Эта история показывает, что надо бороться за свою историю

Интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону шокировало многих на Западе тем, насколько российский правитель одержим вопросами истории и смотрит на происходящее в его стране и в мире через их призму, а не призму насущных проблем или международного права.

Многих, но конечно не нас. О том, что действия Путина объясняются не какими-то современными факторами геополитики или конспирологии, точнее не только и не столько ими, сколько его видением истории в масштабе тысячелетий, мы пишем на протяжении многих лет. За это нас часто поднимали на смех, говорили, что мы живем в придуманном мире, тогда как Путин реалист и прагматик. Однако сегодня то, о чем мы говорили, стало очевидно кажется уже всем.

Что это значит для украинцев как нации и Украины как независимого от России государства уже понятно - в путинской картине мира таковых просто не может быть, а значит, война до разгрома одной из сторон и отказа ей от своей картины истории неизбежна.

Однако мусульманам важно понимать, что в картине Путина так же нет не только Татарстана, Башкортостана, Чечни или Черкессии иначе как в качестве провинций России. Для него точно так же Казахстан, Узбекистан и даже Азербайджан - это квазигосударственные формирования, которые из-за предательства тех, кто находился в Кремле и из-за козней Запада стали отдельными государствами. И они, так уж и быть, номинально могут как таковые существовать так же, как существовала и Украина до 2014 года и с тем же условием - если будут фактически оставаться в сфере российского влияния.

В понимании Путина и тех, кто находится у власти в России, на 1/6 суши по-настоящему существовала и должна существовать только так называемая историческая Россия, которая могла и может приобретать разные формы, от Российской империи до СССР. И да, эта историческая Россия, хоть в ней и живут разные там мусульмане, буддисты и прочие, в своей основе является православной империей - Третьим Римом или Катехоном, что Путин и его единомышленники так или иначе озвучивали не раз.

Более того, так как этот Третий Рим в их понимании является продолжателем Второго Рима, то есть Византии, мусульманский контроль над Константинополем, то есть Стамбулом они могут признавать только вынужденно и временно, и стратегически не откажутся от мечты от его возвращения под православный контроль так же, как не откажутся от мечты о возвращении под русский контроль Киева.

Все это мусульмане и вообще все народы этого пространства должны очень четко понимать. Как и то, что вся рассчитанная на них пропаганда о биолабораториях, геях (о которых кстати Путин даже не вспомнил в этом интервью с консервативным американским журналистом), англо-саксах, ротшильдах и т.д. - это лапша на уши, тогда как истинной целью Путина и его компании является восстановление Российской империи и ее превращение в центр православного мира, доминирующего в западной части Евразии (в восточной должен доминировать Китай).

Отсюда вывод - сопротивляться всему этому нужно, начиная с формирования, защиты и укрепления своего представления о мире. Со своего, а не навязанного оккупантом представления о своей истории. Со своих мировоззренческих представлений о приверженности и непричастности. Со своих языка и культуры.

Веками мусульмане делали именно так, причем, в том числе уже оказавшись под русской оккупацией, несмотря на которую у них сохранялось свое представление о мы и они, о своем и чуждом, свои языки, своя культура и т.д. Сегодня же произошла и продолжает наращивать обороты тотальная русификация миллионов даже соблюдающих мусульман, которые в лучшем случае сохраняя основы исламской акыды и поклонения, полностью приняли историческую, культурную, языковую и в конце концов политическую систему координат оккупанта и растворились в ней.

Нельзя в этой связи не сказать о так называемом "русском исламе" в наши дни. Когда это движение начинали в нулевых годах принявшие Ислам русские, при всех возможных неопытности и ошибках, они руководствовались тем, чтобы русские, принимающие Ислам, могли найти свое место в Исламском мире. Сегодня же рашисты делают противоположное - превращают нерусских мусульман в часть русского, антиисламского по своей сути, мира. Поэтому для России сегодня идеальный русский мусульманин это Рамзан Кадыров или Талгат Таджудин, в то время как Хамза Черноморченко, Харун Сидоров или Салман Север это выруси и отщепенцы.

Тем условно этническим русским, которые искренне принимают Ислам, отвергая так называемый русский мир, в такой ситуации скорее всего придется себя позиционировать как общность мусульман-славян по аналогии с босняками, а уже не как русских. Что же касается нерусских мусульманских народов, то для формирования иммунитета к русскому миру и противостояния его планам, им сегодня необходима максимально возможная дерусификация - прежде всего историческая и идеологическая, но также и возвращение к своим культурам и языкам, которые были у их предков, и которые сегодня утрачены ими.

Сегодня тот, кто считает себя татарином, должен понимать, что если он не будет знать свой язык сам и не научит ему своих детей, если он не выстроит вокруг себя татароязычную среду общения, основанную на татаро-мусульманских представлениях о своей истории и ценностях, то в итоге скорее всего превратится и превратит своих потомков в пушечное мясо русского мира, сегодня штурмующее Авдеевку, завтра Астану, а послезавтра Стамбул, став таким образом растопкой для Ада.

То же касается и аварца, кабардинца, ингуша, башкира и так далее. Поэтому борьба за свою историю, за свою культуру, свои языки сегодня должны стать стратегическим приоритетом для всех, кому угрожает исчезновение в русском мире.