Российская многополярность как новый антиисламский колониализм

Голосование в Генассамблее ООН по вопросу признания бойни боснийских мусульман в Сребренице геноцидом стало показательным событием мировой политики.

Но не потому, что главный «друг мусульман» Россия открыто поддержала совершивших этот геноцид сербских шовинистов. В этом как раз нет никакой новости - она это делает давно, более того, она яро покрывает и поощряет участников и апологетов этого геноцида. Самое же худшее это то, что она и сегодня поддерживает тех устроивших этот геноцид сербских шовинистов, в том числе из так называемой Республики Сербской, которые хотят взять реванш за то, что им тогда обомали рога и прославляют бойню в Сребренице, обещая ее повторить (лозунги "Сребреница - реприза буде", "Нож, жица, Сребреница" и т.п.).

Однако повторимся, что все это не новость. Что является новостью, так это то, как голосовали вчера другие страны. Ведь это наглядно иллюстрирует, что на практике означает для мусульман та так называемая многополярность, которую пропагандирует Москва как альтернативу Западу. В большинстве своем, кстати, поддержавшему вчера боснийских мусульман - за исключением тех самых друзей России на Западе, которые голосовали против как Венгрия или нейтрально как Словакия. Кстати, Израиль, который многие считают частью Запада, не голосовал, как и многие хорошие союзники Москвы (Украина, к слову, голосовала за).

Но и в последнем ничего особо удивительного нет, как и в том, что вместе с Москвой против голосовали ее старые коммунистические союзники вроде Кубы и Никарагуа под руководством местного коммуняки и выпускника Российского Университета Дружбы Народов Даниэля Ортеги. И конечно коммунистические Китай и КНДР - нынешние союзники России.

Нас же в первую очередь интересует, как по экзистенциальному для крупнейшего европейского мусульманского народа вопросу голосовал Исламский мир. Потому что, эти результаты являются поводом для того, чтобы самым серьезным образом задуматься о происходящих процессах.

И тут надо отметить, что в целом не все так плохо. Такие ключевые для условно исламской политики страны как Турция, Катар, Саудовская Аравия, Пакистан, Малайзия, Индонезия, Бруней голосовали за. И даже Египет, хотя от его режима можно было ожидать худшего. Более того, справедливости ради, надо отметить, что за голосовал и хомейнистский Иран, который во время войны в Боснии помогал местным мусульманам - тоже это признаем.

А вот другой громогласный защитник палестинского мусульманского дела - так называемая Сирийская Арабская Республика в лице режима Асада голосовала против мусульман Боснии. И в этом ничего удивительного нет - это уже давно марионетка Москвы.

Внезапно против мусульман Боснии проголосовала чисто мусульманская африканская Мали. Еще одна мусульманская африканская страна Судан воздержалась. К слову, немусульманские, но африканские Эритрея, Эсватини, Конго голосовали против, Эфиопия воздержалась, а Центрально-Африканская Республика отсутствовала.

Далее, из показательного - нейтрально (воздержались) голосовали Таджикистан, Казахстан и ОАЭ, а Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан отсутствовали.

Итак, назовем вещи своими именами - не поддержали мусульман Боснии в виде открытого голосования против, нейтрально (воздержались) или отсутствия на голосовании именно Россия с ее марионетками, а также союзниками и партнерами в Африке, коммунистической Азии и... Исламском мире.

Потому что кроме зависимости от России или оглядки на Россию не было никаких причин голосовать против мусульман у мусульманского Мали, где теперь проводятся "бессмертные полки" или воздерживаться у Судана, где теперь орудуют "вагнеровцы". Так же как не было других причин воздерживаться или не голосовать у всех постсоветских мусульманских стран Южного Кавказа и Средней Азии, которые как видно по этому голосованию, все еще оглядываются на Москву.

Какой из этого следует вывод? А такой, что та версия многополярного мира, которую Москва позиционирует как альтернативу западному однополярному миру (являющемуся больше мифом, чем реальностью) враждебна мусульманам. Именно враждебна, как видно на этом конкретном случае. Потому что в ее рамках целый ряд мусульманских стран вместо того, чтобы поддерживать мусульман хотя бы в таких символических вопросах, озираясь именно на Москву и ее союзников вроде Китая, открыто плюют на своих единоверцев.

И кстати к вопросу о том, что под лозунгами борьбы с западным колониализмом в Африке на смену ему в ряде случаев сегодня приходит тот же колониализм, только русский. Причем, если у США то ли хватает ума, то ли уже не хватает силы, чтобы (не) принуждать сотрудничающие с ними мусульманские страны на подобных голосованиях в ООН голосовать против мусульманских интересов по таким чувствительным вопросам как Палестина, но здесь мы видим, что Россия делает именно это. Ведь ее мусульманских марионеток, союзников или "уважаемых партнеров" в данном случае явно попросили не поддерживать мусульман Боснии.

Ну вот вам и альтернатива пресловутому американскому мировому порядку, который олицетворяет собой Москва. Мы точно хотим ТАКУЮ?