Дело Тавдирякова как зеркало роZийских муZульман

Отвечая Расулу Тавдирякову на его обвинения Асламбека Эжаева в том, что тот поплатился за несоблюдение неких неписанных правила игры, летом 2021 года мы писали следующее:

"Возникает вопрос, Расул - а в чем заключаются эти правила и где с ними можно ознакомиться? И какие из них нарушил Эжаев, а вместе с ним и многие другие издатели, религиозные и общественные деятели, которые пытались вести свою деятельность в соответствии с российским законодательством, но поплатились за то, что они нарушили какие-то неписанные правила? Если эти правила существуют и известны, то почему их не огласить, чтобы они имели стабильный характер закона? Если же они имеют произвольный характер, то как ты предлагаешь по ним жить?

Ты предлагаешь ориентироваться на мнение товарища майора или кого-то повыше и каждый раз пытаться его предугадать или узнать, что он думает о твоих планах? А ты уверен, что существует только один товарищ майор, и что если ты получишь отмашку на свою деятельность от него, это защитит тебя от немилости другого товарища майора, полковника или кого-то еще? Ты уверен Расул, что сам ты достаточно осторожен, чтобы не вызвать вообще ничьего гнева и чтобы потом про тебя так же не сказали, что не надо было тебе заниматься самодеятельностью? Ведь далеко не все, что ты говоришь и пишешь, нравится тем, кто связан с товарищами майорами получше тебя. И не задумываешься ли ты о тех, кто так же, как ты пытался получить одобрение своей деятельности от тех, кого ты перечислил в своей статье, думая, что им это удалось, но потом оказалось, что это не так? А ведь это было в куда более травоядные времена, чем сейчас..." (https://golosislama.com/news.php?id=39765)

Ну что ж, вчера ответ на этот изначально риторический вопрос был получен, когда арестовали уже самого Тавдирякова, пока как свидетеля по делу о финансировании террористической деятельности. То есть, по той самой статье, по которой закрывали и исламского просветителя Асламбека Эжаева, коего тогда с умным видом поучал Тавдиряков.

Кого-то может ввести в заблуждение то, что Тавдиряков пока проходит по своему делу как свидетель. Однако гораздо важнее тут то, что после проведения первых следственных действий он не был отпущен домой, например, под подписку о невыезде, а был оставлен под стражей. Потому что, на самом деле, если в современной России человека до суда оставляют на свободе, это тоже не гарантия того, что он на ней останется после суда. Как например, недавно было с башкирским общественником Фаилем Алсыновым, который до суда оставался на свободе, но на суде был осужден на 4 года колонии и сразу этапирован. А вот обратное в современной России верно почти всегда - если человека закрыли до суда (неважно в каком статусе, ибо он легко меняется на ходу), то его шансы выйти на свободу после суда близки к нулевым. По той простой причине, что суд в России это фикция и по таким делам он выносит только решения, согласованные со спецслужбами. Что и есть те самые российско-путинские правила игры, которые понимая это или нет, защищали в свое время Тавдиряков и его многочисленные коллеги по цеху роZийских муZульман.

Кстати, об этих коллегах. Дело Тавдирякова для них сейчас станет не только экзаменом, но и зеркалом того, что ожидает их самих. В своих публикациях в его защиту они резонно обратили внимание на то, что "Тавдиряков также известен своей патриотической позицией, которую он высказывал в своих Ютубе и Телеграм-канале. После начала специальной военной операции блогер, поддержавший действия России, одним из первых выехал в зону боевых действий в качестве военкора, где освещал участие своих единоверцев в боях за Мариуполь. Впоследствии он поддерживал интеграцию мусульман ДНР и ЛНР в российское религиозно-правовое пространство. Его посты, касающиеся СВО, вызывали неприятие экстремистов и пособников киевского режима. Из-за пророссийских публикаций у мусульманского блогера происходили постоянные конфликты с радикалами, осевшими на Украине и в странах Европы". Только надо было еще добавить, что такими действиями "несознательные представители правоохранительных органов играют на руку беглым радикалам, которые убеждают российских мусульман в том, что в России невозможна никакая даже самая пророссийская исламская общественная деятельность". (https://islamnews.ru/2024/1/30/v-dukhovnom-upravlenii-musulman-rf-vyrazili-obespokoennost-sudboy-rasula-tavdiryakova)

Впрочем, роZийские муZульмане продолжают жить в своем манямирке, в который сейчас запущен слух - Тавдирякова-де заказали сионисты за его слишком активную критику действий Израиля в Палестине. Стоило бы воскликнуть: "что же это получается, сионисты творят в антисионистской России что хотят?!" Но и тут есть риск подтвердить правоту "зарубежных радикалов" и присесть по какой-нибудь статье о дискредитации чего-то там, которые в России штампуют, как на конвеере.

Если же серьезно, как эта публика сдаст этот экзамен заранее очевидно. Так же, как они его "сдали" в случае с арестом официального московского имама Махмуда Велитова, да и многих других людей, встроенных в их систему, но несмотря на это попавших под каток. В лучшем случае выпустят еще пару официальных заявлений с выражением озабоченности, неофициально посетуют на всесилие "сионистского лобби" и прочих "исламофобских оборотней в погонях", и будут ждать, когда очередь дойдет до них. А кто-нибудь из уже новейших блогеров объяснит произошедшее с Тавдиряковым тем, что наверное и он сам был недостаточно осторожен.

Хотелось бы выразить надежду на то, что все это побудит переменить свое мнение и самого Тавдирякова, и тех, для кого эта история должна была бы стать назиданием. Но к сожалению, у нас такой надежды нет. А Аллаху ведомо лучше.