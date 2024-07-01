С мусульманами России происходит очередной русский мир.

Глава Следственного комитета этой недостраны Бастрыкин называет строительство молельных домов ее второй по численности конфессии (а возможно уже реально и первой) захватом ее территории (https://t.me/newsislamist/8541) и призывает запретить никабы.

В клубе Хабиба Нурмагомедова прошел обыск, а его счета арестованы.

В Дагестане травят исламских гражданских активистов, защищающих права мусульман, а колониальный наместник, крестоносец Меликов требует от мусульман не демонстрировать свою религию, а "верить в душе".

Наконец, исламофобия, лишь вершиной айсберга которой стали заявления Бастрыкина, разрастается по всей России и то тут, то там выплескивается в нападения на мусульман и мусульманские молельные дома. Что абсолютно логично, если исходить из того, что ими захватывается российская территория.

Спрашивать муZульман роZии, за это ли они воевали и за это ли они газовали, смысла нет. Конечно, за это, о чем мы их предупреждали с самого начала, но они либо этого не хотят или не могут этого понять, либо даже понимая, настолько увязли в этом, что не могут из этого вылезти.

Смысл на данном этапе имеет обращаться к тем, кто изначально не питал иллюзий об этой системе, считал ее чужой, но пытаясь отстаивать внутри ее исламские ценности и идентичность все же не хотел идти на конфликт, стремился как-то мимикрирновать, пропетлять и т.д.

На самом деле, через эту стадию прошли многие, кто в итоге полностью избавился от иллюзий и обрел ясность ума и веры. И вот сейчас Всевышний посредством Своих врагов и ваших врагов посылает вам ясные знамения об их отношении к вам, к вашей религии и положению, и ваших перспективах под их властью.

Нет, это не значит, что обязательно нужно завтра брать в руки автомат и совершать малоосмысленные и малоэффективные атаки с негативными последствиями для мусульман. Но можно хотя бы начать выполнять предписание Аллаха: "Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо" (перевод смыслов 60 аята суры "Трофеи").

И нет, сейчас мы не призываем донатить конкретно нашему полуспящему проекту, хотя и будем признательны за любую поддержку. Но вы, спортсмены или бизнесмены с многомиллионными гонорарами и состояниями, прекрасно знаете своих земляков, которые работают над пробуждением сознания ваших народов, создавая тем самым основу той силы, с помощью которой можно будет нанести поражение вашему врагу. Поэтому не думайте, что ваше отстранение от борьбы, от политики, от политического просвещения поможет вам сохранить свое положение и свои состояния под властью оккупанта - то, что происходит сейчас, показывает, что это иллюзии.

Но вы не просто состоятельные и успешные, но и свободные люди - можете жить в странах, в которых фсб не придет к вам с обысками и не закроет ваших счетов. Поэтому готовьте там себе базу, разрабатывайте с юристами и финансистами схемы, которые гарантируют ваши свободу и состояние, а вслед за этим вкладывайтесь в борьбу.

Прошло время петлять, о успешные мусульмане. Пришло время готовить силу против врага Аллаха и вашего врага.