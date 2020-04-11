Почему татарские бабушки в России опаснее коронавируса и страшнее упырих?

В то время, как мировое сообщество всеми силами борется с пандемией коронавируса, в России все силы брошены на борьбу... с татарскими бабушками

Как известно, на днях на одном из российских федеральных телеканалов начнётся показ сериала по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Произведение выставляет татар в карикатурном, негативном виде, особенно ужасно воплощен образ татарской матери, мусульманской бабушки: она показана в виде старухи-"упырихи", ведьмы, свекрови Зулейхи.

Кроме того, в разгар мировой пандемии коронавируса в г. Набережные Челны в Татарстане прошли очередные обыски у татарских бабушек, которых по традиции обвинили в экстремизме. В чем же заключается их "экстремизм"? В нарушении общественного порядка, в призыве к войне, к убийствам, к вражде и ненависти? Нет, их "экстремизм" - это чтение общемировой мусульманской литературы, чтение Корана и его тафсиров.

Как сообщает подробности сайт www.Forum18.org, который мониторит нарушения основных прав и свобод людей в мире, в конце марта в г. Набережные Челны прошли очередные обыски у татарских бабушек. Согласно информации сайта, полиция и ФСБ провела обыск в 20 домах мусульманок, забрав их телефоны, компьютеры, книги и заграничные паспорта. Одна из женщин - Алсу Хусаенова - перенесла инфаркт во время обыска ее дома и была помещена в реанимацию. Следователи ждут ее освобождения из больницы, а затем арестуют и предъявят ей обвинение.

Суд назначил двухмесячный домашний арест 62-летней Накие Шарифуллиной, поскольку она расследуется по обвинению в "экстремизме" за встречи с целью изучения мусульманских трудов Саида Нурси. В течение этого периода Шарифуллиной не разрешается покидать свою квартиру. Она не может отправлять или получать почту, не может пользоваться телефоном или интернетом, не может иным образом связываться с кем-либо, кроме ее адвоката, следователей, прокуратуры, суда или аварийных служб. Любые встречи с ее адвокатом должны проходить у нее дома. В настоящее время она подозревается в уголовном деле, возбужденном 24 марта Следственным комитетом Республики Татарстан по статье 282.2 УК РФ (часть 1 «Организация деятельности»). Согласно судебным документам «Форума 18», было возбуждено еще одно дело против «неустановленных лиц» в соответствии с частью 2 статьи 282.2 УК.

Следует отметить, что это не первое преследование и не первый обыск у челнинских мусульманок. Преследования начались 15 лет назад еще в 2005 году, когда в России начались первые признаки "закручивания гаек" (в то время известный журналист Надежда Кеворкова написала статью об этих событиях, некоторые отрывки из которой мы публикуем ниже). За это время бабушки обращались в разные инстанции в России и по всему миру, пытаясь защититься против монстра государственной карательной машины. На сторону бабушек, отправив положительные отзывы по книгам Саида Нурси, которые бабушки изучают в оригинале на турецком (османском) языке, встал Московский Государственный Университет, все муфтии России, Университет "Аль-Азхар", Турецкий парламент, и т.д., и наконец, Европейский Суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека в своем постановлении от 28 августа 2018 г. отметил:

«Саид Нурси – известный мусульманский богослов, толкователь Священного Корана, и мусульманские лидеры и религиоведы как внутри России, так и за ее пределами полагают, что его тексты носят умеренный характер и относятся к основному направлению в Исламе, что они пропагандируют открытые и терпимые отношения между представителями разных религий, и что в них осуждается насилие в любой форме. Собрание тафсиров Корана «Рисале-и Нур» было написано в первой половине XX века. Оно переведено на 50 языков и доступно во многих странах... Культурные, исторические, религиозные и иные местные особенности, устанавливающие широкие возможности для регулирования межрелигиозных отношений в национальных законодательствах, не дают одной отдельно взятой стране права запрещать своим гражданам доступ к общедоступной во всем мире авторитетной религиозной литературе».

Но ни решение ЕСПЧ, ни авторитетные мнения российских и зарубежных религиозных и общественных деятелей, ни экспертизы МГУ и других зарубежных авторитетных вузов, ни ответ Турецкого парламента по поводу Саида Нурси и его произведений никак не повлияло на российские власти, которые упорно продолжают искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда там ее нет.

Видимо, для современной российской власти опасны такие бабушки, имеющие высшее образование и стремящиеся сохранить свою веру, Ислам, традиции и язык. И особенно, для них опасны книги, которые призывают к вере, нравственности, взаимопониманию и взаимопомощи?

Естественно, что и в СМИ Турции, и в общем в мусульманском мире преследование татарских бабушек, изучающих всемирно известные труды Саида Нурси "Рисале-и Нур", вызвало недоумение и вопросы. Мусульмане Турции и мира молятся о скорейшем освобождении мусульманок и наказании виновных.

Ниже, для того, чтобы понять, как развивалось дело "татарских бабушек", публикуем статью 14-летней давности, которая была опубликована в "Газете" (публикуем с сокращениями):

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Надежда Кеворкова. "Война хижинам", 15 февраля 2006 г.:

Татарские спецслужбы разоблачили исламское подполье проповедников мира между верующими.

Президент Владимир Путин заявил на первом заседании парламента Чечни о том, что Россия является защитницей ислама. При этом реальные мусульмане в нашей стране не только не чувствуют себя защищенными, но свидетельствуют об усиливающемся давлении на общины, закрытии медресе в провинции и огульном обвинении верующих.

В городе Набережные Челны уже полгода община мусульман подвергается преследованиям, обыскам, психиатрическим экспертизам и допросам. Их обвиняют в склонности к экстремизму только потому, что они читают книги исламского богослова Нурси, который прославился своим призывом к сотрудничеству христиан и мусульман против воинствующего безбожия.



Турецкий курд ученый Саид Нурси (1876-1960) в составе ополчения защищал город Ван во время наступления Российской армии на севере Турции в ходе Первой мировой войны. Был ранен, попал в плен... В 1916-1918 годах жил на попечении татарской общины в Костроме.

«Кемаль Ататюрк с 20-х годов развернул кровавые гонения на Ислам в Турции, было повешено более 10 тысяч ученых, но даже та власть не нашла в трудах Нурси никакой крамолы. Его несколько раз пытались судить, ссылали, но ученый дожил до преклонных лет, - говорит имам Костромы Абдуллаев».



Первая попытка в России признать книги Нурси экстремистскими потерпела фиаско: в апреле 2005 года суд в Омске полностью оправдал Джамбула Исамбаева, распространявшего книги Нурси. Книги были ему возвращены, а суд вынес предупреждение УВД Омской области, что сотрудники сами провоцируют межрелигиозные конфликты.



Совет муфтиев России и Центральное духовное управление мусульман дали положительную оценку трудам Саида Нурси как направленным против разжигания экстремизма.



Записи в блокнотах как улика

В Набережных Челнах 16 мечетей. В декабре 2005 года закрыли три последних медресе - больше исламских учебных заведений в городе нет, говорит старший преподаватель женского медресе "Ихлас" Накия Шарифуллина, в прошлом - учительница физики и математики.

«Ихлас» в 1992-1997 годах работал по лицензии Духовного управления мусульман и Министерства образования Татарстана. «Потом, - говорит Накия, - лицензию отобрали, но мэрия выделила квартиру для занятий, нам разрешили собираться в мечети «Нур-Ихлас» («Свет искренности»).

12 июля 2005 года ровно в 7.55 утра в 20 квартирах в Набережных Челнах одновременно начался обыск. «Я выходила из дома, когда к нам пришли. Бабушку 79 лет, моего сына и меня заставили просидеть семь часов, пока шел обыск. Бабушке не давали ни пить, ни есть, не разрешали ее укрыть, хотя она мерзла, - говорит Накия. - Забрали письма, фотографии, брошюры, все бумаги из дома, на которых что-либо было написано».

«Следователь ФСБ Денис Кадыров с порога обвинил меня в разжигании межнациональной розни и распространении экстремистской литературы, которой они считают книги Саида Нурси», - недоумевает Накия, у которой забрали все бумаги и брошюры, а 14 томов Нурси оставили на полке.

«Через два дня меня заставили пройти детектор лжи и отвечать на вопросы, где и что я взрывала», - говорит учительница. Конфискованное имущество ей до сих пор не возвращено.

Нет опаснее врага, чем верующая мусульманка

В тот же день, по словам Шарифуллиной, прошел обыск в женском медресе.

«Это была настоящая боевая операция. Силовики вломились в медресе, не снимая обуви, матерились, швыряли в комнату девочек и женщин, так что потом руки у них были в синяках. 11 часов длился обыск, - говорит Накия. - Следователи удивились, что среди мусульманок есть юристы и учителя. Считают нас неграмотными, но книги отбирают».

Шарифуллина заверила «Газету», что уже два года она сама и ее знакомые мусульманки находятся под надзором. «Стоит прийти на вокзал - под любым предлогом проводится обыск. Открыто фотографируют нас, наших детей. Едешь в поезде - твои вещи перерывают. Мы просто верующие. Мы не можем понять, чем мы заслужили такие подозрения».

«3 декабря 2005 г. к нескольким нашим женщинам в их отсутствие домой пришли люди в штатском. Мужьям говорили, что их жены - террористки, что их посадят на 20 лет, - говорит Накия Шарифуллина, она недоумевает, на каком основании делаются такие заявления: - Нам запретили собираться в частных квартирах. Нам, женщинам, нельзя приходить друг к другу и вместе читать книги, молиться. 31-я статья Конституции Российской Федерации гарантирует мирным гражданам право собираться где угодно. Мусульманки - не граждане?»

Добровольно-принудительная психиатрия

Пятерых женщин из тех, что посещают мечети, подвергли психоневрологической экспертизе. «70 вопросов, на вопрос - секунда. Из сотни прихожанок выбрали самых пугливых и необразованных. Женщины жаловались, что после бесед с психологами они теряли сознание, тряслись руки, болело сердце, - говорит Накия. - В январе 2006 года сотрудники ФСБ потребовали, чтобы эти женщины подписали бумагу, что тестирование было добровольным. К Сагадат Насибуллиной пришли на работу - она работает вахтером - и стояли, пока не подписала. Уборщица Рафиза Хикматова не подписала, а посмела жаловаться в прокуратуру. Так сотрудники в штатском приходят к ней по вечерам домой до сих пор и ее запугивают».

Преступная сеть плелась десять лет, а разоблачена за десять месяцев

В распоряжении «Газеты» есть ответ прокурора Республики Татарстан К.Ф. Амирова председателю госсовета Республики Татарстан Фариду Мухамметшину на его запрос по обыскам мусульман.

Прокурор объясняет, что дело №300079 было возбуждено еще 28 марта 2005 года по материалам проверки УФСБ РТ, которая отыскала в республике религиозно-националистическую секту «Нурджулар», действующую аж с 1992 года.

Прокурор не указывает, почему коллеги просмотрели врага 14 лет назад. Также прокурор не указывает, что на запрос прокуратуры Татарстана МИД Турции ответил, что труды Нурси не запрещены в Турции, не пропагандируют экстремизм, а секты «Нурджулар» не существует. Прокурор обходит молчанием, что Нурси всю свою жизнь боролся с национализмом, а вовсе не проповедовал его.

Прокурор игнорирует экспертные заключения, признавшие труды Нурси исключительно полезными для умиротворения общественного брожения в нашей стране, сделанные директором Института религии и права Анатолием Пчелинцевым и зампредседателя экспертного совета по религиоведческой экспертизе Минюста РФ Игорем Кантеровым.

Прокуратура РТ почему-то предпочла экспертизу Института психологии РАН. С 1920-х по 1980-е годы психиатры исправно выдавали нужные заключения о религиозных книгах и деятелях. Очевидно, их опыт вновь востребован. Срок следствия по этому делу продлен до 28 января 2006 года. Уже февраль. ФСБ предупредила имамов и журналистов, чтобы сидели тихо. Процесс пошел"...

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Накия Шарифуллина рассказывает о себе и о преследованиях (на татарском языке, запись от 4 апреля 2014 года) "Желаю притеснителям имана (веры)":