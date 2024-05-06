Надежда Кеворкова и служители дракона

Надежда Кеворкова - журналист старой школы и с мировым именем помещена сегодня в России в следственный изолятор после прошедшего у нее обыска и предъявления ей обвинения в поддержке терроризма.

Любому опытному мусульманину в России или из России и вообще любому опытному в подобных делах человеку нет смысла объяснять абсурдность таких обвинений.

По ним в России сидит цвет российского мусульманского сообщества, в частности, такие люди как Асламбек Эжаев, Абдулмумин Гаджиев и другие, менее известные. А другие их коллеги не сидят по ним лишь по одной причине - они заблаговременно покинули территорию России, понимая что их ждет.

Надежда Кеворкова безусловно понимала, что может ждать ее и имела возможность уехать из России. Однако она принципиально решила не делать этого как представитель настоящей интеллигенции, почти исчезнувшей в наши дни. Так же, как этого решили не делать и такие московские интеллигенты (тот редкий случай, когда это словосочетание используется в положительном смысле) как Владимир Кара-Мурза или Илья Яшин, как бы мы ни относились к их политическим взглядам и целям.

Что касается Надежды Кеворковой, то для нас она не просто коллега по перу. Мы с ней можем по-разному смотреть на какие-то вопросы, но в трудный для нас момент она призывала нам помочь, и мы будем делать то, что в наших силах, чтобы помочь ей.

Более того, следует напомнить, что Надежда Кеворкова это не просто журналист-одиночка. Это близкий друг Гейдара Джемаля, а также Орхана Джемаля, шахида, ин ша Аллах, убитого шакалами-вагнеровцами. По сути именно его джихад пером она и продолжила.

Надежду Кеворкову знают и уважают представители самых разных кругов мусульман России и из России, включая тех, кто уже на дух не воспринимает друг друга. И вот об этом надо кое что сказать...

Дело в том, что у нас никогда не было цели ссориться с тем, другим лагерем, представители которого тоже уважают Кеворкову, атаковать их и так далее. Проблема с этими людьми в том, что они в определенный момент, еще до ареста Кеворковой, фактически предали Орхана Джемаля, Асламбека Эжаева, Абдулмумина Гаджиева и многих, многих других, встав на сторону тех, кто их убивал, арестовывал, изгонял и так далее.

С началом так называемой СВО те из них, у кого есть хоть какая-то совесть, решили успокоить ее тем, что де Россия вошла в конфликт с коллективным Западом, в котором, с одной стороны, Украина, Америка и Израиль, а с другой стороны, признавшая талибов и поддерживающая Палестину Россия.

Мы десятки раз писали о том, что этот самообман не имеет ничего общего с реальностью. И вот очередное напоминание. Ведь Надежду Кеворкову нельзя представить какой-то ярой или открытой "заукраинкой" и уж тем более российской либералкой. Она регулярно критиковала российскую либеральную оппозицию и уже давно избегала какой-то открытой поддержки Украины, фокусируясь на палестинской проблематике.

Казалось бы, если разворот Кремля в сторону Исламского мира, о котором нам говорят его говорящие головы среди мусульман, всерьез, то Кеворкова точно никак не мешала этому в нынешней ситуации, а по идее могла быть даже полезна тем, что развивает в России подобный дискурс.

Однако по имеющейся информации едва ли не главному в русскоязычной журналисткой среде адвокату дела Палестины российские силовики предъявляют обвинения в оправдании Талибана, одним ударом сшибая тем самым два чучела прокремлевской пропаганды среди российских мусульман: поддержку Кремлем Палестины и поддержку им же талибов.

Что же в таком случае скажут роZийские муZульмане, которые "за Палестину и Талибан, против коллективного Запада, сионизма" и прочее бла-бла-бла? Возвысят свой голос за человека, которого хорошо знаете как защитника интересов мусульман, включая Палестину и Афганистан, и жесткого критика Запада и Израиля? Или ограничатся репостиками сухих новостей и спишут ее, как Асламбека Эжаева, говоря, что "время одиноких гураба прошло"?

К слову, о самом этом тезисе. Высоко ценя положение как раз тех самых гураба, о котором говорится в хадисах, и безмерно уважая таких людей как Надежда, как раз мы с этим тезисом согласны. И именно поэтому считаем, что если в кои то веки выпал шанс, что этого дракона завалят более сильные драконы, то этому можно только порадоваться и в меру сил посодействовать, а не вставать на его защиту.

Потому что, пусть даже они друг от друга мало отличаются, но конкретно к этому у нас большие счеты по именам, среди которых Кеворкова, Асламбек Эжаев, Абдулмумин Гаджиев, Орхан Джемаль - это только верхушка айсберга. В отличие от них те, кто пошли ему служить, сделали это не ради никаких не Палестины или Эмирата Афганистан, а только, чтобы он не съел их и позволил им припасть к его лапам.

Ну а освобождение Кеворковой, Эжаева, Гаджиева, Дильмухаметова и многих узников этого дракона зависит только одного - его нейтрализации. К чему мы и призываем тех, кому дороги они и многие другие, а также память тех, кого он уже съел.