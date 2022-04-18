Новая соцсеть с исламским вкусом - Umma Life

Новая международная соцсеть для мусульман уже запущена. От других соцсетей Umma Life отличается, прежде всего, соответствием контента исламским ценностям и правилам. Причем пользоваться сайтом смогут и не мусульмане.

Созданный мусульманами сайт переведен на несколько языков. Проект уже зарегистрирован на территории Турции и в процессе развития будет иметь штаб-квартиры в странах с существенным мусульманским населением.

По задумке создателей Umma Life, новый сайт поможет мусульман наладить контакты как с единоверцами, так и с представителями других религий, а также делиться мнениями по актуальным вопросам. Причем все это будет происходить в рамках исламского этикета.

Интернациональная команда разработчиков, консультантов и исламских общественных деятелей создала заточенную под нужды последователей ислама социальную сеть Umma.Life. Ключевая установка создателей проекта – обеспечить своих братьев и сестер первой в мире средой для социальных взаимодействий, по поводу которой можно было бы с уверенностью сказать: «Сделано в согласии с шариатом. Халяль на 100%». Заявленная миссия проекта – сделать исламское сообщество еще более набожным, продвинутым, умным, сильным и преуспевающим.

Авторы Umma Life с головой подошли к задаче построения целостной среды виртуального обитания для верующих мужчин и женщин. Человеку, который регистрируется на их сайте, отныне не нужно распыляться по множеству площадок разного профиля. – В Umma Life собраны воедино все сервисы, которые необходимы юзеру, включенному в ритм времени: брачная служба, интернет-магазин, биржа труда, обучающие духовным наукам модули, бесплатная религиозная библиотека и постоянно пополняющееся хранилище исламского мультимедиа (фильмы, ролики, интервью с лидерами мнений, имамами, муфтиями и т.д.).

Таким образом, создатели Umma Life учли недостатки существующих лидеров рынка и сумели предложить решение, соответствующее их девизу «Одна Умма – одна сеть». Не покидая эту сеть, можно торговать, учиться, наниматься на работу (или подыскивать персонал), чатить в мессенджере, устраивать видеоконференции, обмениваться мнениями на форумах, курировать паблики, вести блоги, просматривать развлекательный и развивающий контент, решать брачно-семейные вопросы, участвовать в благотворительных акциях. Идеальное попадание в цель, особенно, когда человечество в результате разгула пандемии вынуждено сидеть по домам.

В настоящий момент Umma Life поддерживает четыре языковые версии: на русском, английском, арабском и турецком. Уже сейчас этого достаточно для охвата основной массы пользователей социальных сетей со всех четырех сторон света. В будущем следует ожидать еще большего расширения языковых пакетов, что превратит Umma Life в магнит для самых разных мусульманских этносов и регионов.

Зарегистрироваться в соцсети может любое лицо, которое достигло возраста 12 лет, не имеет за собой экстремистского шлейфа и согласилось с правилами Umma Life. Они просты и интуитивно понятны всякому адекватному человеку: не публиковать порицаемых религией материалов, воздерживаться от оскорбления чувств верующих, не использовать площадку в качестве рупора террористических идей, не допускать харрасмента и растлевающего поведения. В случае выявления фактов разврата, непристойных выходок или злоупотребления доверием других участников команда Umma Life оставляет за собой право наложить на нарушителя ограничения. Основная задача команды Umma Life – сделать пространство общения конфиденциальным и безопасным, здоровым и этичным, доброжелательным и равноудалённым от каких-либо центров силы, течений, группировок. И да, важное уточнение: в Umma Life нет никакой рекламы, столь раздражающей нас!

Наконец, обращает на себя внимание, что первая в мире соцсеть, выдержанная в согласии с нравственными нормами шариата, открыта для иноверцев. Это серьезный показатель открытости мусульман самой идее «солидарности в благочестии», когда ими формируются привлекательные информационные пространства, комфортные для приверженцев консервативных ценностей вообще.

Будущее покажет, насколько массовой окажется миграция пользователей-носителей традиционных взглядов на Umma Life. Впрочем, уже сейчас очевидно, что площадка поможет немалому числу представителей отличных от ислама вероисповеданий изменить взгляд на мусульман, их культуру общения и повседневную жизнь.