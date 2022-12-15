Марокко: команда мечты проиграла французам

Исторический успех сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре завершился в среду, когда марокканская сборная проиграла Франции со счетом 2:0. Марокко бросило вызов всем футбольным супердержавам на футбольном турнире, победив Криштиану Роналду и Португалию, чтобы выйти в полуфинал, впервые среди африканских и арабоязычных стран.

Тео Эрнандес из Франции забил гол всего через четыре минуты после начала игры, что стало самым быстрым голом в полуфинале чемпионата мира с 1958 года. Затем Рандол Коло Муани снова забил гол примерно на 80-й минуте, и Франция выиграла со счетом 2:0.

Двое игроков сборной Франции, Адриен Рабьо и Дайо Упамекано, заболели перед матчем и были вынуждены пропустить матч.

У Марокко было несколько возможностей забить гол в начале второго тайма, но в конечном итоге им не удалось это сделать.

Исторический забег Марокко принес им множество поклонников на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Даже многие алжирские футбольные болельщики болели за Марокко, несмотря на напряженные отношения Алжира и Марокко из-за конфликта в Западной Сахаре.

Марокканская команда также получила положительное освещение в прессе на Ближнем Востоке за то, что размахивала палестинскими флагами после матчей и совершала суджуд (земной поклон) в благодарность Аллаху.

Между французскими и марокканскими командами много связей. Некоторые члены марокканской команды, в том числе тренер Валид Реграги, родом из Франции, но имеют марокканское происхождение. Марокканская звезда Ашраф Хакими и француз Килиан Мбаппе — хорошие друзья, они вместе играли за «Пари Сен-Жермен».

В воскресенье в Дохе Франция сыграет с Лионелем Месси и Аргентиной. За день до этого команда Марокко сразится с Хорватией за третье место.