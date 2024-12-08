Поздравление с уничтожением режима Асада

Редакция "Голоса Ислама" поздравляет верующих и всех людей доброй воли с освобождением благословенного Шама от режима Асада.



Воздаем Хвалу Аллаху и благодарим за этот подарок Умме прежде всего тех, чьими руками он был сделан и тех, чьей кровью был оплачен. Аллах да вознаградит вас лучшим!



"Голос Ислама" был одним из русскоязычных исламских проектов, который активно освещал Джихад в Сирии, и анализировал его с тех позиций, которые, как показали эти дни, оказались правильными. Хвала за это одному Аллаху.



Именно за это "Голос Ислама" впервые стали блокировать на территории России и возбуждать против его главного редактора уголовные дела за "поддержку терроризма". Просим Аллаха воздать за это нам и нашим читателям, особенно помогавшим нам работать.



Сейчас по ряду причин мы приостановили свою работу, но хоть наш "Голос Ислама" и молчит, появилось много новых Голосов Ислама.



Поэтому поздравляем всех, для кого это Победа и просим у Всемогущего сделать ее Открытием для всей Уммы.