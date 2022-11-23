Катар: неожиданные успехи арабского футбола

На чемпионате мира в Катаре, где до сих пор преобладали проблемы и скандалы — иранские протесты, пиво, нарукавные повязки и многое другое, — во вторник Саудовская Аравия сумела вернуть внимание непосредственно к футболу.

Саудовская команда («Зеленые соколы») победила могучую Аргентину со счетом 2: 1. Комментаторы уже говорят, что это самое большое потрясение на турнирах в этом столетии.

Когда Лионель Месси вывел южноамериканцев вперед с первого места после мягкого решения о пенальти, почти все 80 000 болельщиков на стадионе «Лусаил» и многие миллионы болельщиков по всему миру сидели и ожидали уверенной победы аргентинцев.

Но вышло иначе, победила Саудовская Аравия.

Это самый большой шок на чемпионате мира с тех пор, как дебютанты из Сенегала победили действующих чемпионов из Франции в первом матче чемпионата мира 2002 года, и он может даже превзойти его.

Это, безусловно, лучший результат с участием арабской команды с тех пор, как Алжир сенсационно победил могучую ФРГ со счетом 2:1 на турнире 1982 года. Это, безусловно, лучший результат, который когда-либо показывала Саудовская Аравия на этом турнире.

Это, безусловно, лучший результат с участием арабской команды с тех пор, как Алжир сенсационно победил могучую ФРГ со счетом 2:1 на турнире 1982 года. И это точно лучший результат, который когда-либо показывала Саудовская Аравия на этом турнире.

Многие наблюдатели отмечают, что это была не только заслуженная победа над командой, которую многие считали потенциальными чемпионами, но и возрождение утраченной гордости за футбол как в арабском мире, так и во всей Азии.

Хозяева чемпионата, команда Катара, замерла против Эквадора в первом матче и безропотно потерпела поражение со счетом 2: 0, притом что эквадорцы считались самой слабой командой в своей группе. Затем на следующий день Иран был разгромлен Англией со счетом 6:2.

Для Саудовской Аравии было бы достаточно приемлемо, если бы они просто оставались конкурентоспособными, но они были сумели сделать гораздо больше. Они не сидели сложа руки, а вышли вперед и лишили Аргентину времени и пространства, чтобы играть в свою естественную игру.

Это было рискованно и оставляло места позади защиты для таких игроков, как Месси, и хотя Аргентина несколько раз чуть не воспользовалась преимуществом в первом тайме, они не смогли увеличить свое преимущество, и им пришлось за это заплатить.

Саудовская Аравия по-прежнему не просто защищалась, но и была агрессивной до самого конца.

Теперь в Саудовской Аравии настоящий праздник. Сегодняшний день объявлен выходным.

Что не менее важно, Саудовская Аравия также может служить источником вдохновения для других. Сильные команды на этом чемпионате мира, возможно, не так сильны, как они думают, и они наверняка будут более расслаблены, когда сражаются с не самыми сильными соперниками, которые пытаются добиться ничьей 0:0, чем с агрессивными и амбициозными командами.

Так выделился Тунис всего через час после начала празднования в Саудовской Аравии. «Карфагенские орлы» рассматривались как команда, ориентированная на оборону, и никто не возлагал слишком много надежд на то, что они смогут выйти из группы, состоящей из действующих чемпионов Франции, Австралии и их первых соперников, Дании, команды, которая вышла в четверку последнего европейского турнира 2020 года.

Тем не менее, североафриканцы сыграли вничью 0:0 и заслужили это. Они дали Дании действительно хорошую игру и вышли из игры с большим воодушевлением. Далее следует победная игра против ограниченной австралийской команды, и если Тунис сможет набрать три очка против австралийцев, то они будут в очень хорошем положении, когда дело дойдет до финального столкновения с Францией.

Также вничью сыграли марокканцы против хорватов, очень сильной команды, финалистов чемпионата мира 2018. Ничья открывает для их команды возможный путь к выходу за пределы группового этапа чемпионата мира.