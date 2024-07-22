Многополярность по-русски это людоедство. Буквально.

Мы все уже привыкли к тому, что если Россия налаживает парнерские или союзнические отношения с кем-то на т.н. Глобальном Юге, особенно под лозунгами многополярность и антиколониализма, то это почти наверняка дегенераты высшей пробы и людоедские режимы. Что ж, на днях союзники России доказали, что "людоедские" в их отношении это не просто преувеличение для красного словца. Это буквально людоеды.

На минувшей неделе телеграм-канал российских колониальных наемников в Африке распространил видео, на котором военнослужащий армии Мали с помощью мачете потрошит мертвое тело "джихадиста" и ест его печень. На языке бамбара он объявляет, что собирается съесть его печень, коллеги в военной форме со смехом отвечают, что готовы разделить с ним завтрак. Мы не будем давать ссылку, по вполне понятным причинам. Все это людоедское непотребство происходит не только под радостное улюлюканье сослуживцев каннибала, но и комментарии самих вагнеровцев и их читателей под видео ничем не лучше. Это тот момент, когда людоеды из России нашли родственные души (и желудки) в далекой Африке.

Колониальные эксперты тут же бросились объяснять случившееся.

"Практики каннибализма, нужно сказать, распространены в этих местах. Например, традиционные охотники дозо, часто употребляют печень врага. Это своего рода ритуал, и часть их языческого мировоззрения. Они же играют роль иррегулярного антиджихадистского ополчения в дополнение к регулярной армии.

Но именно в армии случай каннибализма встречается впервые. И, возможно, это не единичный эпизод." - пишет российский африканист и политтехнолог Виктор Васильев.

Канал Departamente рассказал, что практика поедания сердца или печени распространена у догонов из ополчения «Дан На Амбассагу». И что скорее всего, этот солдат был интегрирован на войну с "исламистами" из ополченцев в рамках "межмалийского диалога".

Хотя случай этот наверняка не единственный резонанс оказался столь велик, что генштаб армии Мали был вынужден заявить, что "дистанцируется от этого видео и уверяет, что подобные действия противоречат этике, ценностям, привычкам и обычаям армии Мали". Ага, верим.

На самом деле, понятно, что подобные действия стопроцентно согласуются с этикой, ценностями и обычаями армий т.н. "многополярного мира" во главе с Россией и Китаем. Карманные колониальные эксперты, вроде Кирилла Семенова, уверяют нас, что союзничество мусульманских стран Сахеля с Россией выгодно им потому что Россия заинтересована лишь в уничтожении "исламистов" и "террористов", и не пытается навязывать демократию или бороться с массовой миграцией в Европу, как это делали западные страны. Переводя на русский языак: "антиколониальному" Кремлю наплевать, даже если пол-Африки утонет в Средиземном море, пытаясь достичь Европы, и ему плевать, если борцы с "джихадизмом" это дегенераты из людоедских племен.

Кстати, чтобы оценить какие там "антиколониалисты" помогают армии Мали, можно почитать канал вагнеровцев воюющих в Африке ("Белые дяди в Африке"). Русские каннибалы совершенно не скрывают расистского отношения к африканцам и мусульманам, рекламируя свое предприятие как колониальное сафари (вдали от траншей на Донбасе, естественно, где ВСУ перемалывет их в фарш). Вот это все совершенно серьезно Кремль пытается представить в качестве альтернативы "однополярному" миру.

Так что, если снова услышите русские басни об "антиколониализме", "многополярности" и "Глобальном Юге", просто впомните лицо малийского каннибала, которые под гоготание русских союзничков-расистов, потрошит тело убитого мусульманина.