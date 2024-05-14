Кто "заказал" Надежду Кеворкову?

Итак, арестованная на прошлой неделе Надежда Кеворкова внесена Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов.

Новость, увы, ожидаемая - расправа над очередной жертвой неосталинистских репрессий идет по уже отработанной и стандартной процедуре. И ясно тут, увы, и то, что в реалиях сохранения этого режима помочь Надежде сейчас могло бы только вмешательство какого-то влиятельного представителя этой системы. Который по каким-то соображениям захотел бы и мог бы спасти от расправы заслуженнего журналиста, защишавшего мусульман вообще и палестинцев в частности.

Однако сейчас у многих возникает вопрос о том, кто же "заказал" расправу над Надеждой Кеворковой внутри системы. Ведь при всей ее известности в нашей среде, в масштабах России и происходящих сегодня событий она не такая привлекающая внимание силовиков фигура, чтобы расправиться с ней решили без чьей-то наводки.

И тут сразу надо сказать, что достоверный ответ на этот вопрос есть только у тех, кто навел, кому навели и кто был этому свидетелем. Мы, естественно, не из числа таковых, поэтому наши соображения на этот счет стоит рассматривать только как предположения. Но тем не менее, наблюдая другие предположения на эту тему, мы их все же выскажем.

Дело в том, что сейчас одной из главных версий в мусульманской среде на эту тему является то, что Надежду "заказали" сионисты за ее бескомпромиссную поддержку Палестины.

Что ж, о глубинных связях российского режима с международным сионизмом при всей спекулятивной риторике первого в отношении второго мы сами писали не раз. Однако в данном случае "сионистская" версия выглядит неубедительной или по крайней мере не главной.

То есть, вполне возможно, конечно, что среди силовиков, решивших дать ход этому делу, мог оказаться какой-то любитель сионизма, для которого пропалестинская позиция Надежды была лишним стимулом для расправы над ней. Но наверняка не этот фактор запустил этот процесс.

А что же и кто же тогда? Дело в том, что как близкий друг убитого вагнеровцами Орхана Джемаля и в то же время как профессиональный журналист Надежда Кеворкова многократно и публично повторяла, что всем организаторам, исполнителям и соучастникам этого убийства не уйти от разоблачения и суда, и что рано или поздно это произойдет.

На это, конечно, кто-то ответит, что подобные же вещи говорили многие коллеги Орхана, Расторгуева и Радченко, а некоторые не просто обещали, но и делали - в частности, провели расследование этого убийства https://golosislama.com/news.php?id=36931

Это так, но есть один серьезный нюанс - почти никто из них не делал этого, находясь в России. А она поступала именно так, причем, в отличие от некоторых своих коллег, вовремя "включивших заднюю", не собираясь сбавлять обороты.

Можно, конечно, и на это сказать, что вагнеровскую банду с тех пор серьезно разметало, причем, в случае с ее лидерами буквально, а расправа над Кеворковой произошла только сейчас. Но это не совсем так - копать вагнеровская сетка под Кеворкову начала еще тогда, когда Пригожин был жив-здоров и вполне себе на властном олимпе.

Как видно из скриншота выше, первый информационный залп, которые в российских реалиях обычно делаются перед началом действий силовиков или одновременно с ними, был сделан по ней еще в октябре 2022 года. И сделали это курируемые пригожинцами хакеры, взломавшие соответствующую переписку, и их телеграм-каналы, слившие ее со своей подводкой.

Именно тогда Надежде впервые была вручена "черная метка" за "терроризм". В качестве которого представили то, что в любой нормальной стране является законной журналистской работой - профессиональную коммуникацию с объектом журналистского интереса. Это все равно, что в США Такера Карлсона стали бы судить за терроризм из-за его интервью с Дугиным, который на Западе включен во многие санкционные списки и вполне обоснованно считается одним из идеологов террористического "русского мира".

Да, с тех пор, как это произошло, прошло немало времени. Но и работы у этой репрессивной машины сейчас хватает, потребовалось время, чтобы дошла очередь. Теперь, к сожалению, дошла.

И еще один важный момент в этой связи. К сожалению, когда "очередь" до человека доходит и он оказывается в пасти этого левиафана, помочь ему уже может мало кто и что. Поэтому, если кто-то утверждает, что Надежде Кеворковой после ее ареста помешали хвалебные посты в ее поддержку со стороны мусульман, то этот кто-то либо вообще не понимает, о чем говорит, либо намеренно отрабатывает задания кураторов, переводя стрелки с репрессивного катка на "глупых мусульман", из-за которых якобы все это случилось.

Нет, реальность такова, что Надежда Кеворкова мозолила глаза этому бандитско-чекистскому режиму так же, как и многие честные политики, журналисты и правозащитники, которые попали под его каток. И так же, как они она осознанно решила никуда не уезжать и не отступать, а принять бой на своей позиции.

Ну а то, что при этом она последовательно противостояла сионизму и выступала в защиту палестинцев, говорит всего лишь о том, что этому бандистско-чекистскому режиму на это абсолютно наплевать. Свой "антисионизм" этот режим, а точнее его полезные идиоты, позиционируемые как "мусульманские деятели", поставляют исключительно на экспорт для одурачивания мусульман. Но как раз такие как Надежда Кеворкова хорошо знают цену всей этой риторике и ломают эту игру. Чем дополнительно опасны - не столько сионистам, сколько этому режиму.