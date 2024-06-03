Ревность сионистов и кремляди

Палестинцы в Секторе Газа платят огромную цену. За просчеты своих лидеров, за то, что их используют в большой геополитической игре те, кому на них наплевать, за коллективное бессилие и унижение Исламского мира, неспособного остановить избиение на глазах всего остального мира своей немаловажной части. Впрочем, не в первый раз...

Но так же они платят цену за то, чтобы с каждой бомбой, с каждым снарядом, с каждой пулей, выпущенной в них их врагами, последние не усиливали, а утрачивали свои позиции в мире, и теряли тот моральный и политический капитал, который так долго преумножали.

В последнее время сионистов и их фан-клуб разочаровали даже те, кого они считали "своими" и на чью безусловную поддержку всегда рассчитывали.

Так, Владимир Зеленский, первоначально занявший позицию поддержки Израиля и даже несколько раз безуспешно пытавшийся посетить его, чтобы выразить ее лично, на этот раз выступил с заявлением, разочаровавшим многих сионистов. Зеленский заявил, что после атаки ХАМАС Украина поддержала «право Израиля защищаться», однако, теперь призывает Израиль остановиться и «уважать международное право».

«После этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое – готова помогать гуманитарно Газе; второе – следует уважать международное право; третье – Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», - заявил Зеленский, вызвал в свой адрес многочисленные обвинения в том, что «прогнулся».

Еще одним, кто «прогнулся» стал главный в последнее время лоббист Израиля в американской политике Дональд Трамп, ранее уже заявлявший, что Израиль совершил большие ошибки в ходе этой войны и призвавший его правительство завершить ее. На этот раз он пообещал в случае своей победы завершить эту войну дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, что вызвало нападки в адрес их обоих.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (того самого, где недавно призвали запретить никаб, а до этого призывали жестко разгонять протестующих и усиливать цензуру) Марина Ахмедова обвинила Хабиба Нурмагомедова в сговоре с врагом его страны и безразличии к жертвам белгородцев в сравнении с жертвами палестинцев.

Ахмедова так до сих пор и не поняла, что для Хабиба "его страна" это не Россия, а Дагестан, который не ведет войну ни с Украиной, ни с Америкой, как и того, что в проблемах Белгорода виноват не Хабиб и даже не Трамп, а такие как она, развязавшие эту войну, думая, что пули в ней будут летать только в одну сторону.

Впрочем, русскую патриотку с не самой русской фамилией Ахмедову стоит поблагодарить за очередное наглядное напоминание. Того, что если человек с фамилией Нурмагомедов в отличие от нее не изображает из себя больше русского, чем сами русские, а появляет публичную заботу о своих страдающих единоверцах, то он будет восприниматься как враг.

В данном же случае это ценно вдвойне, так как кремлевская пропаганда по всему миру пытается развешивать лапшу на уши мусульманам, выставляя себя чуть ли не как главного защитника палестинцев. Однако еще со времен репрессий против участников антиизраильских акций протеста в Дагестане стало очевидно, что Кремлю выгодно спекулировать на этой теме, но он не собирается позволять даже российским мусульманам проявлять активную солидарность с ней, опасаясь, что она выйдет из под его контроля, а кроме того, будет отвлекать их внимание от "джихада против Украины".

Впрочем, ненависть к Хабибу за его заботу о Палестине это тот случай, где совпадают эмоции кремляди вроде Ахмедовой и российских и украинских сионистов, обозленных на Хабиба и разочаровавшихся в Трампе. И это неудивительно, ведь его похвалы в адрес мусульманина Хабиба, известного своей пропалестинской позицией, и обещание ему закончить эту войну показывают, что токсичность Израиля и потенциал мусульман осознают уже и старые друзья первых и недруги вторых. Возможно, гораздо лучше, чем нынешние лидеры мусульманских стран, пока не способные этим потенциалом воспользоваться.