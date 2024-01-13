Навальный заступился за мусульман. Его команда это проигнорировала

На этой неделе, выступая в так называемом "Верховном суде" так называемой "Российской Федерации" политический узник ее пахана Алексей Навальный уделил особое внимание ущемлению в российских колониях мусульман. Этот фрагмент его выступления мы приводим ниже, а начнем с комментария.

Мусульмане России помнят неоднократные выпады Навального в сторону Ислама и мусульман, и поэтому неудивительно, что в обсуждениях этого его выступления многие говорили и писали, что верить ему нельзя или сомневались в этом.

Мы бы тут предложили разделить две составляющие - мнение Навального-человека и позицию Навального-политика или даже скорее его политического проекта.

Большинству людей свойственно пересматривать свои позиции, особенно оказавшись в экстремальных ситуациях вроде войн, лишения свободы, катастроф, болезней и т.д. Наверное, не исключением является и Навальный, который оказавшись под гнетом российской тюремной системы сам, по-другому смог взглянуть на тех, кто его сейчас окружает - многочисленных мусульман. Это, кстати, он делает не впервый раз, и за это ему в любом случае человеческое спасибо, а Всевышний Аллах лучше знает, что на самом деле в его сердце, и да наставит Он его на истинный путь.

А вот Навальный как политик это уже другая история. В том числе и потому, что о политике судят по его команде, роль которой особено возрастает, когда он сам изолирован от общества, как это сейчас происходит с Навальным.

Так вот, команда Навального, его наиболее известные соратники, обычно реагируют на любой его чих и потом разносят его миру почти как адепты какого-нибудь вероучения или его гуру. И казалось бы, автоматически это должно было произойти и в этом случае, ведь публичное заступничество "оппозиционного политика №1" за быстрорастущую конфессию, представителями которой являются миллионы уже российских избирателей и еще миллионы тех, кто ими станет - это то политическое событие, о котором точно следует написать, чтобы привлечь к себе новых сторонников. И что же мы видим?

Вот как отреагировали на это событие топовые соратники Навального в своих аккаунтах в социальных сетях:

Мария Певчих - ничего не написала

Леонид Волков - ничего не написал

Иван Жданов - ничего не написал

Владимир Милов - ничего не написал

Федор Крашенниников - ничего не написал

Любовь Соболь - ничего не написала.

То есть, называя вещи своими именами, команда Навального, его ближайшие соратники не сочли нужным рекламировать ту часть его выступления, в которой он заступился за мусульман, а попросту говоря, решила его замолчать.

Отсюда вывод, что если даже Навальный как человек и изменил свое отношение к Исламу и мусульманам, во что в принципе можно поверить, то для его команды по-прежнему мусульман в России в лучшем случае не существует, а в худшем они воспринимаются как угроза и то, поддержка чего может оттолкнуть от Навального его сторонников.

Фрагмент выступления Навального:

Наша тюремная система, большая организация, нашла себе нового врага. Этот новый враг называется мусульмане. И мусульмане, исповедующие ислам, и изучающие ислам. И именно для этого, для борьбы с так называемым «зеленым движем» придумываются постоянно какие-то ограничения, которые мешают людям изучать ислам.

Я часто слышу, что кто-то за стеной молится. И в любом СИЗО вы услышите молитву мусульманина. Потому что в результате нашей операционной политики, социальной политики тюрьмы, уважаемый суд, наполнены мусульманами и немусульманами. Их очень много.

И представители ФСИН почему-то находят огромную угрозу в том, что люди изучают ислам. Потому что, ну, как бы, говоря по-простому: существует, ну, некий «черный движ», то есть правила, которые устанавливают профессиональные преступники, существует «режимный», или «красный», порядок, который устанавливает администрация, а еще существует сейчас, как считается, некий «зеленый движ». Извините уж, пожалуйста, что я в Верховном суде употребляю такого рода выражения, просто невозможно заменить их ничем.

То есть это мусульмане, которые, изучая ислам, они, ну, якобы предполагается, будут любые другие правила отрицать, они будут объединяться по принципу изучения ислама и тем самым будут противопоставлять себя администрации и диктовать некие свои правила. Эта конструкция абсолютно выдуманная, искусственная, несуществующая.

Но тем не менее вот этот вот придуманный враг — «зеленый движ» — он имеет абсолютно реального противника. Один из этих противников — ПВР.

Пример, уважаемый суд. Вот когда вы сейчас зачитывали то, что можно брать с собой в камеру ШИЗО, вы, наверное, не обратили внимания, вы сказали: «Это религиозный предмет нательного ношения». А в предыдущих ПВР было: «нательного ношения или карманного ношения». Почему? Потому что крестик можно, а четки теперь нельзя.

Ну кому мешали эти четки? Ну понятно же, у православных тоже бывают четки, у католиков бывают четки, но гораздо реже. Понятно, что это сделано для того, чтобы мусульманин не мог принести четки в ШИЗО. Почему это делается? Никто не понимает. Это абсурдная вещь.

Но в рамках вот этой вот своей странной, очень загадочной, необъяснимой борьбы с мусульманами, с изучением ислама в тюрьмах страдают и все остальные.