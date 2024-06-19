"Русский мир" и "русский ислам"

За последнее время в русскоязычной информационной среде имели места два возможно не особо приметных, но весьма показательных события, связанных с одной темой - т.н. "русского ислама".

С одной стороны, 12 июня на одном из телеграм-каналов состоялся аудио-чат с участием порядка полусотни человек, посвященный созданию 20 лет назад известной в свое время Национальной Организации Русских Мусульман (НОРМ). Чат длился примерно 3 часа и за это время ветераны НОРМ помимо личных воспоминаний делились соображениями как о своих, как им кажется, достижениях, так и о том, почему их проект в конечном счете оказался невостребованным.

Главный вывод со слов выступавших заключался в том, что, когда они создавали свою организацию в 2004 году, у них было много иллюзий в отношении страны и народа, которым они предлагали свое послание, но сегодня, в 2024 году можно констатировать, что эти иллюзии разбились о суровую русскую жизнь. Причем, не только у них, но и многих других русских, отнюдь не только мусульман, которые что-то пытались этим стране и народу предлагать, но фактически были им отброшены, так как он выбрал совсем другой путь развития. Такой же, какой как правило и выбирал на протяжении всей своей истории.

К нормовцам в русскоговорящей мусульманской среде относятся по-разному, но по крайней мере они сегодня и честно признают свои ошибки, и предостерегают от них других, а самое главное - пытаются их исправлять, активно противостоя тому "русскому миру", который в свое время хотели преобразить.

А вот другой его представитель, давший большое интервью четыре дня после этого чата, является наглядным проявлением и живым воплощением "русского мира" и его редкого "положительного" взгляда на Ислам. Редкого, потому что у большинства представителей этого "русского мира" взгляд на Ислам сугубо отрицательный.

Итак, речь идет о Юрии Михайлове, деятеле, претендующем на глубокое понимание Корана и пытающемся ему учить "политиков" и "элиту", как он подчеркивает в своем интервью. С полным текстом которого вы, если вам не жалко времени, можете ознакомиться здесь: https://www.business-gazeta.ru/article/637110

Самое поразительное в этом интервью то, что его широко разрекламировали деятели, которые в отличие от Михайлова реально считают себя мусульманами, годами практикуют его, являются приверженцами тех или иных исламских школ. Почему же это поразительно?

Представьте себе, что вы читаете интервью с человеком, которого представляют как глубокого знатока поэзии Шекспира и ее сокровенных смыслов, а потом натыкаетесь на фразу, где он говорит "хоть я не владею английским языком, но мне очевидно...". Или ситуацию, когда лекцию о том, как эффективно похудеть, вам читает человек, явно отягощенный лишним весом. Или лекцию о том, как стать триллионером вам читает... хотя постойте, одного такого мы, кажется, все знаем...

Так вот, большая часть этого интервью посвящена якобы глубокому пониманию Корана человеком, который открытым текстом говорит: "я и не владею арабским языком". И все бы ничего, ведь все и не обязаны быть алимами, а о немусульманине, которым является интервьюируемый, нечего и говорить. Если бы при этом он с невероятным апломбом не рассказывал о том, как он понимает Коран, а мусульмане его не понимают, включая тех, кто профессионально изучает.

Далее уже идут перлы, над которыми остается то ли смеяться, то ли плакать:

"Мысли о Коране, над тем, что говорится в нем, не покидали меня. Я уже многое уяснил, но не хватало системности, единого взгляда. Словно игра в пазлы: вы уже собрали фрагменты большой картины, а целое пока не складывается, и это не дает вам покоя, поскольку вы чувствуете, что оно есть.



...я отправился в Ленинку (ныне Российская государственная библиотека), заказал всю литературу, которая на тот момент имелась по Корану. Ее тогда довольно мало было. Узнал не так много, как хотелось бы. Но уяснил сам характер академического писания по исламской проблематике".

Иначе говоря, стремясь к научному понимаю некой книги (в данном случае Священной) этот "глубокий мыслитель" вместо того, чтобы начать с изучения ее языка (да, для поэзии Шекспира это был бы английский, Гете - немецкий, а для оригинала Корана - арабский, о чем в нем неоднократно говорится) или хотя бы вместо обращения к тем, кто его знает, едет в в "Ленинку", и почитав несколько книг на русском, думает, что уже "уяснил сам характер академического писания по исламской проблематике".

И опять же, все бы ничего, но на этом основании персонаж укореняется в мысли, что он не только понял Ислам, но и получил право учить ему тех даже мусульманских политиков, которые по его мнению, его не поняли: "Главным адресатом моих „открытий“ были политики, в абсолютном большинстве своем крайне плохо или вообще не знающие ислам... Сторонники догматизма, охранители, не привыкшие напрягать мозги..."

Если на этом моменте вам показалось, что персонаж переходит к откровенному хамству, то вам это не показалось - таких моментов у "выдающегося интеллектуала" в этом интервью немало. Однако помимо этого он пытается идеологически атаковать тех, в ком видит главную угрозу. То есть, в тех, кто в отличие от него просто методично изучает Коран, так как этого и требуют исламские науки:

" с малолетства внушают, что понять Коран дано единицам. Я сам не раз слышал такого рода суждения, особенно после выхода моей книжки «Пора понимать Коран»... Вместо Корана «доброхоты» предлагают ограничиться чтением тафсиров, желательно как можно более древних, а еще лучше — беседами с улемами, выучивая, с их слов, правильные ответы на жизненно важные вопросы, исключив даже попытки критического осмысления слов наставника".

Тут Михайлов совершает подмену, с которой не раз сталкивались нормальные мусульмане в беседах с различными "коранитами", "толкующими" Коран на основе его русскоязычных или иных переводов, которые в ответ на пожелание выучить язык обсуждаемой книги и ознакомиться с толкованиями тех, кто это сделал, начинают обвинять собеседника в желании создать "закрытую касту", отказывая в праве на понимание Корана тем, кто к ней де не относится.

Любому, имеющему об этой сфере представление, очевидна абсурдность таких передергиваний. Ведь любой желающий может записаться если не в медресе, то на языковые курсы или даже найти себе индивидуального преподавателя, можно онлайн, выучить язык, затем найти преподавателей по другим наукам, необходимым для правильного чтения и понимания Корана, потратить несколько лет своей жизни на это, потом возможно получить где-то уже системное образование и получить нужный результат. В любой сфере, будь то программирование, архитектура, военное дело, профессиональное занятие спортом, медицина и так далее, дело будет обстоять так же - чтобы овладеть ими, требуется учится у тех, кто в этом уже преуспел, читать профессиональную литературу, слушать экспертов, знать терминологию и так далее. И лишь в том, что касается главной из книг - причем, такие-то люди сами как раз и говорят о ее важности - всего этого не требуется, и достаточно несколько раз съездить в "Ленинку", чтобы потом с апломбом рассуждать о том, как ты понимаешь Коран лучше, чем эти отсталые мусульмане.

Впрочем, все это обычные около-"коранитские" рассуждения, которые многие русскоговорящие мусульмане не раз уже слышали в самом разном исполнении, и которые вряд ли бы стоили того, чтобы уделять им внимание. Но тут показательно именно то, в каком идеологическом контексте и как это делается.

Так, персонаж заявляет: "Вместо раскрытия талантов приоритет отдается воспитанию верноподданнической серости". И прочитав это вы, наверное, будете ожидать, что это какой-то последовательный вольнодумец, демонстрирующий критическое мышление и отношение ко всему. Но нет - все его вольнодумство и критическое мышление относится только к Исламу. А вот, что он говорит о России и русских:

"Я бы рассматривал Восток и Запад как крылья по отношению к России. Они по бокам, а мы в центре.



...Представление о России как центре мира надо вводить уже в школах. Нашей стране не надо ни к кому ни склоняться, ни тем более прислоняться.



...В какой бы стране я ни был, всякий раз отмечал про себя, что наш народ на порядки лучше".

Как видите, никаким критическим подходом тут и не пахнет - перед нами образец не просто верноподдданического мышления (в других фрагментах он с пиететом говорит о посланиях Путина), но и самого натурального шовинизма в строго научном смысле этого слова - представления о превосходстве своего народа над остальными.

И тут все встает на свои места - шовинист Михайлов, считающий, что Россия находится в "центре мира" и что его народ "на порядки лучше остальных", как их представитель вполне логично считает, что мусульмане "тупые" (как у Задорнова - еще одного "русского мыслителя" - "тупыми" были американцы), а вот он сейчас придет и всему их научит.

Самое же интересное при этом заключается в том, что данный персонаж ничем не примечателен в сфере не только религиозной, но и светской мысли - он неизвестен ни как философ, ни как социолог, ни как политолог, историк и т.д. Специалист по электронной технике по своему реальному образованию вместо того, чтобы заниматься тем, в чем разбирается, он с невероятным апломбом рассуждает о том, в чем у него нет ни религиозных, ни светских знаний, периодически скатываясь в бульварное хамство вроде "макроны-макароны" (можно было бы продолжить: "прачечная-фигачечная" и т.д.). Хотя "секрет Полишинеля" его, самоучки и выскочки успеха лежит на поверхности, и он его признает сам: "Все, что у меня получилось, как ни странно, состоялось благодаря сотрудничеству с чиновниками, нередко высокопоставленными". Что уж тут странного - иначе в этом случае и быть не могло. Да и вообще для "центра мира" это типичная формула успеха.

Впрочем, пора закругляться. Два этих события, которые освещены в данной заметке, характерны, пожалуй, именно их соседством и соотношением. Суть "русского мира" такова, что людям действительно ярко мыслящим и действующим, а тем более стремящимся выстраивать свою стратегию на основе принципов Ислама, в нем места не оказывается. И это, увы, касается и так называемого "русского ислама", носителями которого в России оказываются такие как Михайлов - законченные шовинисты, считающие свою страну пупом земли, которым Ислам нужен исключительно как инструмент для достижения ей превосходства.