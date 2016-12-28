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Россия сбросила вакуумные бомбы на Идлиб
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Народы России поддержали Татарстан
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Сионистская тухлятина. Вы убили Каддафи, но турки не арабы и не дадут вашей сионистской мрази сделат...
Muslim
24.04.2017, 19:33

Французский эксперт: Эрдогана надо убить (видео)

Россия сначала потренируется в бомбометании в Сирии, а потом в качестве благодарности за предоставле...
Murat Abdulhakim
24.04.2017, 16:43

Россия сбросила вакуумные бомбы на Идлиб

эта повозка даже не взлетела)), здаётся мне что это просто муляж передвижной, может быть даже нету т...
Хамза Аль-Даг
22.04.2017, 02:25

Цирк: шииты представили "супер-самолет" (видео)

астрагфируЛлах, ну и выдает он кульбиты конечно
Амин
21.04.2017, 05:12

Откровенная дискуссия мусульман с Рустамом Батровым

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