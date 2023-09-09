Что показал скандал вокруг никаба в России?

Скандал вокруг требования исламофоба в московском общественном транспорте к мусульманке (как выяснилось, русской) снять никаб, не опять, а снова стал поучительным во многих отношениях.

Нет, не потому, что сама эта история какая-то экстраординарная. Такое происходит постоянно много где, более того, часто происходит и худшее, так как в данном случае не дошло ни до применения насилия, ни до явных оскорблений (хотя угроза сестре безусловно была и сама эта ситуация для нее была стрессовой, да воздаст ей за это Аллах).

Более того, надо отметить реакцию многих москвичей, как присутствовавших в этом эпизоде, так и обсуждавших его на разных площадках. В защиту сестры выступили обычные люди, немусульмане, и было немало таких, кто осудил наседавшего на нее исламофоба, хотя на многих площадках явно доминировали комментарии исламофобов.

Но тут-то и начинается самое поучительное. Потому что, с одной стороны, мы видим, что у российского общества есть толерантная и продвинутая часть. А с другой, мы отчетливо видим, что не она в нем определяет погоду, что не она правит Россией и не она транслирует установки правящих кругов. Что показали в последующем репортажи на контролируемых Кремлем телеканалах вроде НТВ, а также публикации в провластных СМИ.

Вот, например, статья с предельно ясным и недвусмысленным названием "Ношение никаба необходимо запретить на законодательном уровне" на телеграм-канале с 2,3 миллионами подписчиков, входящем в т.н. кремлевский пул и финансируемом администрацией президента (https://t.me/readovkanews/65599). Приведем показательные цитаты из этого текста, за которыми стоит мировоззрение отнюдь не только его авторов, но всего правящего российского класса и его опоры среди российского населения:

"(ношение никаба)...вносит раскол в общество и вызывает неприязнь даже к простым верующим, чуждым радикализма.

...Вызывает вопросы не то, почему случайный пассажир метро потребовал от скрывающего лицо человека соблюдать общепринятые социальные нормы, а почему этого не сделала полиция.

...Никаб... никакого отношения к традиционному исламу не имеет.

...запрещено носить в общественных местах и на улице. Такие же правила действуют и во многих европейских государствах.

...Россия, в которой основной религией является православие, уважает права других конфессий и традиции всех населяющих её народов, однако ношение никаба или паранджи не относится ни к тому, ни к другому".

Что тут важно понять нам?

Среди исламских богословов действительно есть разное отношение к никабу в диапазоне от его обязательности, особенно в некоторых ситуациях до признания права его носить или не носить за самой мусульманкой. Сегодня есть и ученые, которые считают нежелательным его носить там, где это непринято, особенно среди немусульман, но не из-за того, что сам никаб считается порицаемым, а из соотношения пользы и вреда, учета обычаев местности и т.д.

Все эти мнения и споры хорошо известны среди тех, кто изучал этот вопрос, и мы в данном случае не собираемся углубляться в эти дискуссии. Вопрос стоит иначе...

Если отбросить шелуху, главными аргументами российских пропагандистов в пользу запрета никаба в России является то, что с одной стороны, его запрещают в ряде европейских христианских стран, а культура России определяется ими как христианская, а с другой стороны, что никаб якобы чужд "традиционному российскому исламу".

В этой связи возникает вопрос к мусульманам "Zа Россию", особенно живущим в ее мусульманских регионах. Если правящие ей круги в отношении к мусульманам ссылаются на опыт европейских христианских стран, рассматривая Россию такой же, как эти страны, то зачем в такой стране быть Чечне, Ингушетии, Дагестану, Карачаю, Черкессии, Ногаистану, Татарстану, Башкортостану? И тем более, зачем им не просто быть в ней самим, но и воевать за то, чтобы запихнуть в нее еще и новые территории, с дополнительным количеством этнических христиан?

Можно спорить о том, стоит ли мусульманкам носить никаб где-нибудь в Париже или Варшаве, и мнения тут действительно могут быть разными. Но зачем мусульманам, живущим в Грозном или Махачкале на своих землях, ставить себя в позицию тех мусульман, которые добровольно приехали в чужие, немусульманские страны и вынуждены подстраиваться под их правила игры?

И последний вопрос, касающийся уже того, что в традициях или не в традициях мусульманских народов, оказавшихся в России - почему это должны решать не они сами, а почему это за них решают русские исламофобы? Даже не обычные русские, среди которых как видно, немало тех, кто не против, чтобы носили никаб, и тем более не русские мусульмане, которых в этой стране десятилетиями превращают в парий, а именно исламофобы, которые определяют в России морально-политический климат?

Но если честно, то все эти вопросы риторические. Потому что давно понятно, что у власти в России стоят оголтелые шовинисты, неумело прикрывающиеся временами риторикой о терпимости к конфессиям и правам других народов (а все нерусские для них это именно "другие народы", даром что многие из этих народов для этой страны коренные). Как понятно и то, что этот шовинизм не направлен только против чего-то одного, подразумевая терпимость к другому, но враждебен всему, что не вписывается в представления его носителей о "русском мире", будь то мусульмане, украинцы, Запад или даже сами русские с отличными представлениями о мире.

Самая же большая загадка заключается в том, что многие считающие себя мусульманами, в том числе соблюдающими, поддерживают именно этих шовинистов, которые потом указывают им, что относится к их традициям, а что нет, и в чем их женам ходить в их "православной стране". И на вопрос, почему это так, действительно сложно найти ответ...