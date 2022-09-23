Мобилизация - это Ад. К восстанию!

Начавшаяся мобилизация, метко названная могилизацией, и то, как она идет, поставили жирную точку на аргументах наших хейтеров-скептиков, которые говорили и писали, что мы нагнетаем, преувеличиваем, перегибаем палку и т.д.

Стало ясно, что именно наиболее непримиримые противники этого режима как раз и были правы, а те, кто пытался пропетлять между струйками, призывать к "благоразумию", говорили, что "не все так однозначно", посрамлены и продемонстрировали полную несостоятельность этого подхода.

Но сейчас мы на это указываем не для того, чтобы самоутвердиться и унизить их. Напротив, что касается тех из них, у кого еще сохранились совесть и достоинство и кто сейчас понял, что был не прав, мы призываем их не бояться признаться в этом и начать исправлять свои ошибки. Более того, таким людям мы готовы протянуть руку, оставить в сторону прошлое и вместе продолжить борьбу. Ну а кто не воспользуется и этим шансом, им уже вряд ли что-то поможет, если Аллах не помилует их.

Итак, наша цель сейчас не самоутвердиться, а утвердить в людях понимание того, что с началом могилизации прежняя жизнь в России кончилась и наступила новая реальность.

И эта реальность заключается в очень простой формуле: ИЛИ ОНИ ВАС, ИЛИ ВЫ ИХ.

И ОНИ это в данном случае не украинцы, которые защищают свою землю, успешно уничтожают тех, кто на нее пришел и продолжат это делать. ОНИ это те, кто гонят ВАС, а также ваших близких на них, а значит, на верную смерть.

Наши читатели знают, что мы одно из немногих русскоязычных мусульманских СМИ, которые призывали мусульман Мордора совершать Хиджру, переселяться, уже за много лет до начала этой войны, уже не говоря о том периоде, когда она наступила. Но сейчас мы обращаемся не к тем, кто уже уехал или сумеет это сделать еще. Сейчас мы обращаемся к тем, кто уже не хочет или не может уехать.

Те, кто остался в России, будь то мужчины, попадающие под могилизацию или их близкие, должны понять одно - единственный способ избежать этого Ада во всех смыслах это ОПРОКИНУТЬ МОБИЛИЗАЦИЮ.

Но как это сделать, разве это возможно - слабым людям противостоять такой махине, да еще и в период ее военной мобилизации?

Не будь это возможно, мы бы не призывали к этому, так как наши давние читатели прекрасно знают, что мы годами предостерегали их от вступления в прямую неравную схватку с этой системой, в том числе побуждая их к переселению либо же молчаливому отстранению от нее.

Мы делали это, потому что понимали, что время восстания не пришло и условий для него нет. Сейчас мы отчетливо видим - ВРЕМЯ ДЛЯ ВОССТАНИЯ ПРИШЛО, потому что режим стянул все свои силы на войну, увяз в ней и вышел из устойчивого равновесия. А в такой ситуации, если внутри самой России пойдет эффект домино в виде появления очагов беспорядков, требующих отвлечения на них ресурсов с фронта, ТАКОЙ НАГРУЗКИ РЕЖИМ ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖИТ И ПОСЫПЕТСЯ, как в России уже было в феврале 1917 года.

Именно это, то есть, превращение мобилизации в крах режима и будет УСПЕХОМ ВОССТАНИЯ, целью которого является сорвать мобилизацию, а не установить новую власть. Эта задача будет решаться уже в другом порядке - революции, но о ней мы сейчас не говорим. Сейчас на повестке дня стоит восстание, целью которого является спасти вас и ваших близких от Ада.

Это не значит, что прямо сейчас надо вести себя так, как будто бы восстание уже НАЧАЛОСЬ. Это значит, что необходимо НАЧИНАТЬ восстание, то есть, вовлекаться в процесс, в результате которого оно уже НАЧНЕТСЯ.

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ этого процесса является максимальный саботаж могилизации, который можно осуществлять как активно, так и пассивно. Его цель - предотвратить отправку на войну как можно большего количества людей любыми способами.

На этом этапе необходимо объяснять людям, какую участь им уготовили, внушать страх и распространять панику, а также совершать практические действия по недопущению призыва тех, кто под него может попасть, а это сегодня практически все взрослые мужчины, да и многие женщины. В частности, вот этот материал поможет вам узнать, как это можно делать более-менее легально https://te-st.ru/2022/09/21/mobilization/

Действия этого этапа может совершать практически каждый в меру своих сил - для этого необязательно быть сверх-героем, партизаном или повстанцем. Однако для подготовки ВТОРОГО ЭТАПА необходимо, чтобы появились и проявили себя уже такие люди.

Что должны делать такие повстанцы? Не просто мешать проводить мобилизацию, но бить по ее узловым местам. Военкоматы, вербовочные пункты, щиты и объявления с информацией о наборе, транспортные средства для перевозки набираемых, помещения, где их собирают, дороги, по которым они едут, машины, которые их сопровождают - все это и тому подобное является целями для атак партизанов и повстанцев нашего времени.

Но еще важнее понимать, что работу по могилизации делают не помещения или транспортные средства сами по себе, а работающие в них люди. Поэтому важнейшей составляющей сопротивления сейчас становится моральный и физический террор против всех, активно участвующих в процессе мобилизации. Сотрудники военкоматов, те, кто раздают повестки на улицах, разносящие их почтальоны, водители машин, в которых перевозятся набранные или которые их сопровождают, полицаи и военные, которые их защищают - все они должны начать жить в страхе потерять имущество, здоровье и жизнь, прилет бутылки с зажигательной смесью в квартиру, нож в ребро, пулю в голову, удар кастетом, яд в пищу, бомбу под машину и т.д.

Практические советы по проведению мероприятий второго этапа можно получить здесь https://t.me/blackbridge/232.

Наконец, ТРЕТИЙ ЭТАП это начало массовых выступлений и неповиновения в достаточном количестве мест, чтобы режим не смог проводить мобилизацию. Это произойдет тогда, когда те, кто это должен делать, не захотят или не смогут приезжать и приходить за набираемыми, вручать им повестки, ходить на работу в военкоматы и вербовочные пункты и т.д.

Этот момент станет уже ПОБЕДОЙ ЭТОГО ВОССТАНИЯ, и не надо думать, что это невозможно. Поддержка войны в обществе и так низка и станет еще ниже, когда мобилизованные начнут возвращаться домой в цинковых гробах. Кстати, те, кто их будут развозить, должны быть под угрозой линчевания, что также будет работать на развал военной машины, если воюющие будут знать, что их не только могут убить, но и не сумеют похоронить нормально, даже если останется, что хоронить. Ну а если ваши близкие уже загнаны в места боевых действий или направляются к ним и вы не хотите, чтобы они оказались в таком положении, настойчиво убеждайте их при первой же возможности сдаваться в плен Вооруженным силам Украины, командование которых уже гарантировало им в этом случае жизнь и достойное обращение.

Итак, не будем долго говорить - в этот раз уже пришло время дел, а не слов. Выбирайте свое место в сопротивлении могилизации, которое найдется для каждого по его храбрости, здоровью, финансовым возможностям и т.д., и начинайте борьбу.