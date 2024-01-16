Мусульмане сопротивляются. Ходорковского это беспокоит

События в башкирском Баймаке, где к проходящему над ним судилищу поддержать башкирского общественного лидера Фаиля Алсынова съехались тысячи людей, показали, что именно мусульманские народы в т.н. "РФ" сохраняют наибольший потенциал сопротивляемости политике режима.

Наблюдатели отмечают невероятный потенциал самоорганизации, который в очередной раз, как и ранее во время протестов на горе Куштау, продемонстрировали простые люди из башкирской глубинки. Через чаты в социальных сетях, на основе взаимопомощи единомышленники организовывали доставку людей к месту акции и решали связанные с этим вопросы.

И все это несмотря на то, что в предшествующие годы власть запретила организации, которые проводили такие акции и посадила уже не одного их лидера, сейчас решив закрыть последнего из остающихся на свободе народных авторитетов - Фаиля Алсынова.

Казалось бы, любой, кто против этого поганного режима, а тем более, любой, кто хочет его снести, должен радоваться этому. И если это политик общероссийского масштаба, то думать, как можно вступить в союз с такими силами и как их поддержать.

Однако мы не видим никаких радости и слов поддержки в словах, написанных по этому поводу одним из главных лидеров российской оппозиции - Михаилом Ходорковским https://t.me/khodorkovski/8856

"Мы видим протест сепаратистского, националистического характера внутри России.

...Именно об этом я писал в своей книге «Как убить дракона». Еще шесть лет Путина у власти – это огромный риск для существования России.



Он заигрался с сепаратизмом у соседей, а «отдача» может поставить под вопрос существование самой России даже в нынешних, международно признанных границах".

То есть, как мы видим, единственное, что волнует этого "борца с путинским режимом" в ситуации, когда люди выходят бороться против его беспредела - это "международно признанные границы". Которые, кстати, на этой акции никто даже не обсуждал.

И это не единственный его подобный месседж даже за последнее время. Так, за несколько дней до этого он снял очередной ролик про Чечню, где снова транслировал свою ложь о том, что путинская Россия де проиграла Чечне в войне, и поэтому в Чечне не действуют российские законы, а Кадыров устанавливает свои законы по всей России (https://t.me/khodorkovski/8846).

Ходорковский не может не понимать (до него это не раз доносили), что российские законы, начиная с конституции, уже не действуют не только в Чечне, но и в остальной России, что оккупированная Чечня была тем полигоном, на котором путинизм отрабатывал эту модель, а Кадыров делает то, что он делает, потому что ему это позволяют делать, а иногда и прямо говорят, что именно ему делать. Однако он намеренно переводит стрелки с России как первоисточника проблемы на Чечню, снова и снова разжигая античеченские настроения и внушая россиянам мысль, что в Чечне "еще надо будет наводить порядок".

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что простые оппозиционно настроенные россияне в целом положительно и даже с надеждой восприняли акции в Баймаке, равно как такие СМИ как "Медуза" и "Настоящее Время" осветили их нейтрально-сочувственно. И это понятно, потому что те, кому обрыдл этот режим, не могут не видеть надежды в любых самоорганизации и выступлениях людей против него.

Вот только до тех пор, пока у них будут такие лидеры как Ходорковский или команда Навального (https://golosislama.com/news.php?id=42189), чью политику определяет неприязнь к самой боевитой части населения пока еще России, у такой российской оппозиции вряд ли есть какие-то перспективы.