Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду, 26 июня, был освобожден Федеральным окружным судом США на острове Сайпан. Суд освободил скандального журналиста после того, как тот в рамках сделки с властями США тот признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже. Сообщается, что Ассанж вскоре вылетит домой в Австралию.

Краткая информация для тех, кто не в курсе. Джулиана Ассанжа называют журналистом, писателем, хакером, политическим заключенным. Но прежде всего он известен как основатель сайта WikiLeaks, специализирующегося на публикации секретной информации. WikiLeaks был основан в 2006 году. На сайте публиковались документы и конфиденциальная информация из анонимных источников, в том числе в правительстве США. Одной из самых резонансных была публикация материалов Госдепартамента и Министерства обороны США, которая касалась военных операций в Ираке и Афганистане и секретных тюрем ЦРУ.

За время работы сайт WikiLeaks опубликовал сотни тысяч секретных документов, которые подхватывались ведущими мировыми СМИ. Очевидно, американские власти не могли допустить, чтобы Ассанж продолжал свою деятельность. В ЦРУ назвали WikiLeaks враждебной США негосударственной разведывательной службой. Сайт был отключен от системы электронных платежей и ежедневно подвергался хакерским атакам. Ассанж заявлял, что не отступит и продолжит публиковать информацию о незаконных действиях американских властей. В США в 2010 году в отношении Ассанжа было инициировано расследование. Его подозревали в нарушении закона о шпионаже. За это ему грозило наказание вплоть до смертной казни.

Помимо этого, в Швеции в отношении Ассанжа возбудили дело по обвинению в изнасиловании. После того как суд в Стокгольме постановил задержать Ассанжа, основатель сайта WikiLeaks выехал из Швеции. Вскоре стало известно, что он находится в Великобритании. Но и там Ассанж столкнулся с судебным преследованием. В итоге ему пришлось укрыться в посольстве Эквадора в Лондоне и попросить убежища у этой страны.

В здании дипмиссии Ассанж находился на протяжении семи лет. Однако в 2019 году власти Эквадора отозвали свое решение о предоставлении журналисту политического убежища. В тот же день основателя WikiLeaks арестовали прямо в здании посольства, а затем переправили в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. После этого начался судебный процесс об экстрадиции Ассанжа в США, который завершился сделкой.

Сейчас многие наблюдатели размышляют о том, как следует понимать завершение многолетних мытарств Ассанжа. То ли радоваться - ведь наконец-то правдоборец Ассанж на свободе, то ли огорчаться - ведь на свободу он вышел лишь признав свою вину и пойдя на сделку с американской правовой системой.

Мы же отметим то, что считаем важным для нас, как для мусульман Северной Евразии. Джулиан Ассанж ни в коем случае не наш герой, чего бы он там не раскрыл про военные преступления США в Афганистане. Это человек, которому всегда было абсолютно плевать на жизни афганцев, например. Он публиковал сообщения о том, что происходит в Афганистане, ничуть не озаботившись скрыть имена своих афганских информаторов, приговорив к смерти десятки, если не сотни и тысячи людей. Точно также он сделал публичной скрытую информацию о беларусских диссидентах, подставив их под удар режима Лукашенко.

Другой момент - крайняя избирательность Ассанжа в раскрытии мировых тайн. Ассанж заслуживал бы уважения, если бы он раскрыл всю информацию, с которой он сталкивался. Но он сливал информацию выборочно и прекращал любые сливы, чтобы помочь, в частности, Трампу, Путину и Асаду. Для иллюстрации, почитайте что про пишет русская Википедия в главе про Викиликс: “Публикации сайта по совпадению практически не касались Российской Федерации, с 2012 года тон высказываний WikiLeaks и Ассанжа (начавшего работу на телеканале RT) совпадали с точкой зрения властей России (оценка ситуации на Украине в 2014 году, выхода Великобритании из ЕС, обвинения НАТО и США в нарушении прав человека, критика публикации панамских документов)…”. По совпадению, понимаете?

Вот как вам такое "совпадение": в 2014 году BBC и другие новостные агентства сообщили об источнике, в котором раскрылись подробности участия российских военных и разведки в Украине. Однако информация, полученная в результате этого взлома, составляла менее половины данных, которые стали доступны позже в 2016 году, когда Ассанж отказался от нее.

«Мы отправили в Wikileaks несколько утечек, включая российский взлом. Это раскрыло бы российскую деятельность и показало бы, что WikiLeaks не контролируется российскими службами безопасности», — написал источник, предоставивший сообщения изданию FP . «Многие сотрудники и волонтеры Wikileaks или их семьи пострадали от российской коррупции и жестокости, мы были уверены, что Wikileaks опубликует это. Но Ассанж приводил оправдание за оправданием».

Информация в конечном итоге была незаметно опубликована в Интернете в другом месте, почти не привлекая внимания.

Отношения WikiLeaks с Москвой это тема отдельного большого разговора. Было время, когда казалось, что WikiLeaks сейчас просто уничтожит репутацию Кремля валом утечек, но.... этого не случилось, во многом благодаря Джулиану Ассанжу, который делал все возможное, чтобы беречь нервы Путина и компании. Точно также Wikileaks, который гордится тем, что выступает за прозрачность, систематически отказывается публиковать материалы украинских хакеров, которые могут нанести ущерб интересам России.

Подытоживая, то что Ассанж спустя 14 лет оказался на свободе, можно только приветствовать. Хотя бы потому, что тем самым вырывается очередной козырь из рук кремлевской пропаганды, которая привыкла тыкать пальцем - "а вот у них на Западе тоже свободы слова нет". Но и петь похвалу очередному функционеру "антиимпериалистической" оси "сопротивления" мы не будем.