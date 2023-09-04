Женская национальная сборная Турции по волейболу, которую ласково называют «Султанами Сети», взлетела на новую высоту, завоевав в воскресенье титул чемпиона Европы по волейболу CEV 2023 года, обыграв в финале устойчивую сербскую команду со счетом 3–2.

Этот триумф стал важной вехой для «Султанов Сети», поскольку они завоевали свой первый в истории титул чемпиона Европы – достижение, которое долго ускользало от них.

Их победа завершилась солидным денежным призом в размере 500 000 евро (14,45 миллиона турецких лир).

Особенно отмечают игру Мелиссы Тересы Варгас, которая блестяще выступила в финале, набрав ошеломляющие 41 очко.

Ее звездная игра принесла ей титул самого ценного игрока (MVP) соревнований, что еще больше укрепило ее статус звезды в мире волейбола.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сияя от гордости, поздравил команду-триумфатора.

Победа имела дополнительное значение, поскольку она совпала со 100-летием Турецкой Республики.

В заключительной ноте празднования министр молодежи и спорта Осман Ашкин Бак присоединился к хору поздравлений, высоко оценив историческое достижение команды.

«Наша национальная женская сборная по волейболу снова вошла в историю», - воскликнул он. «Я желаю продолжения успехов нашей национальной женской сборной по волейболу категории «А», которой мы гордимся как чемпионками Европы».

Однако самое примечательное это то, что игра турецких волейболисток стала еще одним фронтом в культурных войнах внутри Турции. Многие консерваторы считают, что успех раздетых безхиджабных турчанок подобен успеху Кериман Халис - турецкой красавицы, которую признали "Мисс Мира" на конкурсе красоты в 1932 году. То есть, видимый успех на международной арене стал очевидным поражением с точки зрения исламской турецкой нравственности.

Здесь тоже самое. Секуляристы Турции празднуют победу так словно они свергли Эрдогана. Для них это однозначная победа не над Сербией, вовсе нет. Это победа над "исламистами". Особую роль отводят даже не Мелиссе Варгас, кубинке, которая получила гражданство от эрдогановской "исламистской" Турции, а Эбрар Каракурт, открытой лесбиянке с розовыми волосами. Которая, кстати, несмотря на всю свою прогрессивность, с этого года играет в путинской России за калининградский Локомотив.

Консерваторов обвиняют в том, что они болели за Сербию, хотя строго говоря женский волейбол это совершенно не тот вид спорта, которым турки вообще массово интересуются (это далеко не футбол). Самое интересное тут это именно война идентичностей, а вовсе не спорт. В итоге мы имеем очень смешной триумф секуляристов в Твиттере, которые взахлеб сообщают о победе феминизма и секуляризма над исламистами из АКР. Что ж, братья "исламисты", на их стороне калининградская лесбиянка Эбрар Каракурт, на вашей Сельчук Байрактар, чье имя стало подобным имени Калашникова в прошлом веке. Каждому свои символы.