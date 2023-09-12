Дело Гаджиева-Тамбиева-Ризванова: когда мы наконец возьмемся за ум?

Итак, после 4 лет судилища мусульманские просветитель и благотворители Абдулмумин Гаджиев, Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев приговорены 17, 18 и 17,5 годам лишения свободы. Из которых 7 лет им придется отсидеть в тюрьме (особо строгий режим), а остальное в колонии строгого режима.

Но удивлением для нас стал не этот приговор. Удивлением, если честно, стало удивление от него многих наших единоверцев и достаточно неадекватная реакция в преддверие его.

Один адвокат например накануне его оглашения написал у себя, что едет забирать своих подзащитных на свободу. Понятно, что он так мог хотеть их подбодрить, но дело в том, что тысячи людей на основании выступлений Абдулмумина и Кемаля, в которых они в пух и прах разбили сфальсифицированные доводы обвинения, на полном серьезе надеялись, что суд теперь их непременно освободит.

Другие, после оглашения приговора в шоке восклицали: "За что?!"

Люди, вы серьезно?!

Неужели вы не понимаете, что путинская Россия это аналог даже не хрущевского и брежневского, а сталинского СССР, и что если чекисты и прочие силовики кого-то закрыли, приговор им можно считать уже вынесенным?

Не понимаете, что суда в этой стране уже давно нет и что функция людей в мантиях оглашать приговоры, уже вынесенные тройками нашего времени или где-нибудь в администрации в Кремле?

Не понимаете, что сажают таких людей как Абдулмумин именно за то, что вы им вменяете в заслугу - за то, что просвещали мусульман, помогали нуждающимся и т.д.?

Если до сих пор не понимаете, еще раз прочтите вот это https://golosislama.com/news.php?id=31080.

Не меньшая проблема заключается в том, что многие возмущающиеся приговору не понимают не только то, за что его вынесли, но и то, кто его вынес. А горькая правда такова, что его вынесли те, кого... многие из них до сих пор поддерживают.

И мы, конечно, имеем в виду не тех сознательных мусульман, которым уже все давно понятно. Мы имеем в виду тысячи таких, которые могут искренне возмущаться беспределом в отношении мусульман или враждебными Исламу актами со стороны властей, но потом эти же власти поддерживать, считая, что "Путин красавчик", "мы порвем Запад" и т.д.

Эти люди до сих пор не хотят или почему-то не могут понять, но Абдулмумина, Кемаля, Абубакра, а также Асламбека Эжаева и многих-многих других кинули за решетку, а кого-то, как Тимура Куашева, убили, не Запад или Украина, а именно те, кого они продолжают поддерживать. А некоторые из тех, кто перестали их поддерживать, не хотят признаваться, что наши узники совести могут выйти на свободу только тогда, когда падет этот режим. Или, если их вытащат из его пасти, о чем позже.

"Что мы можем сделать?" - говорят они, убеждая себя в том, что в их силах лишь сделать ду'а, поставить аватарку или максимум послать помощь семьям заключенных (хотя в сегодняшней России и это крайне опасно). Но на самом деле, они могут хотя бы это осознать и начать доносить до других, и тогда, когда возможность действовать представится, каждому найдется, что делать.

Что касается вытаскивания людей из пасти зверя, то сейчас уже громко обсуждается возможность обмена политических заключенных из России на российских шпионов и террористов, сидящих на Западе, которых Кремль хочет вернуть к себе.

Это реально, но как вы думаете, если завтра начнут составляться списки на обмен со стороны российских политзаключенных, кто их будет составлять с этой стороны и кто в них окажется? Их будут составлять команды Навального, Ходорковкого и прочих "хороших русских", и окажутся в них наверняка такие же как они, либеральные и левые российские оппозиционеры, а может быть даже русские националисты.

Мусульмане же не сумеют воспользоваться такой возможностью, и это логично и, как ни больно это звучит, по своему справедливо. Хотя бы потому, что те известные и в том числе состоятельные мусульмане, которые уехали из России и которые готовы вкладывать деньги в те или иные свои проекты, за все это время так и не создали политической структуры, которая могла бы представлять мусульман - политических эмигрантов и узников совести.

А раз так, то даже, если завтра будет такой обмен, по нему на свободу скорее всего выйдут Навальный, Кара-Мурза, Яшин и им подобные, но не Гаджиев, Тамбиев, Ризванов, Эжаев.

Так и живем, мусульмане России и из нее. И так будет продолжаться, пока мы не возьмемся за ум.