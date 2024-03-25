Пыточно-террористическое лицо России

Главный результат преступной резни, устроенной в Крокус-Сити на прошлой неделе - официальное обнажение лица путинской России образца 2024 года.

Официальное, потому что слив кадров с пытками током подозреваемых, отрезанием уха и принуждением его поедать, последующий отказ пресс-секретаря президента комментировать это, это ничто иное как признание и одобрение пыток государственной властью. Так же, как и обещание убить пойманных заместителем Совета безопасности, несмотря на отсутствие в России смертной казни.

Поясним, что в этом не так. Дело не в самих мучительных наказаниях и смертной казни по отношению к совершившим массовое убийство обычных людей. Такие наказания в принципе могут быть предусмотрены законами и в подобных случаях здравый смысл склонен их одобрять, на чем и играют те, кто их применяет.

Однако в таком случае это должно делаться именно по закону и после вынесения приговора суда, установившего виновных с рассмотрением доводов всех сторон. А в России это все происходит не по ее закону, а с его грубейшим нарушением, так как российские законы запрещают применение пыток, увечий и самосуда, то есть, все то, что мы в данный момент видим.

И в этом заключается принципиальное отличие этих двух ситуаций. Потому что, в одном случае определенные наказания применяются за определенные преступления, эти правила известны и применяются судом. В другом же случае никаких правил нет, власть грубейшим образом нарушает свои же законы и творит, что хочет.

Глупый обыватель радуется тому, что сегодня власть это делает с теми, кто заслуживает такого обращения. Однако он не понимает, что завтра то же может происходить и с ним и совсем по другому поводу. Ведь делаться это будет не по правилам, а просто потому, что так сочтет нужным власть, произвол которой он, этот обыватель, сам же и одобрил.

Впрочем, почему "завтра"? Это уже давно происходит и обнародованные несколько лет назад кадры видеозаписей из российских колоний убедительно продемонстрировали, что там это делают отнюдь не только с массовыми убийцами, насильниками и т.д., а с кем угодно, учитывая то, за сколь разные преступления сегодня сидят в России.

И кстати, если говорить о насильниках, серийных убийцах и даже канибалах, то есть о публике, которая заслуживает сурового наказания, то как раз сотни таких выродков получили в последние годы полное помилование за то, что участвовали в убийствах граждан соседней страны. А в ряде случаев и в пытках, изнасилованиях и так далее.

Так что, очень важно понимать, что то, что лицезрел весь мир на кадрах, полученных от российских силовиков, это демонстрация не суровой справедливости. Это демонстрация пыточной, террористической и беспредельной сущности российской государственной системы, которая становится таковой, чем дальше, тем больше.

Что же касается самого этого теракта, то кто бы его ни осуществил, использован он российской властью был именно для того, чтобы пробить очередное дно и нормализовать то, что еще недавно стеснялись признавать открыто. А если так, то ответ на вопрос "кому выгодно" не может не порождать другой (на самом деле риторический) вопрос "а не причастен ли к этому он сам".

В этом смысле версия о причастности к этому и т.н. "ИГ", и российских спецслужб ничуть не противоречат друг другу. Еще со времен Сирии мы помним про множество фактов как сотрудничества между ними, так и внедрения в среду одних агентов других.

Братьям и сестрам среднеазиатам в этой ситуации советуем, с одной стороны, держаться подальше от подозрительных персонажей, пытающихся вовлечь их в подобные действия, а с другой стороны, по возможности вообще покинуть Россию, где подобного будет все больше и где за действия единиц отыгрываться будут на тысячах, если не на миллионах невинных людей.

Ничего хорошего эту страну в обозримом будущем не ждет, и если тех, кто живет в ней на землях своих предков, стремясь изменить их положение, еще понять можно, то тем, для кого эта страна чужая, лучше поискать себе более безопасное место для жизни.