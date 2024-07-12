Сирийские банды против чеченцев и турок в Вене: кто и что за этим стоит?

Читатель из Вены прислал нам интересную информацию о происходящих в последнее время в столице Австрии событиях.

В течение примерно месяца сирийские молодежные банды целенаправленно и без причин подвергали атакам по национальному признаку молодых чеченцев, а также чеченок, в том числе покрытых, результатом чего стало несколько раненных ножевыми ударами людей.

После очередного такого случая чеченская молодежь скоординировалась и дала зачинщикам нападений адекватный ответ. И тут происходит самое интересное - именно после этого в дело включаются СМИ, известные своими симпатиями к России и пророссийской Партии Свободы. И начинают кампанию об угрозе австрийскому обществу со стороны иммигрантских банд. Причем, с акцентом на "чеченскую угрозу".

Но почему пропутинские борцы с мигрантами не включались в дело, когда мигрантские банды подвергали атакам законопослушных жителей Австрии - не только чеченцев, но так же и турок, живущих в стране уже давно? И почему они включились только тогда, когда чеченцы на это отреагировали, переводя стрелки на них и требуя разобраться с "чеченской угрозой"?

Это не кажется случайным, учитывая то, что друзьям Путина в Австрии, в том числе из Партии Свободы давно мозолит глаза именно чеченская община, значительную часть которой составляют сторонники независимости Ичкерии. По этой же причине чеченцы выбирались на роль жупела во Франции друзьями Путина из партии Ле Пен. Причем, инструментом для атак на них также становились банды, только тогда африканские, предположительно связанные со спецслужбами "глобального Юга", союзными Кремлю.

Кроме того, возвращаясь к Австрии, сам по себе интересен феномен новых банд, построенных не просто по этническому, а по кланово-племенному принципу, ведущих агрессивную борьбу за доминирование на улицах принявших их стран. Парадоксальным образом подобные банды могут быть полезны ультраправым, ведь давно живущие в стране чеченцы или турки хорошо социализированы, имеют нормальные работы или бизнес, учатся, многие уже имеют гражданство, а значит, и право голоса.

Кроме того, как в Австрии, так и во Франции, сталкиваясь с бандами наркоторговцев, местные жители открыто начинают симпатизировать чеченцам как той силе, что способна навести порядок в округе и дать им отпор. Поэтому неудивительно, что продажным друзьям Путина, которым на самом деле плевать на австрийские национальные интересы, эти новые, дикие банды выгоднее, чем хорошо социализированные и воспринимаемые в стране мусульманские иммигранты, формирующие благоприятный имидж мусульман, а также борцов за независимость Ичкерии.

Подробнее об этом можно прочитать в заметке нашего подписчика:

https://telegra.ph/EHtnicheskaya-grazhdanskaya-vojna-v-Vene-Napadeniya-sirijskoj-molodezhnoj-bandy-07-09