"Русский мир" и охота на "ваххабитов"

Борьба за право на ношение никаба или наоборот за его запрет - одна из заметных тем этой недели для русскоговорящих мусульман.

Как это и полагается в оруэлловской России, за ограничение прав, в данном случае мусульманок, публично выступил председатель органа, призванного защищать права человека - глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Помимо этого российский "защитник прав человека" известен оправданием репрессий, ограчений свободы прессы, войны против соседнего государства. Как говорится, какая страна, такие и "защитники прав человека".

Впрочем, мы о кампании по запрете никаба писали еще на дальних подступах, когда она только начиналась, и соображения эти сохраняют свою актуальность и по сей день https://golosislama.com/news.php?id=41925

Сейчас же хотим обратить внимание не на личности и аргументы сторонников и противников запрета никаба, а на другой аспект этой кампании. Так, один из участников этой заочной дискуссии, популярный священник Павел Островский от критики аргументов противников прямо перешел к призывам покончить с ними.

«Для традиционного ислама в России никаб никогда не был традиционен, поэтому очень странно слышать от муфтия Москвы и главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова заявление, что запрет никабов в России приведет к усилению напряженности в обществе. По его словам, это может вызвать недовольство среди российских мусульман. Запрет никаба должен быть однозначным. Более того, давно пора начать искать корни поддержки ваххабизма в России среди руководства мусульман в нашей стране. И мнение Ильдара Аляутдинова вызывает определенные вопросы», - заявил православный инквизитор.

В связи с этим мы хотим напомнить, что и структуры, связанные с Ильдаром Аляутдиновым, и в целом структуры Духовного управления мусульман РФ (бывшего Совета Муфтиев России), частью которого он является, уже не раз становились объектом репрессивного нажима со стороны российских силовиков.

Это происходило, невзирая на всю позорную поддержку преступной политики Кремля, будь то в Сирии или Украине или переизбрания его главаря, лидером и другими видными представителями СМР и связанных с ним структур.

Равным образом подобное происходило и с другими провластными деятелями, такими как блогеры, адвокаты и т.п., когда они осмеливались хоть как-то заступаться за Ислам и мусульман от посягательств правящих Россией чекисто-крестоносцев.

В этой связи мы снова и снова предупреждаем, что если кто-то из наивных мусульман думал, что война русского мира против Украины, поддержанной Западом, отвлечет внимание первого от российских мусульман или тем более вынудит его смотреть на Ислам как на союзника, тот глубоко заблуждается и может об этом горько пожалеть.

Причем, попытки оправдывать поднимающуюся одна за другой волны системной российской исламофобии реакцией на массовую миграцию не вызывают ничего кроме ухмылки. Ведь при желании российская власть, позволяющая себе все виды нарушения прав человека и международного права, могла бы решить миграционный вопрос за месяц: отловить и депортировать одних мигрантов, интернировать в лагеря других, ввести визовый режим, закрыть границы и т.д. Тем более, что все это делалось бы под аплодисменты миллионов россиян.

Однако совершенно очевидно, что власть этого не делает не потому, что не может, а потому что не хочет. А не хочет потому, что без этой рабочей силы, да и вообще демографического ресурса, восполняющего вымирание коренных россиян, которое будет продолжаться и нарастать, ее русский мир не выживет. Но при этом ему нужно, чтобы в Россию приходили руки мигрантов, энергия мигрантов, налоги мигрантов, но не их религия. Особенно с учетом того, что они могут объединиться на ее почве с миллионам коренных российских мусульман и превратиться во влиятельную силу. А последнего русский мир боится не меньше, чем Украины - скорее наоборот, захватить последнюю ему нужно во многом для того, чтобы увеличить в России численность православных славян и придавить мусульман.

Вот почему исламофобия русского мира будет только нарастать, а восхваляющие его роZийские муZульмане имеют хорошие шансы стать его очередными жертвами. Ведь если сейчас в качестве шпионов, вредителей и просто коррупционеров за решетку уже уезжают высокопоставленные чиновники и генералы (как это было в "старые-добрые" сталинские времена), то смешно даже думать о том, что этого не может произойти с теми, кого легко можно будет представить "пособниками ваххабитов внутри власти" (а тем более рядом с ней).

И самым обидным для них в таком случае будет то, что это будет абсолютно справедливо...