Ход короля: чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний гроссмейстер из Узбекистана

Открытый чемпионат мира по быстрым шахматам 2021 года завершился когда 17-летний узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов победил на тай-брейке российского шахматиста Яна Непомнящего и отобрал корону у чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

В первом туре заключительного дня Открытого чемпионата по рапиду 2021 года Карлсен был на пол-очка впереди, что дало Абдусатторову возможность захватить лидерство. Их партия была очень захватывающей, чемпион мира вновь продемонстрировал свою великолепную эндшпильную технику, но неверный план на 81-м ходу стоил ему партии.

Несмотря на замечательную победу над чемпионом мира по классическим, быстрым и блиц-шахматам, Абдусатторов сохранял спокойствие, смирение и концентрацию - качества, которые были ему совершенно необходимы для игры с индийским шахматистом Гукешем Доммараджу. Их партия была буквально безумной, с выигрышными возможностями для обоих игроков, но Абдусатторов предотвратил худшее и добился ничьей.

Набрав 9,5/13 очков, Абдусатторов занял место в блиц-тай-брейке против Непомнящего. Уже второй раз за короткий промежуток времени российский гроссмейстер боролся за титул чемпиона мира, но завоевать его ему не удалось.

Начав черными, Абдусатторов сумел удержаться в худшей позиции и "украсть" ничью. Во второй партии, хотя узбекский гроссмейстер играл белыми, он воспользовался шансом нанести ответный удар и добиться столь желанной победы.

Как сообщает влиятельное издание Worldchess Нордибек Абдусатторов определенно провел увлекательный турнир, обыграв в нем сильнейших игроков мира и свергнув Карлсена, по крайней мере, в чемпионате по быстрым шахматам! С чем мы его и поздравляем!

Ну и немного о чемпионе. Нордибек Абдусатторов родился в Ташкенте в 2004 году. Уже в девятилетнем возрасте он побеждал гроссмейстеров, став одним из самых молодых игроков, которые когда-либо побеждали гроссмейстера в классической игре на время. 29 октября 2017 года в возрасте 13 лет 1 месяца и 11 дней он сам стал шахматным гроссмейстером. До него лишь один Сергей Карякин сумел стать гроссмейстером в более раннем возрасте. По состоянию на январь 2021 года Нодирбек Абдусатторов является пятым по молодости гроссмейстером за всю историю шахмат.