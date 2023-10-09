О Палестине, ХАМАС и не только

Прежде, чем мы начнем освещение новостей из Палестины в текущем для сайта режиме нужно сделать ряд важных пояснений. Прекрасно понимаем, что с какими-то из них согласится большинство наших читателей, с какими-то их часть, а еще какая-то не понравится многим. И все-таки, это придется написать, так как судя по прошедшим дням, кроме нас этого не скажет никто. А значит, придется это делать нам, возможно, вызывая на себя огонь.

Но обо все по порядку.

1. Долгосрочная причина происходящего – это оккупация Израилем Палестины и противодействие израильских властей политическому решению палестинской проблемы на той основе, которая определена международным сообществом, в том числе резолюциями Генассамблеи ООН. А именно, создания двух государств для двух народов, прекращения строительства незаконных поселений и устранения построенных, возвращения беженцев и прочего, что в этих резолюциях перечислено.

Годами израильские власти делают прямо противоположное, в том числе расширяя строительство незаконных поселений. А в годы правления партии Нетаньяху делают это под аккомпанимент увеличения числа карательных рейдов на оккупированные территориях Палестины. В этих рейдах гибнет больше палестинцев, чем погибло израильтян за день атаки ХАМАС, но так как это происходит не одномоментно, а растянуто во времени и не привлекая такого внимания СМИ, миру на это наплевать. Однако именно это и стало системной причиной происходящей вспышки насилия, и будет приводить к новым таким вспышкам, пока не будет системного решения этой проблемы.

Поэтому, каким бы ни было отношение мусульман к ХАМАС и его действиям, в основе палестинского вопроса все мы должны быть едины, требуя его справедливого решения и реализации палестинским народом признанного за ним права на свое государство со столицей в (восточном) Иерусалиме.

2. Если говорить более конкретно о причине происходящего уже сейчас, то придется от общего уровня взаимоотношений евреев и арабов перейти к рассмотрению непосредственно действующих сейчас сил, их мотивов и их интересов. И тут мы увидим, что как ни странно, эта война отвечает интересам тех, кто на первый взгляд противостоит друг другу.

С одной стороны, для Нетаньяху и его союзников, против которых выступает почти половина евреев, выходивших на массовые демонстрации, это возможность сплотить вокруг себя народ и удержаться у власти.

С другой стороны, для ХАМАС это такая же возможность остаться на коне, предотвратив сближение Израиля и таких арабских стран как Саудовская Аравия.

И тут может возникнуть вопрос, а разве одно в данном случае не противоречит другому? Ведь если ХАМАС хотел сорвать нормализацию отношений Израиля с арабским миром, получается, что в интересах Нетаньяху была эта нормализация, а не война? Нет, не противоречит, потому что Нетаньяху и его союзники пытаются установить контроль над израильским государством, но пока оно не равно Нетаньяху. И нормализация отношений с арабским миром это долгосрочный интерес Израиля как государства, не гарантирующий сохранения Нетаньяху во власти, а скорее наоборот, учитывая то, что он всю свою политику и карьеру делает на обострениях и войне.

Поэтому, как ни странно, интересы группировки Нетаньяху и ХАМАС здесь совпадают. И, что не менее важно, совпадают они с интересами еще одного игрока – Кремля, в близких отношениях с которым находятся и тот, и другие. А также иранского режима, выступающего с Кремлем единым фронтом.

Кремлю это выгодно тем, что позволит отвлечь внимание и ресурсы Запада от Украины, и подорвать единство антикремлевских сил, что мы и наблюдаем сейчас и о чем поговорим далее. А Ирану это выгодно тем, что не позволит изолировать его в результате нормализации на Ближнем Востоке, а наоборот, закрепляет его в роли лидера всех тех мусульман, которые поддерживают ХАМАС – вне зависимости от того, что они сами думают по этому поводу и хотят они того или нет.

3. Теперь та часть, которая наверняка не понравится многим, но не написать об этом нельзя.

3.1. Почему мы уделяли такое внимание успеху Азербайджана во Второй Карабахской войне и третьей Однодневной? Не только потому, что это было решением вопроса важной части наших людей на национальном и региональном уровнях. Но и потому, что это очень редкий для современных мусульман пример того, как надо решать такие проблемы не просто силой, а реальной и умной силой. Подготовившись к этому экономически, кадрово, информационно, заручившись поддержкой ряда международных платформ, создав для этого армию и после всего этого придти за своим так, чтобы потом уже не уходить.

Не менее важным аспектом этой эффективности Азербайджана уже в Однодневной войне была максимальная выдержка. Да, по факту его все равно обвинили в этнических чистках, но никто не смог сказать, что там были резня, геноцид и т.д. А все потому, что азербайджанские руководство и армия обеспечили организованный выход мирного населения, полицейские раздавали воду и сладости детям, а журналисты приветливо делали с его представителями интервью, предлагая оставаться под гарантии азербайджанского государства. И даже лидеров сепаратистов, на чьих руках кровь тысяч азербайджанцев, очень корректно упаковали, представили общественности целыми и невридимыми, взяли у них показания по протоколу.

Кто мешал ХАМАС проводить свою операцию аналогично? И разве реакция мира в случае, если бы офицеры ХАМАС подчеркнуто демонстрировали корректное отношение к попавшим им в руки гражданскому населению и пленным, была бы такой же, какой она является сейчас, когда в интернет вывалили кадры с голыми трупами, которые развозили на мотоциклах, раздетыми заложниками – женщинами, публичным унижением пленных и заложников? Кто-то скажет, что они не сдержались и мстили так за насилие и унижение от израильских силовиков. Но по этой логике и азербайджанские войска должны были бы устроить резню, потому что им тоже было за что мстить. Однако именно в этом и проявляется разница между серьезной государственной политической силой и стихийным, неконтролируемым насилием.

Ну а главная разница в этой ситуации заключается в том, что Азербайджан долго готовился, чтобы зайти и уже не уходить. ХАМАС же ошеломляюще для многих зашел, но мало кто сомневается в том, что в лучшем для него случае он в итоге оставит завоеванное, а в худшем и вовсе потеряет то, что имел.

И тут мы уже не можем не отметить, что за последние десятилетия примеры эффективного решения военно-политических проблем демонстрировали тюрки и (к сожалению) персы-шииты, но не арабские группировки. Тюрки – во время Кипрской войны, потом в ходе операций Турции в Сирии и Ливии, наконец, в ходе двух последних Карабахских войн. Персы-шииты, как бы мы к ним ни относились, сумели построить серьезное государство, с армией и спецслужбами, своей атомной программой, закрепиться через свое шиитское прокси «Хезболла» в Ливане и через свое «суннитское» прокси «ХАМАС» в Газе, с помощью этого регулярно вынуждая играть в свои игры даже тем, кто на дух их не переносит.

А вот все, что связано с деятельностью джихадовских группировок арабского мира или их филиалов в неарабских странах это, используя современный жаргон, «эпик фейл». И в основном работает по принципу сделать что-то очень броское и эффектное, мобилизовав на поддержку этого мусульман с помощью эмоций, спровоцировать жестокую ответную реакцию, в том числе против мирного мусульманского населения, и потом начать ей возмущаться. Так было с атаками 11 сентября, так было с блицкригом ИГИЛ, так с высокой вероятностью это может оказаться и сейчас в Палестине.

3.2. Но больше всего в этом удручает даже не такой подход этих группировок. Ведь в конце концов они решают свои конкретные задачи – и ХАМАС, и Иран прекрасно понимают, что и для чего делают. Чего, увы, не скажешь об их стихийных болельщиках из числа мусульман оккупированных Россией или сопротивляющихся ее оккупации стран, которые за эти два дня на эмоциях забыли и о своих целях и задачах, и о том, кто сейчас их союзники, и о том, кто их противники, и о том, какое место в этих раскладах занимает ХАМАС, чуть было не пустив все это прахом.

И тут мы видим, что к сожалению в реакциях значительной части нашей аудитории из разу в раз ничуть не меняется. Достаточно кому-то крикнуть «Аллаху Акбар» и выдвинуть эффектный лозунг, и за ним сломя головы готовы будут кинуться, оправдывая любую дичь и не задаваясь вопросами «а зачем они это делают именно так?», «а какие будут последствия?» и т.д. А они будут такими же, какими были в подобных случаях и вчера, и позавчера, и позапозавчера, потому что при таком подходе в принципе не могли и не могут быть другими.

Отдельно нельзя не отметить зашкаливающего инфантилизма таких фанатов в виде пафосных лозунгов в адрес своих вчерашних союзников, поддержавших Израиль: «лицемеры!», «они выявили свое подлинное лицо!», «мы думали, что они союзники и друзья мусульман, а они...!», «не будем больше с ними иметь дела!» и т.д. Поистине, это люди, живущие в каком-то детском мире с представлениями о том, что «хорошие» должны во всем думать и чувствовать так же, как они, соглашаться с ними во всем и иметь с ними один взгляд на все проблемы, а если это не так, то это уже «плохие». Они не понимают, что мир сложный, и что союзники и единомышленники в одном могут расходится в другом, и что нужно попытаться понять причины и логику этих расхождений вместо того, чтобы обрушивать проклятия на тех, на кого еще вчера возлагали надежды.

И вот в этом на несколько голов выше них даже ХАМАС, уже не говоря об Иране. Потому что, эти как раз делают то, что нужно им, вступая в те союзы, в которые нужно вступать им и вообще не думая ни о чем другом. А о чем думают те, кто еще вчера собирались освобождать от России Кавказ с помощью Украины, а сегодня уже мечут в нее громы и молнии или близки к тому, чтобы разорвать отношения со своими партнерами, выразившими симпатии Израилю? Вы думаете, что вам их заменит ХАМАС, даже если он освободит всю Палестину (чего, разумеется, не будет)? Да нет, ХАМАС опять приедет в Кремль на прием к Путину, и если нужно будет, то осудит все, что стоит на пути исламо-российского союза.

ИТОГО, как мусульмане мы должны поддерживать право палестинцев на создание собственного государства и выступать в защиту нашей святыни – Аль-Аксы. Но это не значит, что мы должны во всем поддерживать друзей Кремля из ХАМАСа, оправдывать любую дичь, которую они творят и из-за этого рвать наши отношения с нашими союзниками и жертвовать нашими приоритетами. И именно потому, что дело Аксы и Палестины это дело всей Уммы, а не нескольких мутных группировок, манипулируемых Ираном, в ее интересах, чтобы этот вопрос решался теми силами, которые продемонстрировали свою эффективность на длинной дистанции, а не действия по принципу «не догоним, так разогреемся». А эти силы в лице таких стран как Турция четко озвучили, что сейчас нужно - прекратить мясорубку и начать серьезное политическое урегулирование этой проблемы с участием международных посредников.