(На фото: Министр информации и печати кадыровского режима Ахмед Дудаев, президент Европейского Мусульманского Форума Абдуль-Вахед Ниязов и "мусульманский блогер" Расул Тавдиряков)

Так как советские люди способны понять аналогии только на примере "священной" для них войны 1941-1945 года, чтобы закрыть этот вопрос, начнем именно с нее.

Представим себе, что в 1941 или 1942 году немецкие войска продвигаются по территориям СССР и берут штурмом советские города, снося их с лица земли. А в обозе одного из подразделений СС идут немецкие деятели, одни из которых раздают мирным жителям гуманитарную помощь от имени Благотворительного фонда им. Генриха Гиммлера, а другие снимают репортажи с места событий под видом прессы.

Будут ли советские люди считать таких людей благотворителями и журналистами или они их будут рассматривать как пособников оккупантов? Ответ на этот вопрос очевиден - это пособники оккупантов, часть гитлеровской оккупационной армии.

Так и только так со вчерашнего дня и уже пожизненно будут восприниматься те "мусульманские общественники" России, которые в составе кадыровской группировки, под покровительством кадыровского министра информации и печати Ахмеда Дудаева приехали в Мариуполь - одни под видом прессы, а другие под видом волонтеров Фонда имени Ахмада Кадырова.

(На видео https://www.youtube.com/shorts/TNfkvv9itmQ обсуждаемая в этой статье группа едет по Мариуполю кортежем на джипах с символикой "русского мира" - "Z")

Поясним подробнее - для всего мира в Украине сейчас идет война, точнее агрессия путинской России против международно признанного государства Украина, частью территории которой является Мариуполь. Поэтому тот, кто желает для всего мира восприниматься как журналист или благотворитель на этой украинской территории, должен получить соответствующее разрешение на это от украинского государства. Тот же, кто приходит на украинскую территорию без такого разрешения, да еще и в обозе захватчиков-оккупантов, сам становится его частью. Без вариантов.

Именно так теперь будут восприниматься "журналист" и "мусульманский блогер" Расул Тавдиряков и неизвестная нам команда «героев», из которых нам удалось опознать лишь пятерых во главе с президентом Европейского Мусульманского Форума Абдуль-Вахедом Ниязовым (Вадимом Медведевым). Последний еще до недавнего времени пытался окучивать сетью своего EMF мусульман в разных странах Европы. И хотя в общем давно было известно, что его проект финансируется Кадыровым и на его деньги популяризирует "наследие Ахмада Кадырова" в частности на Балканах, в силу либерализма европейских властей до недавнего времени ему удавалось не попадать под санкции как прямому агенту российского влияния.

(На фото неизвестные нам "герои" оккупационного режима отправившиеся в Мариуполь из которых нам удалось распознать еще двоих помимо указанных выше, это Наиль Бикмаев, бывший имам ростовской мечети и сын бывшего муфтия при ЦДУМ ростовской области и Абдель Джавада аль-Рошда, в прошлом спортивный журналист телекомпании RT)

Начало войны против Украины стало водоразделом во многих отношениях. И казалось, что как человек неглупый, Ниязов, желая сохранить свой проект, попытается дистанцироваться от связей с теми, кто принимает в агрессии против Украины самое прямое и активное участие. По крайней мере, на это указывали его комментарии в первые дни начала войны, мол, мы за мир и т.п. И в самом деле - если от путинской клики в этот момент стали отскакивать многие ее представители, почему этого нельзя было сделать и Ниязову? Глядишь, и приобрел бы себе на будущее репутацию чуть ни не мусульманского диссидента.

Однако взяв информационную паузу, Ниязов сделал другой выбор - превратиться в прямого участника агрессии против крупнейшего европейского государства. На чем его проект EMF теперь можно закрывать. Если, конечно, не понимать "Европу", которую он охватывает своей деятельностью, как начинающуюся (пока) в Грозном и заканчивающуюся (пока) в Мариуполе.

В принципе, не сказать, что этот выбор такой уж удивительный - ведь понятно, что без кадыровского финансирования этот проект все равно можно было бы закрывать, как до этого были закрыты многие проекты Ниязова, когда заканчивалось их (и его в рамках них) финансирование. Но сам Ниязов, дистанцировавшись от агрессоров, закрыв очередной свой проект, мог бы сохранить как "проект" себя. Благо, человек он состоятельный и на жизнь где-нибудь в Турции ему бы денег хватило, и потому можно было передать EMF его спонсорам, а самому подать в отставку.

Однако Ниязов сделал другой выбор, как его сделал и Тавдиряков. Что их к этому побудило, уже не имеет смысла обсуждать, равно как и спорить с теми их оправданиями, которые они будут себе приводить. Для всего мира они теперь пособники российских агрессоров и оккупантов, от которых следует держаться подальше всем, кто тоже не хочет оказаться в таких списках.