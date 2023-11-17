Имеет ли Израиль право на самооборону?

Израиль вывел свои войска из Газы в 2005 году, но с тех пор, как ХАМАС пришел к власти в 2007 году, он ввел сухопутную, морскую и воздушную блокаду анклава.

По мнению Альбанезе, это равнозначно оккупации – хотя Израиль и его союзники не согласны с этой оценкой - просто произошла реконфигурация оккупации.

«Израиль не утверждает, что ему угрожало другое государство. Ему угрожала вооруженная группа на оккупированной территории. Он не может требовать права на самооборону против угрозы, исходящей с территории, которую он оккупирует, с территории, находящейся под военной оккупацией», — заявил Альбанезе.

Альбанезе имеет в виду консультативное заключение Международного Суда (МС) от 2004 года, в котором говорилось, что строительство разделительной стены Израиля на оккупированном Западном Берегу является незаконным. Международный Суд отверг доводы Израиля о строительстве стены, заявив, что он не может ссылаться на право на самооборону на оккупированной территории.

Другие эксперты указывают также на разрушительные масштабы израильских атак на сектор Газа.

«Смерть 4710 детей, нападения на медицинские учреждения, отключение воды и электричества – это не может быть оправдано просто как «право на самооборону», – заявил Иэн Овертон, исполнительный директор лондонской организации Action on Armed Violence, которое проводит исследованиt вооруженного насилия против гражданского населения.

Он добавил, что для Израиля требовать этого права «было бы насмешкой над международным гуманитарным правом».

Вооруженные конфликты регулируются международным гуманитарным правом (МГП), набором правил, содержащихся в международных соглашениях, таких как Четвертая Женевская конвенция 1949 года, а также в других соглашениях и конвенциях, призванных гарантировать, что все страны-члены подпишут список фундаментальных правил во время конфликтов.

Но государства-члены не всегда действуют по правилам, полномасштабная российско-украинская война тому пример. Израиль обвинялся в военных преступлениях в ходе предыдущих военных нападений на Газу, но не был привлечен к ответственности.

Однако в нынешнем конфликте эксперты заявили, что действия Израиля, похоже, нарушают все четыре основных принципа МГП: различие между гражданскими лицами и комбатантами, пропорциональность между ожидаемыми потерями жизни и ущерба среди гражданского населения и стратегическим военным преимуществом нападения, законные военные цели и гуманное обращение со всеми людьми, от гражданских лиц до задержанных и заложников.

«Масштаб бомбардировки и ее воздействие на мирное население вызывают вопросы о соблюдении Израилем принципа пропорциональности», - сказал Овертон телеканалу «Аль-Джазира».

МГП подчеркивает фундаментальное правило всех войн: стороны в конфликте всегда должны проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами и что гражданские лица и гражданские объекты никогда не должны подвергаться нападениям.

Следовательно, нет оправдания нападениям на мирных жителей с обеих сторон в нынешнем конфликте, и это незаконно.

Нив Гордон, профессор международного права и прав человека в Лондонском университете королевы Марии, заявил, что действия ХАМАС и Израиля являются «явно военными преступлениями», добавив, что «для всех очевидно», что действия ХАМАС 7 октября нарушили МГП.

«Также очевидно, что Израиль совершал военные преступления в секторе Газа с 7 октября», — сказал он.

«Существует коллективное наказание через прекращение подачи воды и электричества, принудительное перемещение населения, а затем развязывание вспышек насилия, в результате которых гибнут тысячи мирных жителей, одновременно разрушаясь сама инфраструктура существования в секторе Газа», — добавил Гордон.

Израиль контролирует все, что входит и выходит из Газы. Даже топливо для единственной электростанции, которая с тех пор закрылась, поставлялось с разрешения Израиля.

Однако утверждения Израиля о том, что ХАМАС действует в гражданских объектах, направлены на оправдание жертв среди гражданского населения, сказал Гордон.

«Когда Израиль утверждает, что Хамас нацелен на цели в лагерях беженцев и больницах, идея в обоих случаях состоит в том, чтобы подчеркнуть, что ценность цели чрезвычайно высока и, следовательно, что Израиль соблюдает принцип пропорциональности, даже если погибнет много мирных жителей», — сказал Гордон.

А как насчет атак Израиля на больницы, школы и лагеря беженцев? Законна ли такая тактика?

Международное гуманитарное право настаивает на том, что медицинские учреждения должны быть защищены. Аналогичным образом, международное право также запрещает нападения на места, которые необходимы для выживания гражданского населения, такие как установки питьевой воды и сельскохозяйственные угодья.

По данным Управления Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов, нападения на школы и больницы во время конфликта, как это сделал Израиль, являются «одним из шести серьезных нарушений».

Тем не менее, Израиль неустанно совершает эти нападения, несмотря на резкую критику. Эксперты указали на то, как он опирался на утверждение, поддержанное США и ЕС, о том, что ХАМАС использует мирных жителей в этих местах в качестве «живого щита».

Президент США Джо Байден в среду подтвердил заявление Израиля о базе ХАМАС в больнице Аль-Шифа, крупнейшем медицинском учреждении Газы. Он не представил никаких доказательств, и Израиль до сих пор также не представил никаких доказательств этого утверждения.

Но что, если ХАМАС использует мирных жителей в качестве «живого щита»?

Израиль настаивает, что один из способов, с помощью которого ХАМАС использует мирных жителей в качестве «живого щита», заключается в том, что он якобы действует на территории и школ, больниц, лагерей беженцев и убежищ.

Но многие эксперты полагают, что изображение мирных жителей в качестве живого щита является удобным аргументом, который Израиль использует для создания легитимности своих атак.