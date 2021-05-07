Расул, ты неправ, или причем тут юденраты

Когда в прошлый раз мы писали о том, что от Асламбека Эжаева фактически отказались представители мусульманского истеблишмента России, включая лично знающих его и сотрудничавших с ним людей, мы думали, что это уже дно. Но тут, как говорится, снизу постучали - представители "продвинутой" мусульманской общественности, рупором которой вызвался быть "мусульманский блогер №1" Расул Тавдиряков.

Приводим ниже текст его статьи, опубликованной на IslamNews, но в тот же день удаленной одновременно с его аккаунтами в социальных сетях из-за порожденной этим текстом общественной реакции. А после поясним, почему мы это делаем и прокомментируем саму эту статью и то, что в ней обсуждается.

"Время одиноких гураба миновало. Взгляд на арест мусульманского книгоиздателя



А что у нас, российских мусульман, на повестке? Нынче на повестке у нас очередной мученик за веру, рептилоиды в забралах и… недоумение общественности. Общественность, которая в большинстве своем никогда не слышала про самого книгоиздателя Эжаева, ждет сколь-нибудь понятных объяснений. Ведь подобного рода события настораживают – прежде всего, своей неопределенностью. Давайте разбираться – на основании того, что есть в открытом доступе.

Асланбек Эжаев – основатель издательского дома «Умма», выпустившего в свет значительный объем мусульманской литературы на русском языке. Наверняка, многим знакомы «Жизнь пророка, да благословит его Аллах и да приветствует», «Основы веры в свете Корана и Сунны», «Крепость мусульманина. Обращения к Аллаху с мольбами» и прочие. Ему удалось монетизировать рынок мусульманского книгоиздания, сделать его успешным бизнеспроектом. Книги «Уммы» пользовались спросом, в том числе в неофитской среде, так как были написаны достаточно просто, а порой даже с вызывающими неосторожностями, которые могли быть превратно истолкованы пресловутыми экспертизами.

В итоге издателю вменили в вину издание запрещенной литературы наряду с финансированием терроризма. По данным следствия, не позднее 2012 года Асламбек Эжаев, являющийся приверженцем идеи радикального ислама, организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). В период с 2012 года и до настоящего времени Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования «Исламского государства». В дальнейшем он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности.

Многие комментаторы в социальных сетях отмечают значимую лепту Эжаева в исламское книгопечатанье на Руси. Даже сравнивают с православными Кириллом и Мефодием. Так оно, конечно, так, да не совсем. Труды, издаваемые на его площадке, ориентировались на широкую публику и не всегда отличались чистотой и выверенностью переводов. Оттого часто попадали в список запрещаемых, учитывая наши глубокие традиции по этой части. Однако это его не останавливало, запрещенные издания претерпевали незначительную редактуру и снова появлялись на книжных полках. Судя по всему, это и явилось главным мотивом постигших книгоиздателя бедствий.

Здесь, уважаемые братья и сестры, впору извлечь важный урок. Во-первых, время одиноких воинов-гураба давно миновало. Сегодня все мы интегрированы, «вшиты» в систему общественных отношений, и вариант «один даканца» – заведомо проигрышный. А, во-вторых, при построении любой системной работы (будь это общественное дело на пути Аллаха, или богоугодный бизнес-проект) необходимо учитывать большой спектр мнений от силовиков, спецслужб и всевозможных администраций, до журналистов и духовных отцов-генералов. Разве рационально сегодня упираться в своем единственно правильном мнении, идти наперекор всему и вся?

Время у нас нынче интересное. По стране гуляют неоднозначные настроения. Какой только контры не развелось – инагенты, нежелательные организации и лица… Можно по ошибке быть неправильно интерпретированным, записанным не в ту секту. Не ищите встречи с врагом – говорил Пророк (сгс).

Еще раз повторюсь, сказав о сложности нашего положения. Нам как мусульманам свойственно ощущать себя гонимыми, жертвами. Это нас не красит и не придает необходимых сил и энергии для созидательной позитивной деятельности на пути Аллаха. Иногда мне кажется, что отдельным нашим братьям религия дает возможность похулиганить, причем так, что им за это на том свете даже какие-то бонусы будут. Но я не думаю, что это здоровая тема. В конце концов, мы должны познакомить людей с Аллахом на своем примере и желательно вне расширяющихся рамок уголовного кодекса. Когда один мусульманин отступается, он должен понимать, что за ним, скорее всего, пойдет череда общественных процессов, итогами которых может быть еще больший вред для уммы.

Вы скажете: Расул – ватник. Пожалуйста, если вам так будет удобнее! Я не против! Только вот, с такой однобокой позицией в нынешних реалиях далеко не уйти. Нам стоило бы быть погибче, поумнее, покоммуникабельнее. Глядишь, и работы нашим адвокатам было бы меньше…

Автор: Расул Тавдиряков".

Итак, прежде всего, почему мы публикуем эту статью, несмотря на то, что автор сам ее удалил? Нет, не для того, чтобы добить оступившегося.

Во-первых, если бы сам ее автор признал, что он оступился и пересмотрел свои взгляды, этого действительно не стоило бы делать, следуя исламской этике, которая велит не вытаскивать наружу грехи мусульман, за которые они раскаялись. Однако сам автор выбрал совершенно иную линию поведения, к чему мы вернемся позже, и видно, что статью, а вместе с ней и свои аккаунты он удалил только, чтобы уйти из под обстрела, который сам вызвал на себя.

Во-вторых, мы действительно считаем, что Расул в данном случае вызвался стать голосом определенных кругов и декларировать определенные подходы, которые никуда не денутся и после того, как они удалили эту статью из-за вала возмущения читателей. Наконец, в-третьих, ссылки на кеш этой статьи гуляют по социальным сетям, она широко обсуждается и стала событием общественной жизни мусульман, которое заслуживает рассмотрения. И наш разбор, который мы попытаемся выдержать в корректном тоне, будет далеко не самой жесткой реакцией, с которой в данном случае столкнулся Расул.

Комментируя же саму статью, надо выделить в ней две составляющие. Первая - этическая, сделавшая ее максимально уязвимой и в наибольшей степени спровоцировавшая такую реакцию. А именно, обвинения в адрес человека, который находится за решеткой, не может прокомментировать эти обвинения и ответить на них, и которому за те "ошибки", коими его попрекает Расул, сейчас грозит не штраф, не закрытие его издательства, даже не пара лет лишения свободы, что допустим могло бы считаться соразмерной платой за такие ошибки, а ни много, ни мало 20 лет лишения свободы, что в его ситуации может быть равносильно пожизненному заключению. Поэтому, даже если исходить из того, что он допустил какие-то ошибки, все равно думать и говорить применительно к его ситуации надо прежде всего о том, что они не могут быть оправданием для той расправы, которую над ним хотят учинить, и которую мусульмане, даже не согласные с ним в каких-то вопросах, должны стремиться сообща предотвратить.

Вторая составляющая - это то, что вменяется в вину Эжаеву и самое главное, что предлагается мусульманам России в качестве альтернативы его поведению. Если кратко, то в вину ему вменяется то, что он не хотел согласовывать свою деятельность со спецслужбами и пытался обходить их запреты, используя для этого возможности законодательства, чем и спровоцировал в конце концов расправу над собой. Расправу, заметим, неправовыми методами, потому что его судят не за то, что он совершал, а за то, чего он очевидно не совершал. Альтернативой же такому его поведению автор считает встраивание в существуующую систему и соблюдение ее правил игры.

А теперь давайте порассуждаем. Фактически признается, что над Эжаевым решили расправиться, потому что он действовал по букве закона, защищая те права, которые ему закон дает. А надо было действовать по понятиям, то есть по неписанным правилам, которые устанавливают правящие страной спецслужбы. Возникает вопрос, Расул - а в чем заключаются эти правила и где с ними можно ознакомиться? И какие из них нарушил Эжаев, а вместе с ним и многие другие издатели, религиозные и общественные деятели, которые пытались вести свою деятельность в соответствии с российским законодательством, но поплатились за то, что они нарушили какие-то неписанные правила? Если эти правила существуют и известны, то почему их не огласить, чтобы они имели стабильный характер закона? Если же они имеют произвольный характер, то как ты предлагаешь по ним жить?

Ты предлагаешь ориентироваться на мнение товарища майора или кого-то повыше и каждый раз пытаться его предугадать или узнать, что он думает о твоих планах? А ты уверен, что существует только один товарищ майор, и что если ты получишь отмашку на свою деятельность от него, это защитит тебя от немилости другого товарища майора, полковника или кого-то еще? Ты уверен Расул, что сам ты достаточно осторожен, чтобы не вызвать вообще ничьего гнева и чтобы потом про тебя так же не сказали, что не надо было тебе заниматься самодеятельностью? Ведь далеко не все, что ты говоришь и пишешь, нравится тем, кто связан с товарищами майорами получше тебя. И не задумываешься ли ты о тех, кто так же, как ты пытался получить одобрение своей деятельности от тех, кого ты перечислил в своей статье, думая, что им это удалось, но потом оказалось, что это не так? А ведь это было в куда более травоядные времена, чем сейчас...

Суть этой проблемы заключается в том, что мусульманам предлагается смириться с реальностью, в которой им приходится следовать не то, что не Шариату, но даже и не российским конституции и законодательству, устанавливающим более-менее понятные правила игры. Правда, это законодательство последних лет уже давно идет вразрез с этой конституцией, но в данном случае ориентироваться предлагается не на первое и даже не на второе, а на чистый произвол тех, кто в каждый конкретный момент "решает по понятиям". Хотя, откровенно говоря, это уже даже не воровские понятия, а чистый беспредел, который предлагается принять как данность и смириться с ним. По сути именно это предлагают те, чью позицию в данном случае озвучил Расул, считая тех, кто пытается выступать против этого беспредела, несмышленными, а себя - продвинутыми и умными. Только вот в 30-е годы прошлого века многие "продвинутые и умные" думали так же, когда черные воронки приезжали за их "несмышленными" соседями и коллегами, а потом с удивлением обнаруживали себя с ними на соседних койках бараков...

Сейчас Расул, огородившись в своем телеграм-канале, выставляет себя жертвой неблагодарности тех, кто готов позабыть о его заслугах из-за одного высказывания. Кроме того он попрекает там мусульман примером евреев: "...евреи умеют постоять за свои идеалы и ценности, но я не разу не видел евреев, которые меняли своё фото на аватарке на талмуд, и затем писали бы у себя на стене о том, что тираны притесняют иудаизм в России. Храбрость евреев зиждется на знании и понимании окружающей действительности. И, как говорится, евреев не так уж и много, но они занимают такие посты, что кажется, что они везде. Бизнес, политика, медиа -сферы, которые преимущественно возглавляются евреями. Соответственно, таких прислушиваются и порой боятся. А не имеющих никаких ресурсов массу кто будет бояться? Максимум, могут пожалеть. Один из немногих блогеров, кто освещает события в общине, и то записали его за инакомыслие во вражеский стан".

Однако подобные "лидеры мнений", считающие, что они обладают знаниями и пониманием окружающей действительности и в этом подобны евреям, пришедшим в России к успеху, предельно далеки от истины. И чтобы понять это, нужно взглянуть на то, какое положение евреи занимали в России век назад и почему оно потом драматически изменилось в ту сторону, которая восхищает сегодня Расула. Ведь в дореволюционной России евреи были поражены во многих правах кроме немногих состоятельных или выкрестов - тех, кто отказывался от своей религии, переходя в православие. И этим они действительно похожи на современных мусульман. А изменилось их положение благодаря тому, что тысячи евреев, считая его несправедливым, пошли в русскую революцию, которая смела власть их угнетателей и их самих, расчистив путь наверх соплеменникам этих еврейских революционеров. Только поэтому теперь "они занимают такие посты, что кажется, что они везде. Бизнес, политика, медиа -сферы, которые преимущественно возглавляются евреями. Соответственно, таких прислушиваются и порой боятся". Действуй они так, как мусульманам предлагают действовать Расул и его старшие товарищи, они до сих пор бы дрожали от колыхания листьев, не могли бы выезжать из резерваций т.н. "черты оседлости" и добиваться успехов, не отказавшись от своего еврейства.

Пусть нельзя говорить о полной аналогии ситуаций дореволюционных евреев и современных мусульман, но в целом их сходство очевидно. От любого мусульманина, имеющего потенциал пробиться наверх, сегодня требуется "крещение", если не в прямом смысле, то в косвенном - смириться с жизнью под произволом и беспределом, одобрять его в отношении своих единоверцев и осуждать тех из них, кто пытается сопротивляться ему, отстаивая свои права. Те же мусульмане, которые могут добиться успеха в разных сферах, но при этом пытаются быть верными своим принципам и отстаивать свои права, просто выбиваются из игры, как это сейчас делается с Эжаевым, как делалось до него со многими и еще со многими будет делаться после него.

Ах да, еще у евреев была одна альтернатива их бунтарям и революционерам, которая приходит на ум в связи с рассуждениями Расула - юденраты. Так назывались еврейские активисты, которые помогали администрации концлагерей поддерживать порядок среди еврейских заключенных, иногда даже спасая кого-то из них. Но, поверьте, своих нынешних успехов евреи добились не благодаря им.