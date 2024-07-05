Хусейн Джамбетов - православный русский патриот чеченского происхождения

Одним из заметных событий российской медийной жизни на этой неделе стало интервью бывшего ичкерийца Хусейна Джамбетова российскому имперскому пропагандисту Семену Пегову:

https://rutube.ru/video/0e93e9646dd165c2d153957717cf52a9/?r=a

То, что Джамбетов сам, добровольно, без принуждения предал своих ичерийских братьев и украинских товарищей по оружию, известно уже давно, много раз обсуждалось в мусульманской среде и, по большому счету, давно не вызывает интереса в качестве медийной темы. Скорее в этом смысле показательна реакция на его интервью Пегову ватной аудитории, значительная часть которой все равно не признает его за своего, не доверяет ему и требует наказать его по российским законам за участие в войне против России и т.п.

Впрочем, кого им там из перебежчиков к ним казнить или миловать, это их дело, поэтому на это даже не стоило бы обращать внимания.

Но есть несколько фрагментов этого интервью, которые обойдены вниманием комментировавшими его мусульманами, но которые на самом деле заслуживают куда большего внимания, чем все остальные заявления Джамбетова об Украине, Ичкерии и т.п., хотя они и не новы, и не интересны.

Так, на 09:52 минуте Джамбетов говорит: "Пока не восторжествует справедливость и Константинополь не будет принадлежать православному миру, война будет продолжаться.

А потом, на 11:18 и 11:47 минутах он радостно поддакивает Пегову, который говорит о том, что Косово является сердцем Сербии, а Арцах сердцем Армении.

Почему это важно?

Дело в том, что долгое время, начиная с Тимура Муцураева, многие переходящие на сторону Кадырова и России представлялись мусульманам как прагматики, которые делали этот выбор, так как осознавали, что он де в интересах Ислама и мусульман, и что такие образом они добьются для них большего, чем воюя против России.

Но вот Хусейн Джамбетов это первый из известных случаев и возможно, как говорят в таких ситуациях, первая ласточка того, как переходящий на сторону России чеченец, который ранее позиционировал себя как соблюдающий мусульманин, не просто переходит на ее сторону прагматически, но полностью принимает крестоносную, откровенно враждебную Исламской цивилизации акыду "русского мира", и заявляет об этом во всеуслышании.

То есть, можно было бы попытаться оправдать вынужденностью или расчетом слова таких людей о России, Украине, Путине, Кадырове и т.д., потому что без этого в их ситуации никак. Но вот слова о том, что Стамбул, который уже почти семь столетий является сердцем Исламской цивилизации, по крайней мере для народов малой Азии, Балкан, в значительной степени Кавказа, Крыма и т.д., что его надо "вернуть православному миру", этого Джамбетова точно не принуждают говорить. Как и того, что Карабах должен принадлежать не азербайджанцам, а армянам, а Косово сербам, а не косовским албанцам - самой исламизированной части албанского народа.

И тем не менее, Джамбетов говорит это сам, без принуждения и без необходимости, что свидетельствует о том, что он пошел не на вынужденный и тактический союз с Россией, руководствуясь интересами Исламской цивилизации, Уммы, но что он уже полностью слился своим умом и сердцем с крестоносной русской цивилизацией и смотрит на мир ее глазами, в том числе в вопросах, в которых она входит в явный конфликт с Уммой.

Итого, перед нами один из первых и наиболее ярких примеров того, как "русский мир" превращает в свою часть во всех смыслах, включая религиозные, даже выходца из наиболее исламских народов, к числу которых на постсоветском пространстве безусловно относятся чеченцы. И это говорит о том, что в отличие от времен Второй русско-чеченской войны переходить на сторону России, продолжая мыслить в более-менее исламской системе координат, уже перестает быть возможным.