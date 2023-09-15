Прокремлевский канал против Хасбика и "исламизации России"

"Крестовый поход" против "исламизации России", начатый рупором прокремлевских ястребов - телеграм-каналом "Реадовка" с 2,3 миллионами подписчиков, набирает обороты.

Напомним, что неделю назад именно этот канал, финансируемый Администрацией президента, призвал официально запретить в России никаб, обосновывая это тем, что к традиционному для России Исламу он отношения не имеет, а мусульмане в ней живут в стране с христианским большинством и поэтому должны подчиняться его правилам (https://golosislama.com/news.php?id=41925).

На этот раз прокремлевский канал пошел дальше и призвал русское православное общество объявить культурную войну "исламизации России", которая по его мнению происходит с помощью... "мемов и тиктоков" (https://readovka.space/shaitan-lies-in-the-details).

Вот что, в частности, говорится в этой статье:

"Известно, что тиктоки, шортсы, клипы или рилсы — разные названия одного шаблона короткого видео в социальных сетях — стали постепенно завоёвывать информационное пространство, а значит, уже лежат в основании мягкой исламизации. Такие «видосики» зачастую носят, конечно, развлекательный характер, однако также становятся площадкой для пропаганды взглядов и обычаев.

...Хасбик, который кажется объектом насмешек, вместе с тем является миллионером и «правоверным» мусульманином, за которым всегда стоят братья, такие же любители красивой жизни, дорогих машин, отдыха в ОАЭ и иногда чтения Корана. ...Или тот самый астраханский блогер, мясник по имени Руслан, чья любимая фраза, по словам пользователей, «альхамдуляля».

...У подобной мягкой исламизации есть два очевидных вектора развития. С одной стороны, приглашение окунуться в мусульманский мир через мемы становится некой прививкой толерантности — восприятие магометанства у молодых пользователей легко может сместиться с непонимания на терпимое отношение, а после — и на явную заинтересованность.

Другая сторона медали, конечно же, — рост неприязни, ведь, заходя в видеорастворитель мозгов, ты хочешь отдохнуть, а через один ролик тебе выпадают проповедь или отрывок из сунны, которые ты не только не понимаешь, но и в которые банально не хочешь вникать".

В итоге авторы призывают русское общество к культурной мобилизации, из которой должен родиться "смелый и обеспеченный человек, ассоциирующийся у пользователей с православным христианством как раз и может предстать как другой путь для русских, которые не хотят знать сунны или погружаться в основы культурных традиций арабского и тюркского миров".

Итак, с чем мы тут имеем дело?

Во-первых, как видно, вопреки тому, на что надеялись и в чем нас убеждали "кремлевские мусульмане", война на истощение с Украиной и Западом не заставит "русский мир" забыть про "исламскую угрозу", а тем более обратиться к Исламу как к спасению.

Напротив, понимая, что они попали в ловушку (которую сами же себе поставили), они очень озабочены тем, что пока эта война перемалывает и без того невеликие демографические ресурсы русских (конечно, и других народов, но на те им наплевать), мусульмане усиливают свои демографические позиции как за счет большей рождаемости, так и за счет миграции.

Во-вторых, как мы видим, угрозу для них представляет любой распространяющийся Ислам, в том числе самый политически безобидный. И хотя в статье ради приличия упоминаются радикалы и Абдулла Костекский, угрозой в итоге оказываются Хасбик или Руслан, посредством которых россияне привыкают к исламским выражениям и образам в социальныых сетях.

То есть, если кто-то думал, что они поддержат "русский мир" в борьбе с Западом и Украиной и тот их полюбит и примет, то им объясняют, что это не так.

И если кто-то думал, что Абдулмумина Гаджиева и Асламбека Эжаева посадят, а Абу Умара Саситлинского изгонят, но таким как Хабиб и Хасбик позволят примером своей успешности продвигать абсолютно аполитичный Ислам, то им тоже объясняют, что это не так.

Так не пора ли взяться за ум, о мусульмане, и осознать, что для строителей "русского мира", за который уже погибли и продолжают погибать тысячи парней с мусульманскими именами и фамилиями, вы будете угрозой до тех пор, пока в вас остается хоть что-то от Ислама и пока вы хоть как-то будете его продвигать?