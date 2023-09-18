Что стоит за скандалом о «похищении детей мусульман» в Швеции?

У темы, о которой пойдет речь в данной статье, есть два аспекта – теоретический и практический, у каждого из которых есть свое место и значение.

Если говорить о первом, то есть, о мировоззренческом отношении ко многому, что касается семьи, с одной стороны, и вмешательству в нее государства, с другой стороны, то нужно признать несоответствие политики большинства современных государств традиционным представлениям не только Ислама, но и других религий и культур. Права родителей в отношении детей или права мужа в отношении жены по историческим меркам совсем недавно регулировалось иначе даже в Европе и Америке, уже не говоря об Исламском мире. Однако с внедрением представлений феминизма, социального государства и ювенальной юстиции сфера государственно-семейных отношений кардинально изменилась, и в итоге мы имеем то, что имеем.

Поэтому необходимо подчеркнуть, что целью этой статьи является не оправдание нынешнего положения вещей в этой сфере, которое в своих основах противоречит не только Исламу, но и традиционным христианским, иудейским и многим другим ценностям и моделям. Цель этого расследования рассмотреть предубеждения и стереотипы, распространяемые в отношении того, как именно система ювенальной юстиции работает в Швеции, и посмотреть, кто создает эти стереотипы и для чего распространяет.

Направлена ли шведская ювенальная политика именно против мусульман и на изъятие детей из их семей? Как и благодаря кому сложилось такое представление? Компетентны ли в этом вопросе те, кто утверждают такое? Как на самом деле работает шведская ювенальная система и в каких случаях дети изымаются ею из семей? Об этом и пойдет речь.

Закон о защите детей (LVU)

В Швеции существует ряд законодательных актов, которые регулируют вопросы ухода за детьми и их защиты. Одним из наиболее обсуждаемых аспектов этой системы является возможность изъятия детей у родителей в случае, если считается, что безопасность ребенка находится под угрозой. Закон о защите детей (LVU) позволяет социальным службам вмешаться и при необходимости временно изъять ребенка у родителей, если считается, что ребенок подвергается серьезной опасности. Прежде, чем принимать решение об изъятии ребенка социальные службы должны провести тщательное расследование. Решение об изъятии принимается административным судом, родители имеют право на участие в суде в качестве ответчика.

Конфиденциальность данных в каждом конкретном случае изъятия детей защищена законом, поэтому стороннему наблюдателю объективно оценить произошедшее не представляется возможным. Как правило, родители изъятого ребенка публично сообщают в СМИ о неправомерности действий социальных служб, указывая что оснований для таких радикальных мер нет. Работники ювенальной юстиции отвечают только сухими комментариями, заявляя, что основания были, но какие именно, они сообщить не могут из-за ограничений, наложенных на них законодательством Швеции.

Исключениями редко становятся факты, разглашенные родителями, которым детей вернули после проведения расследования после того, как следствие установило, что причин для изъятия действительно не было. Такие подробности попадают в СМИ и становятся предметом обсуждения общественности.

Реакция мусульманского общества

В 2021 году прошли массовые демонстрации в разных городах Швеции, в которых участвовали имамы, бизнесмены, активисты, правозащитники и т.д. В закрытых группах с десятками тысяч членов распространялись утверждения, согласно которым Швеция активно "похищает" мусульманских детей с целью их секуляризации в рамках общей "войны против ислама". В социальных сетях и на демонстрациях высказывались обвинения в адрес шведской социальной службы и в адрес медиа, которые якобы поддерживают происходящее. Утверждалось, что государство действуют как «мафия», продавая изъятых детей за деньги в другие семьи. Некоторые ораторы сообщали, что дети специально помещаются в семьи, где их заставляют есть свинину и пить алкоголь.

Одновременно эту тему подхватили арабские СМИ, через которые скандал вышел на международный уровень. Мусульманские блогеры из разных стран утверждали, что в Швеции государственные служащие «массово похищают детей именно из мусульманских семей». Авторитетные мусульманские организации, среди которых Ассоциация ученых Магриба (1) и Форум ученых Ислама (2) издали публичные обращения к шведскому правительству, призывая к благоразумию и соблюдению прав мусульман, известные ученые, активисты, общественные деятели, академики инициировали и первыми подписали обращение на Change.Org (3) по этому резонансному делу.

Контекст

C конца июня этого года власти Швеции зарегистрировали около миллиона сообщений в социальных сетях на арабском и других языках, в которых утверждалось, что «шведское правительство поддерживает сожжение Корана». Обвинения в исламофобии в адрес государственных органов Швеции, сменялись одно за другим, постоянно повышая градус противостояния.

На этот раз, авторы скандала даже не стали заметать свои следы, видимо будучи уверенными в том, что среди их аудитории не найдется критически мыслящих людей, способных по этим следам выйти на заказчиков этой кампании. Как оказалось, в арабских версиях российских государственными СМИ RT и Sputnik вышли серии статей, в которых утверждалось, что шведское правительство поддерживает сожжение Корана.



По результатам предыдущего скандала, журналисты установили российский след в провокации с сожжением Корана Расмусом Палуданом у турецкого посольства в Швеции. Выяснилось, что человека, который организовал это и даже оплатил официальную госпошлину для получения разрешения для этой «акции», зовут Чанге Фрике, он бывший журналист Russia Today, который оправдывал захват Крыма, войну Путина в Сирии, восхваляет российскую "демократию" и выступает с постоянными нападками на США и НАТО. Также, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил по этому поводу, что идет расследование связи ультраправого деятеля Расмуса Палудана с Россией и уже найдены важные доказательства, подтверждающие эти связи.





(На фото Чанге Фрике с изображением В. Путина на футболке.)

Эпизоды СМИ

Случай семьи Бодниров: В 2009 году дети русско-шведской семьи Бодниров были изъяты социальными службами из-за обвинений в физическом наказании. Этот случай вызвал много обсуждений и критики со стороны России. Позже дети были возвращены родителям.

Случай с афганской семьей: В одном из случаев афганская семья потеряла права на своих детей после того, как было установлено, что дети подвергались физическому наказанию. Социальные службы Швеции решили, что дети находятся в опасности и их следует изолировать от родителей. Этот случай вызвал обсуждение о культурных различиях и о том, как шведские власти интерпретируют и реагируют на практики воспитания в семьях мигрантов.

Случаи с детьми, страдающими от "беженского бессилия": В середине 2010-х годов в Швеции было зафиксировано несколько случаев, когда дети беженцев впадали в состояние апатии, иногда называемое "беженским бессилием". Эти дети отказывались от еды, питья и общения. В некоторых случаях социальные службы решали изолировать детей от их семей, полагая, что семья могла оказывать на ребенка давление или быть причиной такого состояния.

Случай с семьей из Ближнего Востока: В одном из случаев семья из Ближнего Востока столкнулась с проблемами после того, как учителя в школе заметили синяки на теле одного из детей. После расследования социальные службы решили изъять детей из семьи. Однако позже выяснилось, что синяки были результатом несчастного случая на игровой площадке, и дети были возвращены родителям.

Случай с сомалийской семьей: Семья из Сомали столкнулась с проблемами, когда их дочь рассказала в школе о том, что ее родители планируют провести для нее обрезание. Шведские власти решили изъять девочку из семьи, чтобы предотвратить возможное нарушение. Позже выяснилось, что девочка неправильно поняла своих родителей, и они не имели намерения проводить обрезание.

Случай с семьей из Ирана: В одном из случаев иранская семья потеряла права на своего ребенка после того, как было установлено, что ребенок подвергался физическому наказанию. Семья утверждала, что их методы воспитания основаны на культурных и религиозных традициях, но шведские власти решили, что такие методы не соответствуют стандартам защиты детей в Швеции.

По данным исследования журналистов SVT, по меньшей мере 916 детей были вывезены из Швеции за пять лет. В 60% подобных случаях речь идет о «похищениях», когда отцы хотят, чтобы дети росли в более традиционной религиозной среде, а матери детей сопротивляются этому. Сколько случаев, когда мать ребенка сама инициировала расследование против своего мужа неизвестно, но мы нашли один реальный эпизод, правда не по причине разногласий в религиозном воспитании, а из-за систематических избиений, о чем расскажем в этом расследовании.

Почему в этой подборке данных из СМИ нет той страшной картины несправедливости шведской ювенальной системы, о которой рассказывают блогеры и арабские СМИ? Дело в том, что мы привели лишь несколько примеров тех случаев, обвинения в которых подтверждены обеими сторонами конфликта. Что же касается подавляющего большинства новостных сюжетов, которые сообщают об абсурдности и безосновательности изъятий, то все они основываются на буквально нескольких десятках случаев, где родители рассказывают подробности произошедшего, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Остальные эпизоды, которых около сотни, вообще невозможно проанализировать в связи с тем, что эмоции намеренно выставлены на первый план, а причины произошедшего по мнению авторов вообще не имеют значения. Доказательную базу из эпизодов в арабских СМИ и сюжетов видеоблогеров мы конечно же проанализировали, но об этом чуть позже в этом расследовании.

Источник из Социальной службы

Наш источник в Социальной службе, хорошо знающий, как работает шведская ювенальная юстиция, заверил нас, что тиражируемая информация крайне тенденциозна и формирует у читателей и зрителей крайне одностороннюю картину. Этот источник заслуживает доверия по ряду веских причин, которые в целях конфиденциальности мы не можем разглашать. И так как именно с него мы начинаем наше расследование, хотим обратить ваше внимание на то, что данные, приведенные ниже, основаны не только на законодательстве Швеции, но и на большом количестве реальных фактов изъятия детей, а также вынесенных судом Швеции решений по каждому конкретному случаю.

Мы собрали 4 основных темы обвинения от мусульман в адрес закона LUV и Социальной службы Швеции, попросив наш источник прокомментировать каждый из них:

1. Детей забирают по надуманным причинам либо вообще без причины.

Изъятие детей по «закону о защите детей» (LUV) возможно только на основании угрозы жизни или здоровью ребенка для «неотложного» устранения угрозы.

2. Детей могут забрать за плохую успеваемость в школе, за маленькую жилплощадь семьи, за плохое содержание жилплощади их родителями.

«Расширенный перечень» не является основанием для изъятия ребенка. «Расширенный перечень» может включать в себя плохие условия проживания, плохую успеваемость в школе, асоциальное или криминальное поведение и т.д., рассматривается судом только как отягчающие обстоятельства действий родителей, несущих угрозу жизни и здоровью ребенка. На основании только «расширенного перечня» в Швеции не изымают детей.

3. Детей забирают из религиозных семей с целью секуляризации мусульман.

В «расширенный перечень оснований» не входит ни религиозное образование в семье, ни хиджаб у девочек, ни намаз, ни какие-либо другие религиозные ценности, которые практикуются в семье. Консервативное воспитание, религиозность, соблюдение требований шариата, ничего из этого не рассматривается судами и не может служить основанием для изъятия ребенка из семьи, если это не сопряжено с насильственным ограничением в правах, гарантированных ребенку государством. В Швеции есть много патронатных семей мусульман, при выборе семьи для изъятого ребенка, Социальные работники всегда обращают внимание на религиозную принадлежность и в соответствии с инструкциями, обязаны отдать предпочтение в размещении ребенка мусульманина в семью мусульман, если это возможно.

4. Детей забирают из семей, в которых учат ненавидеть геев.

Нет никакого закона (или инструкции), на основании которого, детей можно изъять, потому что в семье им прививается неприятие к представителям лгбт сообщества, эта тема не входит в «расширенный перечень оснований» для судов и Социальной службы. Более того, нет практики использование лгбт темы как отягчающего обстоятельства и вообще в каких-либо других целях социальными службами Швеции против родителей.

Конечно, по соображениям журналистской этики мы не можем просто отмахнуться от подобных обвинений в адрес шведского государства, тем более что большинство этих обвинений исходит от мусульманского сообщества. Чтобы выяснить все досконально, мы продолжили наше расследование, встретились с заинтересованными в критике LUV и выяснили их аргументы, а также о фактах и источниках, на которые опираются те, кто вывел эту тему на международный уровень.

Наши респонденты

Мы связались с представителями 11 семей, которые сообщили, что неоднократно контактировали с работниками Социальной службы Швеции по вопросам, связанным с их детьми. Большая часть из них заверила, что не имеет никаких претензий к данной службе, так как действия соцработников не создали им неудобства. Среди опрошенных родителей есть и те, кто честно признался нам в жестоком насилии над своими детьми. Например, один из респондентов сообщил, что до того, как полиции удалось вмешаться, он успел разбить своему 14-летнему сыну все лицо и сломать нос, причем делал он это прямо на глазах, бегущих на помощь подростку полицейских. Другой рассказал, что его сына изъяли после того, как он его сильно избил. Ребенок пришел в школу с побоями на лице и не сумел объяснить учителю причины травм. Отца ребенка вызвали в полицию, но как только сын узнал об этом, он сразу дал показания, что это последствия уличной драки. Еще одна опрошенная рассказала, что она сама заявила об истязании и жестоком обращении с детьми своим мужем, но после нескольких недель, проведенных под защитой социальной службы, решила вернуться к мужу, однако социальные работники разрешили ей сделать это уже без детей, либо продолжить жить с детьми, но защитить их от отца. Были среди опрошенных и респонденты, которые сообщили нам, что сами обращались к специалистам Социальной службы из-за различных проблем с детьми, например из-за гиперреактивности, неадекватного поведения или психологических отклонений. Они остались довольны помощью, оказанной им соцработниками, которая заключалась в налаживании диалога с медиками, отделом материальной помощи, устройстве в детские сады детей, не достигших требуемого возраста, как исключение для исправления сложившихся сложных в семье ситуаций.

Один случай, заслуживающий отдельного внимания, случился в семье, где один родитель с ограниченными возможностями, а ребенок страдает аутизмом. После того, как мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии из-за обострившейся у него хронической болезни, социальные службы обвинили родителей в неподобающем уходе. При этом родители обвинили медицинскую службу, в которую они неоднократно обращались за помощью, в оставлении ребенка в опасности. Родители вели себя очень эмоционально, неосознанно шли на конфликт, так как нависла реальная угроза изъятия ребенка, и все-таки изъятия удалось избежать после проведения расследования и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Однако этот случай попал в статистику LVU, потому что ребенок находился под опекой социальной службы в больнице более 24 часов.

Другие источники

Мы предположили, что встречаться со всеми потерпевшими, которые фигурируют в СМИ, не имеет смысла, так как все что они хотели сказать, уже было сделано неоднократно на митингах, в интервью блогерам и арабским СМИ. Все их доводы и доказательства есть в открытых источниках в том числе и группах социальных сетей с их участием, что делает возможным сформировать ясную картину об их личной трагедии. К тому же, какими бы они ни были родителями, плохими или хорошими, следует признать факт, что это в действительности возможно самое большое горе в их семье, и в сотый раз лезть к ним в душу с одними и теми же вопросами мы посчитали нецелесообразным, тем более если наши вопросы могут поставить под сомнение их позицию. Поэтому мы пошли другим путем и собрали портреты спикеров, а также главные аргументы из их доказательной базы, на которые они опираются как на «неопровержимые факты».

Али Аль Сидани (Ali Al Sidani)

Али Аль Сидани считается человеком, который был одной из самых громких фигур разжигания последней, самой масштабной компании против шведских социальных служб, начавшейся в 2021 году. Он смог вывести эту тему на новый уровень, сумев привлечь внимание не только шведской общественности, но и всего мира. Тогда, демонстрация возле управления социальной службы Гётеборга вызвала общенациональную волну протеста. Аль Сидани объявил голодовку и заявил в интервью мусульманским блогерам, что шведское государство похищает мусульманских детей. Сегодня Али заявляет, что тогда он потерял контроль над собой. Дочь ему так и не вернули и часть критики в адрес социальных служб сохраняется до сих пор, но он говорит, что дистанцируется от своих заявлений о «похищениях детей».

«Я никогда больше не буду использовать это слово. Шведские социальные службы не похищают детей».

Джордж Тома (George Touma)

В конце 2021 года парикмахер и видеоблогер Джордж Тома из города Гётеборг опубликовал видео, на котором сирийские беженцы Диаб Талал и Амаль Шейхо плачут из-за того, что работники социальной службы «похитили» их четверых детей в городе Норрботтене.

В видео, которое набрало более 70 000 просмотров, Талал заявил, что не видел своих детей четыре года. Жена сказала, что «безжалостные» шведы забрали ее ребенка из больницы через пять минут после его рождения, и ни она, ни ее муж даже не увидели его. Она обратилась к «арабскому народу и каждому человеку, имеющему совесть, помочь им вернуть своих детей».

Из официальных разъяснений Социальной службы, которые как мы уже говорили, ограничены запретом на разглашение, стало ясно, что работа с этой семьей велась задолго, до того, как детей начали изымать. Из публичных материалов суда известно, что работа с семьей соцработников не принесла никаких результатов, так как родители так и "не смогли научится заниматься детьми". Зато сам отец детей признался в СМИ, что детей изъяли после того, как старшая дочь дала показания об избиениях, которые он всячески отрицает.

После того, как видео стало вирусным, Джордж Тома на шведском общественном телевидении (SVT) обратился к своим сторонникам с призывом «прекратить использовать видео для разжигания ненависти к Швеции».

«Я думал, что сделал доброе дело для одного человека». «Но я отказываюсь говорить, что ненавижу Швецию. Это неприемлемо. Это наша страна».

На вопрос, публиковал ли он взгляды обеих сторон, он ответил: «Я сделал что-то, исходя из своих чувств. У меня нет времени читать все, что происходит. У меня нет телевизора, я не читаю газеты».

Islamic Affairs

Как социальные сети, так и авторитетные арабские СМИ распространили вышеуказанное видео Джорджа Тома и транслировали его неоднократно. Среди них YouTube канал Islamic Affairs, катарский телеканал Al-Jazeera, саудовский канал Al-Arabiya и турецкий канал TRT Arabi, а также частный сирийский оппозиционный канал Orient News, базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Канал Islamic Affairs, по-видимому, является главной платформой, которая распространяет этот скандал. За ним следуют более 1 миллиона подписчиков на YouTube, 574 000 на Facebook и более 293 000 в Twitter.

В апреле 2022 года на канале Islamic Affairs было опубликовано видео, в котором утверждалось, что финские социальные службы похищают детей с целью продажи и получения прибыли (https://www.youtube.com/watch?v=dRUS2TRvEuA)

«Они забирают ребенка, а затем продают его. Не для того, чтобы заботиться о ребенке и перевезти его в лучшую семью, а за деньги», — утверждается в видео.

«Когда социальный работник видит вас с вашими счастливыми и здоровыми детьми, она планирует инсценировать ситуацию, в которой сможет их похитить. Социальные работники забирают ребенка и получают прибыль в размере 1000 евро в день».

В видео также утверждается, что в Финляндии социальные службы забирают детей у родителей-иммигрантов для использования в тестах на наркотики, торговле людьми в целях сексуальной и других форм эксплуатации.

Мустафа Аль-Шаркави (Mustafa Al-Sharqawi)

По данным расследования журналистов NORDIS за каналом Islamic Affairs стоит гражданин Египта Мустафа Аль-Шаркави. Шведская газета Expressen сообщала, что в 2017 году он подал прошение о политическом убежище в Швеции, но получил отказ.

Аль-Шаркави на своем канале искусно жонглирует теориями заговора, периодически добавляя в них настоящие истории, искаженные в тех деталях, которые должны задевать именно мусульман. Так, например, во время прямой трансляции 9 ноября Аль-Шаркави заявил, что шведские власти похитили мусульманскую девочку по имени Мириам и передали ее однополой паре. Он сослался на недавнее интервью шведскому таблоиду Aftonbladet с парой, удочерившей ребенка. Впоследствии версия этой истории, в интерпретации Аль-Шаркави была опубликована шведским арабоязычным отделением «Аль-Джазира», турецким государственным TRT и независимыми авторами в TikTok.

На самом деле, в интервью шведскому новостному изданию Sydsvenskan, на которое сослался Мустафа Аль-Шаркави, получившие опеку над ребенком Джон и Йохан рассказали репортеру Инасу Хамдану, что Мириам родом из шведской христианской семьи и что передача опеки была осуществлена с согласия биологической семьи ребенка. Биологическая бабушка девочки до сих пор часто общается с новой семьей Мириам. Имя ребенка было выбрано потому, что оно было красивым, а не из-за религиозной принадлежности.

Аль-Шаркави утверждает, что он находится в контакте с людьми, у которых есть споры с властями по поводу «изъятия» детей. Он открыто заявляет, что выступает против насилия, но в то же время почти ежедневно публикует на канале Islamic Affairs информацию, разжигающую ненависть к шведскому обществу, рассказывающую о продаже детей в Швеции фармацевтическим компаниям, которыми правят «масоны и евреи» для тестирования наркотиков.

Раад Аль-Дохан (Raad Al-Dohan)

На Islamic Affairs есть видео (https://www.youtube.com/watch?v=xG-D0jbSlb4), в котором снялся Раад Аль-Дохан, сын иракского шейха Рияда Аль-Дохана, имама мечети Аль-Рашидин в шведском городе Евле. Раад объяснил, что многие известные люди в Швеции критиковали Социальную службу, называя ее мафией за торговлю детьми. Причины изъятия детей он назвал «тривиальными». Основная проблема, по его словам, заключается в том, что отчет «попадает в руки соцработника, у которого нет ни опыта, ни милосердия, ни человечности». Он добавил, что взяточничество более распространено в Швеции, чем в любой другой стране мира.

Хамид Аль-Идриси (Hamid Al-Idrisi)

Еще одним заметным лицом в кампании против Швеции является марокканский проповедник Хамид Аль-Идриси, видео с его участием также можно найти на Islamic Affairs. Он запустил хэштег #Sweden_Fascist_state, быстро распространившийся в сети. На момент описываемых событий Аль-Идриси представлялся профессором университета, имеющим докторскую степень в области арабской литературы и исламской юриспруденции. Он также позиционировал себя семейным консультантом, а также врачом и консультантом по дистанционному обучению в Американском университете Миннесоты (AUM). Однако журналисты из издания Daraj не нашли его в Базе данных аккредитованных высших учебных заведений и программ (DAPIP) Министерства высшего образования США. Поиск адреса AUM на самом деле приводит к средней школе Аль-Фарук в Миннесоте.

Уве Свиден (Ove Svidén)

Некоторые имамы в Швеции и многие наиболее влиятельные лица кампании также продвигали книгу, опубликованную на шведском языке под названием «LVU Lönsam Kommunal Människohandel» (LVU «Выгодное муниципальное похищение») Уве Свидена, умершего в 2020 году.

В книге шведский закон о заботе о молодежи описывается как «красивый фасад», за которым «похищенные дети используются как товар в прибыльной торговле людьми».

Но изданная в 2013 году книга, переведенная на английский язык, не является ни академическим, ни даже публицистическим источником. Это сборник личных заметок, написанных Свиденом после его возвращения в Швецию из Бельгии, где он проживал до начала 1997 года.

Книга была упомянута в нескольких арабских СМИ, как неопровержимое доказательство обвинений против Шведского государства, в том числе на Аль-Арабия и на сайте Islamic Affairs. Они представили автора как «шведского политика и бывшего депутата», которым он никогда не являлся.

Свиден принимал участие в парламентских выборах 2006 и 2010 годов от Centerpartiet (Центристская партия), но не был избран. В 2010 году его исключили из партии, когда выяснилось, что он пропагандирует теории заговора. По его словам, СПИД — это еврейский заговор, и евреи стояли даже за Холокостом.

В действительности Сиден был очень далек от этой тематики, в 1960-х годах он получил степень бакалавра авиационной техники и доктора транспорта. Он всегда работал в дорожной и транспортной сфере и опубликовал несколько технических статей в области своей компетенции.

Абдулла Аль-Шариф (Abdullah Al-Sharif)

В начале 2022 года египетский ютубер Абдулла Аль-Шариф заявил что то, что происходит с мусульманами и арабами в Швеции, является «позором и преступлением». «Они и их дети бежали из стран своего происхождения только для того, чтобы столкнуться с грязными и ошибочными диктатурами».

Чтобы распространить свое заявление, Аль-Шариф запустил хэштег #Stop_kidnapping_our_children к своему видео (https://www.youtube.com/watch?v=hKN6vPBlXhQ), на котором есть кадры на которых, по утверждению Аль-Шарифа запечатлены действия работника Социальной службы при изъятии ребенка. На шокирующем видео видно, как мужчина в форме на вокзале в городе Мальмё жестоко обращается с девятилетним ребенком, арестованным по запросу полиции. Ребенок тяжело дышал, голова была прижата к земле, а охранник сидел на нем сверху.

Человек, напавший на ребенка, в действительности частный охранник, ни он, ни происходящее на видео не имеют никакого отношения к изъятию детей Социальной службой. Само же видео было взято Абдуллой Аль-Шарифи из репортажа 2015 года Общественного телевидения Швеции (SVT) в рамках сериала об ужасных условиях, в которых находятся несовершеннолетние без сопровождения на улицах Швеции.



Закономерно, что все спикеры раздувающие этот скандал, перебирают один и тот же пакет доказательств. Так и в этом небольшом отрезке видео Аль-Шарифа он разместил два подряд фейка, второй это упомянутая выше книга Уве Свидена.

TRT Arabi

TRT Arabi и несколько других СМИ транслировали репортажи о «похищении детей» Социальной службой в Швеции, используя короткое видео (https://www.youtube.com/watch?v=HI6KN7cDTHQ), на котором два человека несут ребенка к машине, а за ними идет полицейский.

Как оказалось, и это видео ни что иное как фейк, не имеющий никакого отношения не только в Социальной службе, но и к Швеции. Видео было снято в голландской провинции Гелдерланд в 2012 году.

Сабер Машхур (Saber Mashhour)

(Тематики интересующие Машхура очень специфические и большинство заставок на его видео в Ютубе выглядят вот так)

Египетский ютубер Сабер Машхур, репортажи которого также часто встречаются на канале Islamic Affairs, 7 февраля рассказал о «похищении мусульманских детей», основываясь на информации с веб-сайта Шведского информационного центра SCI.

По его словам, этот «полу-государственный» сайт описывает Швецию как «коммунистическое, репрессивное, тоталитарное государство», которое «похоже на режим Сталина в России или коммунистический режим в Китае, похищающий мусульман».

Однако оказалось, что веб-сайт, предоставляющий информацию на арабском языке, не является государственным или окологосударственным, а был создан иммигрантами в 2015 году. Он не раскрывает информацию ни о своей редакции, ни о своем финансировании. Сайт представляет себя на шведском языке как «основанный на шведских демократических ценностях».

Исса Исса (Issa Issa)

В интервью на YouTube-канале Toma, которое было связанно с исламской тематикой, мужчина по имени Исса, представился человеком сирийского происхождения, юрисконсультом по вопросам иммиграции и местным политиком в городе Норчёпинг. Он заявил, что ушел из Социальной службы из-за политики изъятия детей.

Не упоминая официальный источник, Исса заявил, что только 10 процентов детей, изъятых из семей, являются христианами, а 80 процентов родителей, у которых были изъяты дети, были «обижены» на Социальную службу. Он подчеркнул, что работники Социальной службы слишком быстро принимают решение об «изъятии» из-за нехватки времени.

Исса также сообщил, что некоторым сотрудникам социальной службы не исполнилось и 20 лет, они не имеют опыта работы, не знакомы с законом LVU и «забирают детей без проверки».

Тем не менее, Исса отказался использовать слова «похищение» или «торговля» детьми из-за «подстрекательства к социальным работникам и государственным чиновникам». Скорее он использовал слово «опека», подчеркнув, что некоторым детям необходимо вмешательство социальных служб, чтобы заботиться о семье, не забирая детей из семей.



Мы обратились к нашему источнику в Социальной службе за комментарием, по поводу возраста и образования их сотрудников, который опроверг это утверждение, сообщив что все Соцработники, применяющие закон LVU, обязательно имеют высшее образование и большой опыт работы.

Как выяснилось, Иса является скандально известным политиком, бывшим членом крайне правой и ксенофобской партии Sverigedemokraterna (SD), известной своей враждебностью к беженцам в целом и мусульманам в частности. Обладатель расистского прошлого и большого послужного списка правонарушений, таких как наркотики, угрозы полиции и ложь в СМИ, уволенный из партии за видео в Ютуб на котором он находится с другими соратниками по партии, которые употребляет кокаин. В попытке информационно опередить свое увольнение Иса Иса выпустил скандальное заявление, сообщив, что решил сам выйти из состава Комитета социального обеспечения муниципального совета Норчёпинга в знак протеста против политики изъятия детей.

Анас Халифа (Anas Khalifa)

В прессе и социальных сетях фигурирует имя имама Анаса Халифа, который был одним из самых влиятельных салафитов в Швеции. Цитирующие его спикеры, распространяют его заявление из серии твитов, где говорится, что пока он находился в тюрьме, Социальная служба начала расследование в отношении обращения с его шестерыми детьми. Однако никто из освещающих информацию об истории имама Анаса Халифа, не потрудился проинформировать читателей о финале истории, так как Халиф позже публично пояснил SVD, что, в процессе проверки, его детей не «изъяли», а по окончании расследования дело закрыли.

«Когда социальные службы увидели, что семья оказалась в сложной ситуации, они попытались помочь»

А что статистика?

На основании разных источников нам удалось узнать, что в процессе проведения проверок и следственных действий, Социальная служба Швеции забирает из семей порядка 20 000 – 30 000 тысяч детей в год, что является просто шокирующей цифрой и именно этими данными оперируют все противники LVU. По нашему официальному запросу в SOCIALSTYRELSEN (государственный орган, регулирующий всю социальную систему Швеции) нам предоставили данные за 2020 год (запрос был сделан в 2022 году, но на тот момент итоговых данных за 2021 год у них еще не было), из которых мы узнали, что почти 19 100 детей в какой-то момент в течение года проходили обследование. Из них 15 400 находились на круглосуточном пребывании более 24 часов под надзором Социальной службы: в приемных семьях, в домах скорой помощи и в специализированных домах для несовершеннолетних. «Помощь социальных служб» на основании закона LUV получили дети в 6300 случаях, это и есть фактическая цифра из-за которой произошел скандал, которая также требует разъяснений.

Для правильного понимания полученных от SOCIALSTYRELSEN данных мы вновь обратились к нашему источнику в Социальной службе, который пояснил, что 19100 детей так или иначе контактировали с работниками социальной службы, из них 15400 были изолированы более чем на 24 часа, при этом, как мы уже упоминали, это не только изоляция от родителей, а все виды ограничения свободы работниками Социальной службы, в том числе и за правонарушения, наркоманию и даже по обращениям самих родителей. Последняя же цифра, это уже не случаи изъятия детей в рамках одного года по решению суда, а все случаи применения закона LUV, когда суд принял решение об изъятии или изоляции. В это входит большой перечень возможных вариантов, не только те случаи, на основании которых и возник скандал, привлекший в том числе и наше внимание. В 6300 входят в том числе и дети, переходящие в этом состоянии (изъятые) с 2019 в 2020 год, дети на которых родители сами пожаловались с требованием принять меры, например за криминальное поведение в семье, употребление наркотиков и т.д., случаи когда одного и того же ребенка привлекали по несколько раз за год так же входят в это число, отдельно за каждое происшествие и так же надо напомнить, что закон применяется и на короткие сроки, от 24 часов и более, что является закрытой информацией и узнать сколько времени каждый из детей находился в изъятом состоянии не представляется возможным.

Не стать жертвой (комментарий от нашего источника в социальной службе)

Необходимо оставить все «теории заговоров» за скобками: наши с вами дети никому не нужны. Никто в Швеции не заинтересован в их принудительной секуляризации, никто не продает их за деньги в другие семьи или в сексуальное рабство, никто не проводит над ними эксперименты с наркотиками. В отсутствие серьёзного «состава преступления» все проблемы решаются через диалог с ответственным соцработником. И пока вы принимаете предлагаемую вам помощь и не бьёте детей смертным боем, никто не будет применять к вам принудительных мер.



Да, здесь, как в любых сложных вопросах всегда есть риск нарваться на идиота. Всегда есть риск стать жертвой системы. Всегда есть риск быть неправильно понятым. Но тут работает одно, главное правило: для того чтобы вас правильно поняли и помогли, вам необходимо взаимодействовать. Не препятствовать соцработникам, когда они пришли к вам домой с проверкой условий содержания ребенка, не скрываться от представителей службы, не кидать трубку, не отменять назначенные визиты, не хамить, не врать, ничего не скрывать, не отказываться от предложенной помощи. Из-за неадекватного поведения родителей в момент начала расследования происходит большое количество изъятий. Именно эти случаи, как правило, не имели оснований, так как причиной изъятия стало неестественное для шведского общества поведение родителей, которым они дали соцработникам основание сделать вывод, что их подозрения в угрозе жизни ребенку, обоснованы. Вокруг именно этих изъятий формируется в последствии череда громких скандалов, а по результатам расследования этих детей всегда возвращают в семьи.

Политические цели

Мерви Пантти, профессор коммуникативных исследований в Хельсинском университете и член исследовательской группы NORDIS, объясняет, что кампанию по дезинформации не следует рассматривать как связанную со службами защиты детей как таковыми:

«Службы защиты детей — просто идеальная жертва, которую можно использовать для достижения более крупных политических целей, потому что подобные истории о службах защиты детей могут вызвать очень сильное чувство несправедливости, дискриминации и ненависти к властям», — говорит Пантти.

Харун Сидоров, политический аналитик, покинувший Россию из-за преследований властями в результате его исламской деятельности, уверен, что Кремль ведет «двойную игру» по отношению к мусульманам внутри России и за ее пределами.

«Кремлевские сети влияние на Западе и в Исламском мире используют объективно существующие у мусульман проблемы, а также преувеличивают их или и вовсе создают откровенные фейки, чтобы создать представление о невыносимости жизни мусульман на Западе. При этом путинская Россия представляется как позитивная альтернатива – традиционалистская и в которой Ислам и мусульмане глубоко укоренены. На самом же деле Россией правят круги, которые по отношению к Исламу можно считать аналогом американских неоконов, но куда более опасным и экстремистским, так как в отличие от США они не уравновешены другими общественными силами, независимыми судами и СМИ. В России под их властью искоренена почти вся исламская общественная активность, которая несмотря на известные проблемы для обеих сторон, возможна и имеет место в Западной Европе и США, где действуют мусульманские организации, давно запрещенные в России. Что касается семейных ценностей, то надо помнить, что Россия занимает одну из верхних строчек по количеству абортов и разводов, а ювенальная юстиция в ней изымала детей из семей противников путинского режима и его политики», - говорит Сидоров.

Поддержка лидеров мнения

Использование поддержки известных имамов, мусульманских общественных деятелей, исламских ученых советов и т.д., как правило становится возможно после того, как их мнение уже сформировано на основании ложных данных и фейковых доказательств. Российская пропаганда проделывает огромную работу, вкладывая сотни миллионов долларов, как для прямого найма журналистов и общественных деятелей в свои структуры, так и для построения сложных схем с выделением различных грантов на исследования, в которых выводы уже сделаны до начала работы над проектом, так как подбираются авторы с советующими взглядами (например, ультраправые, выступающие против мусульман).

Один из самых успешно реализованных проектов российской разведки, это разоблаченная журналистами The Guardian «теория заговора» Белых касок в Сирии, которая также продвигалась влиятельным лицами, среди которых группа британских академиков, журналист Аарон Мате из Grayzone, "независимая журналистка" Ванесса Били, чьи аргументы даже были приведены Россией, продвигающей эту «теорию», в качестве доказательства в Совете безопасности ООН.

Поддержку общественного мнения в арабском мире «теориям заговора» успешно создает российская пропаганда, представителями которой является Sputnik и RT Arabic, часто цитируемые другими авторитетными медиа в том числе и государственными СМИ на Ближнем Востоке. Согласно результатам исследования, только RT Arabic в социальных сетях постит в два-три раза больше сообщений, чем Al Jazeera и BBC вместе взятые.

Следует обратить внимание не только на государственные информагентства, но и на многочисленные страницы в Facebook, которые делятся контентом от RT и Sputnik, его повторно используют, переписывают и переименовывают. Такое дальнейшее распространение осуществляется целенаправленно в соцсетях, подобным способом продвигаемые пророссийские нарративы находят отклик у аудитории по целому ряду причин. Главное, что арабским госСМИ, связанным с правительствами, люди не особо доверяют. Вместо этого они полагаются на новости, публикуемые в соцсетях, которые создают десятки тысяч фейковых аккаунтов, переписывая все те-же нарративы RT, перекрестно лайкая посты друг друга и комментируя посылами поддержки кремлевскую политическую повестку. При этом работа с соцсетями ведется глубоко и фундаментально, аудиторию делят по возрасту, взглядам и религиозной принадлежности. Для современной молодежи посылы делает такое же активное подрастающее поколение, для мужчин - привлекательные блондинки, а для явно консервативной части арабского общества вещают бородатые мужчины в хамисах и женщины в черных хиджабах. Подвох скрывается в том, что за всеми этими аккаунтами, инициирующими повестку, стоят все те-же люди, финансируемые из Кремля. Пока нет точного понимания, кто именно организует и руководит этим процессом, в отличии например от "Фабрики троллей" Евгения Пригожина, но мы полагаем, что в ближайшее время мы узнаем и это.

Выводы

Читая это расследование, каждый из вас сам принимал решение, чья точка зрения более убедительна и чьи аргументы неоспоримо что-то доказывают или опровергают. Мы просто постарались собрать картину воедино, чтобы мусульмане смогли познакомится не только с обвинениями в адрес Социальной службы Швеции, но и с мнением другой стороны, а также увидеть все слабые стороны доказательной базы инициаторов этого скандала. Не скрою, изначально сложно было поверить в лозунги, которыми размахивают блогеры и журналисты арабских государственных СМИ. Но Аллах свидетель, мы старались быть максимально непредвзятыми, и до конца расследования ставили под сомнение доводы обеих сторон этого конфликта.

Хочу закончить этот материал тем, с чего начинал. Мы не оправдываем саму современную практику ювенальной юстиции будь то в Швеции или где-то еще. И если кто-то из наших читателей выбирает для себя жить в стране и обществе, свободном от этих явлений, мы можем только пожелать им в этом удачи. Если же у вас нет таких возможности или желания и вам приходится жить в обществе, которое функционирует на основе соответствующего законодательства с ювенальной юстицией, важно не дезинформировать о принципах их работы себя и других, а правильно понимать, как именно они работают и чего следует избегать, чтобы не оказаться их жертвами.

*1. Заявление Ассоциации ученых Магриба

*2. Заявление Форума ученых Ислама

*3. Обращение на Change.Org