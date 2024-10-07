7 октября 2023: израильские гражданские или живой щит?

Сегодня исполняется ровно год со дня рейда палестинского движения ХАМАС в прилегающие израильские поселения. Наша позиция спустя год лишь укрепилась - эта т.н. "операция Потоп Аль-Акса" не принесла абсолютно никакой пользы палестинцам, зато запустила продолжающийся процесс геноцида в Газе, а теперь уже и в Ливане. Если кто-то не понимал этого тогда (хотя любому разумному человек было все ясно), он уже должен осознать это сегодня, иначе с ним просто не о чем говорить.

Впрочем, именно поэтому сегодня нет смысла опровергать ложные иллюзии ХАМАС и их сторонников. А вот кое-какой контекст для нападения 7 октября, не укладывающийся в нарративы израильской пропаганды, можно и привести.

Американский еврейский историк Захари Фостер был сам когда-то сионистом, но в последние годы превратился в одного из самых ярких интеллектуальных врагов сионистского проекта. В одной из недавних своих заметок он напомнил нам историю тех самых "гражданских общин", на которые напал ХАМАС. Историю, которая хорошо известна палестинцам и израильтянам, но совершенно упускается в международном освещении.

Почему полдюжины израильских поселений расположены так близко к Газе?

Беэри, Нирим, Реим, Кфар-Аза и Нахаль-Оз не были созданы так близко к Газе случайно. Эти поселения были построены в 1940-х и 1950-х годах, чтобы расширить границы сионистской общины, взять под контроль больше земель и действовать как первая линия обороны и первая линия атаки. Члены этих общин также принимали участие в изгнании палестинцев из их домов в Негеве в 1948 году, убивая палестинцев, которые сопротивлялись подчинению, и не давая им вернуться. Используя фразу, любимую многими сионистами сегодня, эти общины были основаны как «живые щиты». К сожалению, 7 октября 2023 года они в конечном итоге послужили той цели, для которой были созданы.

Вот краткая история происхождения общин, атакованных палестинскими военизированными группами 7 октября.

Это было воскресенье, 6 октября 1946 года. Сионисты планировали создать 11 аванпостов в южной пустыне, включая Ткуму, Беэри и Нирим. 6 октября было выбрано для операции, потому что это было воскресенье, а британские власти «любили выпивать по выходным», как вспоминал один сионистский агент в документальном фильме 1976 года, снятом об этом деле. Это была также ночь после Йом-Кипура. «Британцы никогда не ожидали, что евреи сделают такое в ночь после Йом-Кипура», — говорил Яаков Шаретт, который также участвовал в операции.

Несколькими месяцами ранее «План Моррисона-Грейди» предусматривал британский контроль над Южной пустыней, известной как Накб на арабском языке и Негев на иврите (план предусматривал раздел остальной части страны). Конечно, сионисты хотели еврейского контроля над Южной пустыней, а не британского.

Итак, около 300 сионистских поселенцев отправились под покровом темноты в ту роковую ночь с 300 грузовиками, заполненными заборами, бараками, кроватями, едой, водой и, конечно же, оружием. Они были разделены на 11 групп по 30 поселенцев, каждая группа отвечала за занятие 1 из 11 мест. После занятия они быстро построили бараки, заборы и башню, прежде чем британские власти успели вмешаться.

«Наша цель состояла в том, чтобы завоевать Негев, поэтому нам пришлось заселить [его]», — сказала Мириам Боним, которая участвовала в операции.

Вскоре прибыли британцы, «злые, кричащие и ругающиеся», как объяснил один сионистский поселенец. «Мы сказали им расслабиться, выпить. После третьего ящика алкоголя их тон начал меняться, и они стали нашими друзьями».

Вот как 6 и 7 октября 1946 года сионисты основали Беэри и Нирим, две из израильских общин, подвергшихся нападению 7 октября 2023 года.

11 мест были выбраны из-за их стратегической (читай: военной) ценности, поэтому им оказывалась постоянная поддержка из Еврейского национального фонда. Они были построены, чтобы расширить границы ишува и служить форпостами для сбора разведданных об арабах в этом районе. Урожай можно было выращивать только при наличии водопровода, строительство и защита которого были дорогими. Другими словами, эти поселения не имели никакой экономической, коммерческой или сельскохозяйственной ценности. Они были построены, чтобы служить линией фронта в войне, которую, как знали сионисты, им придется вести, чтобы создать государство в Палестине.

Через несколько месяцев после их основания Беэри и Нирим нуждались в вооруженных бойцах Пальмаха и Хаганы (еврейские террористические организации, боровшиеся против Британии и арабского населения до основания Израиля - прим. ГИ), чтобы отражать потенциальные беспорядки со стороны арабского населения. В некоторых случаях, когда арабские бедуины из этого района сталкивались с сионистскими поселенцами, британцы платили арабам за сохранение мира.

Отношения между поселенцами и местными жителями испортились после Плана раздела ООН от ноября 1947 года. Бойцы Пальмаха вошли в приграничные поселения, укрепили их и мобилизовали поселенцев на военные действия. «Не было никакой разницы между гражданским лицом и бойцом», — говорится в одном из отчетов.

В документальном фильме 1976 года опрошенные участники сионистского движения с гордостью хвастались тем, что превратили эти гражданские центры в военные базы и устранили любые различия между бойцами и гражданскими лицами. Именно такими они сами хотели, чтобы их запомнили. По иронии судьбы, использование живых щитов теперь стало самым популярным обвинением Израиля против ХАМАС.

Во время войны 1948 года эти сионистские пограничные поселения также помогли изгнать арабов из близлежащих общин и устроить резню против них в мае 1948 года. Жители близлежащей арабской деревни Худж подписали письменное соглашение с сионистскими поселенцами о том, что им будет разрешено остаться, «но они были изгнаны, как и все остальные 247 деревень этого района, в основном в Газу». Еврейские бойцы также изгнали клан Абу Яхия, где мужчины были отделены от женщин. Некоторых расстреляли, а остальных выслали. В Бурайре, где было сопротивление еврейскому господству, сионистские поселенцы из приграничных городов помогли устроить резню от нескольких десятков до сотни палестинцев. Они также изгнали жителей близлежащих деревень Сумсум, Наджд, Мухаррака и Кауфаха.

Затем, после провозглашения Израилем государственности в мае 1948 года, Нирим вел ожесточенную битву с египетскими войсками, в которой 7 израильских поселенцев-бойцов были убиты и еще больше ранены, что привело к полному разрушению приграничного поселения. Но гражданские солдаты Нирима удерживали свои позиции и отбивались от египтян.

Метод объединения гражданских лиц и солдат оказался успешным и был продолжен в 1950-х годах. Израиль построил еще 25 населенных пунктов в южной пустыне, чтобы укрепить линию фронта, включая Реим, Кфар-Аза и Нахаль-Оз, сокращенно от Нахалим Мул-Аза, «солдаты Нахаль напротив Газы». Эти общины также сильно пострадали 7 октября 2023 года.

Изначально статус израильских «гражданских лиц» в этих новых приграничных городах был «идентичным статусу резервных солдат», по словам израильского историка Йоава Гельбера. Эти «гражданские» общины даже были организованы в роты и взводы и интегрированы в иерархию командования и управления израильской армии. Например, в Нахаль Оз, где в 1950-х годах проживало 70 взрослых жителей, 16 из них ежедневно работали на карауле. Израильские военные обучали и оснащали этих гражданских лиц классическим гражданским приемам, таким как стрельба из пулеметов и стрельба противотанковыми ракетами.

На протяжении 1950-х годов приграничные общины подвергались нападениям со стороны палестинских федаинов, включая грабежи, саботаж и акты насилия. Это оставило поселения вокруг Газы в состоянии «террора и паники» на большую часть десятилетия.

Задачей этих общин было не допустить возвращения палестинских беженцев, которые были насильственно «ограждены» за линиями перемирия в Газе, в свои дома в недавно созданном государстве Израиль.

Эти общины также стали базами для наступательных военных операций, проводившихся в Газе во время десятилетних попыток Израиля искоренить палестинское сопротивление в Газе. Моше Даян, начальник штаба Армии обороны Израиля, использовал Кфар-Азу в качестве военного штаба во время рейда на Газу в феврале 1955 года, известного как операция «Черная стрела». Это был самый кровавый рейд Израиля против Газы со времен войны 1948 года, в результате которого погибли 8 израильских солдат, 14 египетских солдат и 2 палестинца.

До рейда 1955 года ясная и последовательная политика Египта фактически заключалась в сдерживании рейдов палестинцев в Израиль, но израильская агрессия заставила Египет изменить курс и предоставить палестинским боевикам больше свободы действий против израильских целей.

Перенесемся в 7 октября 2023 года. И снова Беэри, Нирим, Реим, Кфар-Аза и Нахаль-Оз трагически послужили той цели, для которой они были построены, — стать первой линией обороны Государства Израиль.