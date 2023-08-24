Турция неожиданно повысила процентную ставку до 25 процентов

Турция повысила процентную ставку до 25 процентов в четверг, поскольку центральный банк продолжает финансовые перемены для борьбы с растущей инфляцией.

Скачок на 7,5 процента превзошел прогнозы и привел к росту турецкой лиры по отношению к доллару на 1,5 процента.

В июле центральный банк поднял базовую ставку до 17,5 процента, и некоторые ожидали, что повышение в этом месяце приведет к ее повышению лишь до 20 процентов.

Тем не менее, центральный банк заявил, что продолжается «увеличение основной тенденции инфляции», посылая сильный сигнал о том, что он ускоряет свои усилия по исправлению ситуации в экономике.

Уровень инфляции в Турции, который в декабре взлетел до 85 процентов, в настоящее время составляет около 47 процентов.

В последние годы президент Реджеп Тайип Эрдоган присоединился к "неортодоксальной" экономической теории, которая утверждает, что высокие процентные ставки вызывают инфляцию.

Ранее он оказывал давление на центральный банк, чтобы тот снизил стоимость заимствований и расширил доступ к кредитам, несмотря на то, что более распространенные экономические взгляды советуют противоположный подход.

Утверждается, что его взгляды вызваны негативным отношением в Исламе к ростовщичеству и процентам.

За последнее десятилетие лира потеряла более 90 процентов своей стоимости, а стремительный рост инфляции в стране отпугнул иностранных инвесторов.

Ранее сообщалось, что Мехмет Шимшек, назначенный министром финансов и казначейства в июне, предложил 18-месячный период, в течение которого он постепенно повысит базовые процентные ставки с 8,5 процента до 25 процентов, положив тем самым конец политике Эрдогана.

Ранее президент установил потолок повышения процентных ставок на уровне от 25 до 30 процентов.

Однако многие глобальные инвестиционные банки ожидали, что после назначения Шимшека произойдет агрессивное повышение ставки, в результате чего базовая ставка может подняться где-то между 20 и 40 процентами.