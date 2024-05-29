В России у Ислама будущего нет: что показывают дискуссии вокруг никаба

Во всей истории вокруг кампании за или против запрета никаба в России больше всего удивил тот пиетет, с которым некоторые мусульманские комментаторы стали отзываться о российском правительстве из-за высказанного его представителем негативного мнения об этой инициативе.

Нет, речь не о тех роZийских муZульманах, которые "и не сомневались в нашем правительстве" - с этими уже давно все ясно. Речь о тех, кто известен своей исламской направленностью и ранее не был замечен в симпатиях к российской политике и каких-то иллюзиях в отношении нее. Но видимо так увлекся борьбой с агиторами за запрет никабов, что начал всерьез воспринимать российский КАБМИН (с придыханием) как альтернативу им.

Меж тем, дело даже не в том, что официальное мнение правительства в таких ситуациях это скорее формальность и может быть элементом игры, который не помешает в итоге принять соответствующее решение. А в том, что внимание в данном случае зацикливается на частной ситуации и тактическом маневре, а не на сути проблемы и стратегических тенденциях.

А эти суть и стратегические тенденции таковы, что новый идейный и классовый гегемон России очевидно собрался заказать в асфальт исламский фактор, как и должно быть в "русском мире" со всеми нерусскими (если что, в этой системе координат какой-нибудь Абдуллах Иванов тоже нерусский, а вот Султан Хамзаев вполне себе русский).

Ведь вся эта ситуация продемонстрировала практический консенсус во враждебности к Исламу всего активного Z-сообщества, того самого, которое провозгласил новой элитой страны ее нацлидер, и к которому решили примазаться отдельные роZийские муZульмане. И вот, в ответ на попытки защитить права своей религии они услышали от своих собратьев что "шариатчики - те же х*хлы", которых так же надо "мочить". Внезапно, да? Только для обладателей дарвиновской премии, не слушавших то, что им годами говорили. А в некоторых случаях позабывших, о чем они писали сами до того, как где-то потеряли свои мозги... или совесть.

И дело тут отнюдь в никабе, который сам по себе для подавляющего большинства российских мусульман и мусульманок проблемой не является, а является лишь поводом для исламофобов нанести им удар в самую уязвимую часть тела.

Вот что пишет один из застрельщиков этой кампании, существующий под крышей администрации президента сайт "Реадовка", из которого на днях за защиту никаба демонстративно и громогласно вышвырнули сотрудника-муZульманина, да еще и "героя СВО":

"В последнее время в бурных спорах о никабах, как под лампой, высвечивается ключевая проблема нашей многонациональности. По идее пропаганда единства разных культур служит тому, чтобы эти культуры приобщались друг к другу, чтоб русский — татарину и ингуш — буряту был братом и чтоб все общими усилиями строили страну-монолит на 1/8 части суши.

Но на практике некоторые существующие способы воплощения в жизнь этого принципа приводят к тому, что стены между народами не рушатся, а, наоборот, воздвигаются. Когда народы сливаются воедино? Когда у них есть общие базовые ценности, общая повестка и общие правила жизни. Но, когда большая часть людей живёт по светским правилам, а меньшая — по шариату, это проблема. Это почва для гражданского противостояния, а не гражданского мира.

Когда у части населения свой дресс-код, неприемлемый для остальных, своя деловая жизнь (по особым правилам исламского банкинга), свои книги, своё всё, мы просто окажемся в ситуации, когда нам нечего будет сказать друг другу, даже если мы живём в одном дворе"(https://t.me/readovkaru/6797)

Ну как вам такое, господа-муZульмане? Вы же за это воевали? За СЛИЯНИЕ с русской культурой, в которой нет места всем этим вашим не только никабам, но и хиджабам, исламским банкингам, нежеланию есть свинину и пить алкоголь, танцевать на дискотеках, словом, всему, что мешает вам "слиться" с ними и стать "нормальными", то есть, такими, как они.

Потому что сосуществовать в одном обществе без слияния, с разными системами ценностей, сообществами и их представительством - это общественная модель, слишком сложная для двузначных цифр IQ апологетов русского мира. Это как раз тот "мультикультурализм", что существует на "коллективном Западе", против которого как известно и ведется СВО.

Или вот вам фрагмент обоснования запрета в общественных местах уже не только никабов, но и хиджабов от депутата Госдумы, лидера одной из лицензированных Кремлем партий, бывшего кремлевского спойлера-кандидата в президенты Владислава Даванкова: "Так, например, в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе установлен законодательный запрет на ношение хиджаба и никаба в школах и на улицах".

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) - вы ясно поняли перспективу, которая ожидает Ислам и мусульман в руZком мире и будущей роZии? А почему это кого-то удивляет, если именно на Китай они и ориентируются в своей политике и если они защищают его действия по отношению к мусульманам СУАР на международной арене?

Или как про инициативу запрета никабов, не поддежанную КАБМИНОМ, говорили, что это дело рук каких-то "правых обрыганов", кто-то скажет, что и Даванков это отщепенец, да еще и полуоппозиционный либерал (такие в России либералы, кстати)? Неужели неочевидно, что это всего лишь индикатор раскручивающегося маховика, который призван перемолоть всех инакомыслящих, инаковерующих, инаковыглядящих и так далее, как это уже было в сталинские времена, которые сейчас и воспроизводятся, пока на минималках?

Что же касается того, будут ли сейчас приняты эти запреты или нет, просто вспомните, сколько кривлялся Путин, говоря что он еще не принял решение выдвигаться на очередной срок, прежде чем объявить то, что было изначально очевидно. Вспомните, сколько шла подготовка к изгнанию из республиканских школ (обязательного изучения нескольких часов) их вторых государственных языков, сколько Кремль выдерживал нейтралитет в ходе дискуссии, а Путин даже обещал Шаймиеву не подписывать соответствующий закон, прежде чем громогласно поддержать и возглавить эту инициативу.

А ведь так по сути было и с идеями "русского мира", включая представление о необходимости забрать у Украины "исконно русские земли" или даже в принципе ликвидировать ее как государство и целиком присоединить всю ее территорию. Еще в 2005 году Путин прилюдно говорил, что Крым украинский, что никаких претензий на него у России нет. Так же, как он прилюдно обещал не повышать пенсионный возраст, не проводить мобилизации и вообще не восстанавливать в России диктатуру и т.д.

С этой точки зрения надо понять, что в данной ситуации непринципиальна текущая позиция даже самого Путина, уже не говоря о каком-то КАБМИНЕ. Принципиально, куда, в каком направлении движется Россия, а точнее, куда ее двигает тот ее политический класс, что и задает идейные ориентиры как обществу, так и власти. Ведь в 90-е годы все смеялись над Жириновским и воспринимали его призывы и предложения как цирк, а сегодня высшие лица страны в отмороженности уже бы дали ему фору.

Поэтому, давайте назовем вещи своими именами - в том направлении, в котором движется эта страна, у Ислама и его последователей в ней будущего нет вне зависимости от того, запретят сперва никаб, а потом хиджаб сейчас или через пару лет. И что единственная кроме эмиграции возможность для ее мусульман не оказаться в СУАР размером с 1/8 часть суши - это способствовать тому, чтобы на этом пути к нему она сбилась с ног и не смогла дойти до этого пункта назначения.