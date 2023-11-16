Пакистан получит помощь от МВФ

Пакистан и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительной договоренности о выделении 700 миллионов долларов из пакета помощи в размере 3 миллиардов долларов после двухнедельных переговоров с глобальным кредитором.

МВФ в среду заявил, что достиг соглашения на уровне персонала с временным правительством Пакистана о первом пересмотре фонда в 3 миллиарда долларов.

«После одобрения [исполнительного совета МВФ] будет доступно около 700 миллионов долларов, в результате чего общий объем выплат по программе составит почти 1,9 миллиарда долларов», - заявил глава миссии МВФ в Пакистане Натан Портер.

Фонд в размере 700 миллионов долларов является вторым траншем финансовой помощи, которую МВФ подписал с Пакистаном в июне этого года. В следующем месяце страна, страдающая от нехватки денежных средств и находящаяся на грани дефолта, получила первый транш в размере 1,2 миллиарда долларов, и МВФ попросил ее предпринять ряд шагов, включая пересмотр своего бюджета и прекращение субсидий на электроэнергию и топливо.

После двухнедельного обзора экономической ситуации в Пакистане, завершившегося в среду, МВФ заявил: «Начинается восстановление экономики, с поддержкой международных партнеров и признаками улучшения доверия».

В заявлении добавлено, что инфляция, которая в мае достигла 38 процентов, самого высокого уровня за четыре десятилетия, и в настоящее время колеблется на уровне около 30 процентов, «ожидается, что в ближайшие месяцы снизится на фоне уменьшения ограничений предложения и скромного спроса».

Однако глобальный кредитор предупредил, что экономика страны еще не вышла из кризиса.

«Пакистан по-прежнему подвержен значительным внешним рискам, включая усиление геополитической напряженности, рост цен на сырьевые товары и дальнейшее ужесточение глобальных финансовых условий. Усилия по повышению устойчивости необходимо продолжать», — говорится в сообщении.

Пакистан, где проживает 241 миллион человек, уже почти два года сталкивается с финансовой и политической нестабильностью. Валютные резервы центрального банка страны сократились до менее чем 4 миллиардов долларов, и денег осталось ровно на месяц импорта. В текущем финансовом году ее внешний долг составил более 20 миллиардов долларов.