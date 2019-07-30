Подробный доклад об убийстве Орхана Джемаля и его коллег

Год назад в Центрально-Африканской Республике был убит наш друг Орхан Джемаль и двое его коллег-журналистов. Сегодня мы публикуем детальный доклад центра "Досье" (https://dossier.center/car/), в котором собрана вся имеющаяся информация об этом убийстве и его предполагаемых участниках и показано, кто за ним стоит и кто его покрывает.
ВВЕДЕНИЕ
Ключевой целью настоящего доклада является анализ преступления, совершенного в Центральноафриканской республике (ЦАР) 30 июля 2018 года, жертвами которого стали три российских журналиста — Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко.
Поездка команды в Африку была организована в рамках съемок документального фильма «Центра управления расследованиями» (проект, финансировавшийся Михаилом Ходорковским), посвященного деятельности «ЧВК Вагнера», которая аффилирована с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. По версии властей ЦАР, поддержанной российским МИДом, убийство было совершено «группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски» с целью ограбления.
В августе 2018 года Центр «Досье» инициировал собственное независимое расследование обстоятельств произошедшего. С целью сбора документальных и цифровых данных о совершенном преступлении были наняты стрингеры в ЦАР, а также две международные команды профессиональных расследователей, которые отправились на территорию страны.
Расследование включало:
- опрос свидетелей в ЦАР, в том числе проживающих в населенных пунктах в непосредственной близости от места убийства (Кпаку, Сибю, Дамара), а также в столице ЦАР — Банги;
- интервьюирование родственников, друзей и знакомых убитых журналистов в России и за рубежом;
- анализ свыше 40 тыс. записей о звонках 2,5 тыс. абонентов в ЦАР, полученных от местных телефонных компаний;
- анализ данных авиаперелетов;
- получение актуальной информации об убийстве и общей ситуации на местах, в частности в Банги, Сибю и Кпаку, от международных организаций, работающих в ЦАР («Врачи без границ», «Репортеры без границ», MINUSCA, Human Rights Watch), а также активистов и журналистов, знакомых с текущей ситуацией в ЦАР;
- систематический мониторинг и анализ данных из открытых источников (отчетов ООН и НКО, публикаций в СМИ);
- анализ метаданных мобильной связи, социальных сетей, мессенджеров и электронной переписки;
- анализ истории социальных сетей и SMS-чатов, чатлогов, журналов активности приложений и устройств погибших журналистов;
- изучение списков иностранных сотрудников ООН и НКО, работающих на территории ЦАР;
- исследование деятельности российских компаний в ЦАР и соседних странах Африки;
- краудсорсинг — сбор информации посредством размещения рекламы на местном радио и в социальных сетях.
Собранные Центром «Досье» данные выявили полную несостоятельность официальной версии. В результате расследования были сделаны следующие выводы:
- Версия об «обычном грабеже» опровергается фактами. Так, характер полученных ранений говорит о том, что убийство было преднамеренным и профессионально исполненным. Его мотив не может объясняться простым стремлением завладеть имуществом убитых.
- В ЦАР за командой журналистов была организована слежка. Водитель журналистов Бьенвеню Дувокама (предположительно, агент жандармерии) поддерживал постоянную оперативную связь с жандармом Эммануэлем Котофио, который отслеживал перемещения журналистов и находился в непосредственной близости от них.
- Эммануэль Котофио был опознан солдатами FACA, находившимся в ночь убийства на КПП в Сибю. Согласно показаниям свидетелей, около 19:00 30 июля непосредственно перед машиной команды журналистов проехал другой автомобиль, который вернулся на КПП в Сибю около 20:00. В 20:45 водитель журналистов сообщил о нападении жителям деревни Кпаку. Вместе с Котофио в машине находились трое белых людей, предположительно, русских.
- Котофио поддерживал связь с человеком, идентифицированным Центром «Досье» как «инструктор по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе» компании «М-Финанс» Александр Сотов. Сотов, в свою очередь, общался с Валерием Захаровым — советником президента ЦАР и руководителем группы инструкторов «Компании» Евгения Пригожина;
- С высокой степенью вероятности удалось установить, что фиксера «Мартина» («сотрудника ООН», контакты которого предоставил команде журналистов специальный корреспондент аффилированного с Евгением Пригожиным РИА ФАН Кирилл Романовский) не существовало вовсе. Он был выдуман координаторами тщательно спланированной операции. После убийства «Мартин» исчез. Как выяснилось, в Бамбари (376 км от столицы ЦАР), где, по заверению Романовского, находился «Мартин», его никогда не было. Журналисты ни разу не разговаривали с «Мартином» по телефону, так как Кирилл Романовский настоятельно просил сотрудников ЦУРа общаться посредством текстовых сообщений. Он утверждал, что в месте, где находится «Мартин», плохая связь. Данные мобильного оператора свидетельствуют о том, что телефон «Мартина» не покидал пределов Банги, где нет ощутимых проблем со связью. Это не единственный факт предоставления Романовским недостоверных сведений — в ряде других случаев заявления Романовского также не соответствуют действительности.
- Приготовления к приезду журналистов были осуществлены заранее, неустановленные организаторы операции предприняли ряд шагов в целях конспирации. Номер телефона «Мартина» был зарегистрирован на поддельный документ Erika Mustermann. «Мартин» использовал мобильную связь только три дня — 5, 7 и 10 июля, при этом с него не совершалось никаких звонков (за исключением двух звонков в сервисную службу 5 июля). Номер водителя Бьенвеню также был зарегистрирован на вымышленное имя TOMA MARIANA 27 июля 2018 года. Активность номера, по данным сотового оператора Telecel, была зафиксирована исключительно в период с 28 по 30 июля. В целях конспирации Бьенвеню использовал новый телефонный аппарат.
- С 31 июля 2018 года была развернута кампания по дезинформации с целью воспрепятствования независимому расследованию. Активное участие в ней принимает Кирилл Романовский и подконтрольные Пригожину СМИ. Организаторы кампании стремятся возложить ответственность за произошедшее на ЦУР, арабоговорящих бандитов или на французские спецслужбы и полностью вывести из-под подозрений лиц, связанных с Евгением Пригожиным, включая Кирилла Романовского.
- Сотрудники Евгения Пригожина оказывают практически неограниченное влияние на производство предварительного расследования в ЦАР, а также осуществляют прямой подкуп чиновников.
- Евгений Пригожин лично принимает участие в руководстве проектами «Компании» в ЦАР и других странах. Были обнаружены факты, свидетельствующие о том, что деятельность сотрудников Пригожина нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, а также права человека.
В июне 2019 года адвокаты потерпевших (родственников убитых журналистов) направили в Следственный комитет РФ ходатайства о приобщении к данному уголовному делу статьи «Новой газеты» «Хроника хорошо подготовленной смерти», которая была написана на основе материалов расследования убийства, проведенного Центром «Досье». К ходатайству были приложены документы, подтверждающие, что граждане РФ Валерий Захаров и Александр Сотов могут располагать значимой для следствия информацией. Ходатайство в части проведения допросов Захарова и Сотова не было удовлетворено.
Центр «Досье» выражает надежду, что настоящий доклад будет способствовать пересмотру позиции Следственного комитета РФ по этому вопросу.
В первом разделе доклада приводится хронология событий, предшествовавших убийству журналистов в ЦАР, и реконструкция преступления. Второй раздел представляет собой анализ многочисленных доказательств несостоятельности официальной версии правоохранительных органов ЦАР и РФ. В третьем разделе доклада характеризуется деятельность «Компании» Евгения Пригожина в странах Африки, которая была изучена Центром «Досье» в рамках расследования убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
I ПРЕДЫСТОРИЯ УБИЙСТВА
1.1. ЦУР и документальный фильм, посвященный деятельности Евгения Пригожина, планирование поездки в Африку
В декабре 2016 года был запущен проект «Центр управления расследованиями», который возглавил бывший главный редактор сайта издания «Коммерсант» Андрей Коняхин. В состав ЦУР вошли заместитель главного редактора Анастасия Горшкова (бывший заместитель шеф-редактора Forbes.ru), журналист Сергей Канев, мультимедийный редактор Анастасия Кулагина и другие журналисты.
По инициативе Андрея Коняхина в 2018 году команда ЦУР начала работу над документальным фильмом, посвященным деятельности известного российского предпринимателя Евгения Пригожина. К работе над проектом присоединился продюсер Родион Чепель (в прошлом репортер телеканала «Дождь»), который ранее уже сотрудничал с «Центром управления расследованиями». В июле ЦУР провел съемки под прикрытием на тренировочной базе «ЧВК Вагнера», расположенной вблизи хутора Молькино под Краснодаром. Ранее, в мае 2017 года, команда ЦУР опубликовала расследование об убийстве 25-летнего Дмитрия Соколова в 2004 году, в котором было сделано предположение о личной причастности Евгения Пригожина к этому преступлению.
Весной 2018 года «Центр управления расследованиями» договорился с военным корреспондентом Орханом Джемалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко о съемках документального фильма, посвященного деятельности частной военной компании «Вагнер» в Сирии и Африке.
Впервые для обсуждения планов сотрудничества команда ЦУР встретилась с Александром Расторгуевым и Орханом Джемалем в апреле 2018 года, знакомство с Кириллом Радченко состоялось в мае того же года. Изначально сотрудники ЦУР планировали провести съемки в Сирии и Судане, где, по сообщениям ряда СМИ, действовали российские наемники из «ЧВК Вагнера». Для поиска контактов ЦУРу дважды (Аббасом Джумой и исполнительным директором Еленой Шулькиной) был рекомендован специальный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский.
9 апреля продюсер ЦУР Родион Чепель впервые связался с Романовским, обратившись с просьбой о помощи в подготовке поездки в Сирию.
В мае 2018 года было принято решение отложить командировку в Сирию, в то же время журналисты ЦУРа нашли пост на «Форуме Винского» с фотографиями палаток российских инструкторов на военной базе в г. Беренго в Центральноафриканской республике. Журналистов также заинтересовали сообщения СМИ, согласно которым компании, аффилированные с Евгением Пригожиным, ведут деятельность по добыче алмазов и золота на территории ЦАР.
29 июня Романовский пообещал главному редактору ЦУР Андрею Коняхину предоставить команде фиксера — человека, который мог бы сопровождать журналистов в поездках по ЦАР и помогать решать все возникающие вопросы (см. приложения C.2.a, C.2.b, C.2.c, C.2.d).
7 июля Романовский выслал Коняхину телефонный номер «сотрудника ООН Мартина», который должен был выступить в роли фиксера, а также отправил голосовое сообщение (см. приложение C.3).
Романовский попросил Коняхина общаться с «Мартином» в WhatsApp с помощью текстовых сообщений (вместо звонков), объясняя это тем, что в месте, где находится «Мартин», плохая связь. Ни сотрудникам ЦУР, ни журналистам так и не удалось поговорить по телефону с «Мартином», они могли лишь обмениваться текстовыми сообщениями.
Кирилл Романовский утверждал, что «Мартин» находится в Бамбари (около 376 км от столицы ЦАР Банги), куда на несколько дней во время поездки планировали отправиться журналисты для съемок золотых рудников. «Мартин» должен был организовать проживание и обеспечить водителя. Родион Чепель договорился с ним о предоставлении команде дома в Банги для проживания до отъезда в Бамбари (см. приложения C.4.a, C.4.b, C.4.c, C.4.d, C.4.e).
Стоимость аренды жилья в Банги, согласно договоренности, составила 1850 долл. США за две недели планируемого пребывания. Примечательно, что «Мартин» не сообщил адрес дома. До сих пор остается невыясненным, существовал ли дом вообще.
Суточная оплата водителю-переводчику, предоставленному «Мартином», должна была составить 90 долл. США в Банги и 150 долл. США за пределами Банги.
9 июля в приложении Telegram Родион Чепель открыл групповой чат под названием Centrafrique и одновременно с этим создал онлайн-документ «ЦАР контакты» на платформе Google Docs, куда начал вносить контакты для поездки в ЦАР (см. приложение C.5).
В чате обсуждались логистические вопросы, в частности, приводился список необходимой техники (см. приложение B0).
10 июля Анастасия Горшкова выслала в группу Centrafrique подтверждение бронирования билетов в ЦАР (см. приложение B1). Поездка была запланирована на период с 27 июля по 17 августа.
1.2. Поездка в ЦАР. Реконструкция событий 27–30 июля 2018 года, предшествовавших убийству
27 июля 2018 года Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко вылетели из Москвы в Касабланку (рейс AT0221, Москва (DME) — Casablanca-Casablanca Airport (CMN) в 10:25 утра по московскому времени), где они должны были пробыть до вечера 29 июля перед вылетом в Банги.
Вечером 27 июля, когда команда прилетела в Марокко, Расторгуев сообщил в общем чате, что в связи со сменой рейса они вылетают в Банги той же ночью (см. приложение C.6).
Джемаль также подтвердил, что они прибудут в Банги 28 июля в 7:25 утра по местному времени. Таким образом, в результате внезапного переноса рейса команда прилетела в ЦАР на два дня раньше, чем планировалось (см. приложение C.7).
Ранее в тот же день [27 июля] Родион Чепель получил от «Мартина» номер водителя Бьенвеню, который должен был сопровождать группу в ЦАР см. приложения C.8.a, C.8.b).
Как следует из чата Centrafrique, после того, как команда сообщила об изменениях планов, Родион Чепель пытался связаться с «Мартином» по WhatsApp, однако «Мартин» не прочел сообщение. В связи с этим, когда журналисты прилетели в ЦАР, водитель не встретил их (см. приложение C.9).
Согласно данным Flightradar24, самолет, на котором прилетели Джемаль, Расторгуев и Радченко, приземлился в Банги в 07:18 утра по местному времени 28 июля (см. приложение C.10).
В 08:19 Радченко сообщил в чате, что они перешли границу, но дозвониться водителю не смогли (см. приложение C.11).
Из-за того, что водитель не встретил команду, рассчитывавшую на его помощь в аренде дома, журналистам пришлось самостоятельно искать отель. В 09:30 Радченко написал, что они остановились в Hotel National (см. приложение C.12).
Лишь в 9:20 «Мартин» читает сообщение, которое отправил ему Родион Чепель. Он ответил в 9:32 и сказал, что пришлет машину за журналистами. В 9:48 Чепель отправил «Мартину» московский номер Кирилла Радченко (см. приложения C.14.a, C.14.b, C.14.c, C.14.d).
В 17:24 (по времени Банги или в 19:24 по московскому времени) Анастасия Горшкова написала в чате, что Бьенвеню ответил на смс-сообщение (в 16:04 по ЦАР), которое ранее было отправлено ему с целью предупредить об изменившемся времени прилета (см. приложения C.15.a, C.15.b).
По сообщению сотрудницы отеля National Полетт Пайао, в 15:00 российские журналисты спросили на стойке регистрации, где они могут приобрести SIM-карты, и она посоветовала им поехать в аэропорт. В 18:27 Джемаль пишет в группу Centrafrique номера местных телефонов — свой (+236755883061) и Расторгуева (+23672778357) (см. приложение C.16).
По данным распечаток телефонных переговоров, оказавшихся в распоряжении Центра «Досье», в 17:22 Расторгуев позвонил с местного номера водителю Бьенвеню (+23675378291) (см. приложение A1).
Затем он отправил ему четыре SMS-сообщения (17:28–17:31). Бьенвеню звонил Расторгуеву в 18:12, после чего Расторгуев перезванивал ему в 18:14 и 18:16. В 18:08 и 18:09 Бьенвеню дважды пытался звонить на российский номер Кирилла Радченко (но оба раза ошибся на одну цифру и позвонил на неверный номер).
Исходя из сообщений в чате Centrafrique, время встречи команды с водителем удается с достоверностью определить в интервале от 17:26 до 19:49. Так, первая временная граница относится к сообщению Кирилла Радченко «Водителя сейчас должны перехватить» (см. приложение C.17), а вторая — к сообщению Расторгуева о планах, которые, очевидно, были утверждены после встречи с Бьенвеню (см. приложение C.18), а именно, продлить отель и поехать в Беренго 29 числа, после чего, в понедельник [30 июля], отправиться к «Мартину» в Бамбари.
Согласно заявлению работника отеля Паттерна Намфио, 29 июля около 10 утра команду остановили двое полицейских из-за того, что группа вела видеосъемку рядом с отелем National. Это также подтверждается сообщением Кирилла Радченко в чате Centrafrique. Радченко написал, что команде пришлось дать взятку полицейским в размере 65 000 центральноафриканских франков (см. приложения C.19.a, C.19.b).
После инцидента группа отправилась на военную базу Беренго (около 75 км от Банги), куда их не пустили ввиду отсутствия аккредитации от Минобороны ЦАР. Согласно сообщению Кирилла Радченко в чате Centrafrique, к команде вышел «не обычный солдат, а постарше», который говорил на русском и английском языках. Предположительно, именно он отказал журналистам в допуске на базу. Радченко также отметил, что Бьенвеню был единственным, кого пустили на территорию базы для переговоров о допуске команды.
Водитель сказал команде, что общался с российским представителем, который взял у него контактные данные и обещал, что в течение пяти дней с ним свяжутся и укажут адрес для оформления аккредитации (см. приложения C.20.a, C.20.b, C.20.c).
По словам местной жительницы, примерно в 14:00 журналисты находились в деревне Писса неподалеку от военной базы Беренго. В Писсе они вели видеосъемку.
Около 18:00 группа вернулась в отель, что подтверждается перепиской между Орханом Джемалем и его подругой Олесей Емельяновой, которой он отправил два видео, сделанные в деревне Писса, в 17:58 в WhatsApp. В 21:02 Кирилл Радченко написал в общем чате, что дорога до Бамбари, куда они поедут завтра для встречи с «Мартином», займет целый день. В 22:11 Радченко отправил последнее сообщение в группу Centrafrique (см. приложения C.21.a, C.21.b).
30 июля журналисты должны были отправиться в Бамбари для встречи с «Мартином», где они собирались пробыть до 3 августа. Последнее сообщение от Александра Расторгуева Сусанне Баранжиевой было прислано в 11:51 по Банги. Сообщение от Баранжиевой Расторгуеву, отправленное в 11:52, осталось непрочитанным.
По свидетельству сотрудницы отеля National Синтии Пепу, примерно в 11 утра журналисты выехали из гостиницы — они оставили на стойке регистрации свой чемодан и сказали, что вернутся за ним 3 августа. Охранник того же отеля утверждал, что русские уехали в 12:00. Согласно данным распечаток телефонных переговоров, в 10:46 Орхан Джемаль звонил с местного номера (+23675883061) водителю Бьенвеню, вероятно, для согласования поездки (см. приложение A1).
Как удалось установить с высокой степенью вероятности, около 15:00 команда находилась в Дамаре (в 14:56 в Google-аккаунте Радченко была зафиксирована активность камеры OSMO) (см. приложение C.22). Это время также подтверждается показаниями местных жителей.
В 15:42 была зарегистрирована последняя онлайн-активность членов команды 30 июля (Кирилл Радченко использовал Google Translate на своем телефоне).
Реконструкция событий 30 числа, осуществленная Центром «Досье» на основании показаний проинтервьюированных очевидцев, позволяет с высокой степенью вероятности заключить, что около 18:30 команда прибыла в город Сибю, где расположена база FACA (вооруженных сил ЦАР), на которой присутствуют российские военные инструкторы. По неустановленной причине вместо запланированной поездки на восток в Бамбари, их машина отправилась на север. На дороге, ведущей в город Декоа, Орхан Джемаль, Кирилл Расторгуев и Александр Радченко были убиты.
II УБИЙСТВО
2.1. Реконструкция убийства
С целью реконструкции событий ночи с 30 на 31 июля, когда произошло убийство троих российских журналистов, Центр «Досье» собрал показания очевидцев, находившихся на блокпосту FACA, расположенном на выезде из Сибю в Декоа. Необходимо отметить, что в темное время суток передвижение через КПП ограничено (30 июля закат был в 18:02) и, как правило, разрешено исключительно для местной жандармерии, армии, а также гуманитарных миссий. Согласно показаниям солдат FACA (имена — в распоряжении Центра «Досье»), машина журналистов проехала блокпост около 19:00. Военнослужащие FACA утверждали, что они пропустили автомобиль журналистов, потому что связались с военной базой в Сибю и получили распоряжение от российских инструкторов пропустить команду.
Свидетели на КПП также утверждают, что непосредственно перед машиной журналистов в 19:00 через блокпост проехал другой внедорожник. Солдаты FACA узнали в одном из пассажиров первой машины жандарма Эммануэля Туагенде Котофио, который был инструктором FACA и тренировал их ранее. Они также определили, что помимо Котофио в автомобиле находились трое белых людей, предположительно, русских. Машина с жандармом вернулась, проехав через контрольно-пропускной пункт, около 20:00.
По показаниям Тундужуля Эми, старосты деревни Кпаку, в 20:45 жителей деревни разбудил Бьенвеню, который сообщил о вооруженном нападении. Водитель утверждал, что ему удалось скрыться с места происшествия на автомобиле Mitsubishi L200. Бьенвеню сказал старосте, что бандиты, относящиеся к группировке «Селека», ранили его в живот. Бандиты приказали русским выйти из автомобиля, журналисты попытались оказать сопротивление, а сам Бьенвеню скрылся на машине. Со слов старосты, около 21:00–21:30 мимо деревни проезжала машина благотворительной организации Plan International — международная неправительственная некоммерческая организация, и занимающаяся защитой прав детей. Сотрудники организации заверили, что оповестят MINUSCA в Декоа о случившемся, однако после их отъезда MINUSCA так и не появилась в деревне ту ночь. Около 05:00 староста деревни отправился на КПП FACA в Сибю, где солдаты рассказали, что они отговаривали журналистов от ночной поездки, тем не менее те не послушали советов, утверждая, что им нужно в Декоа, после чего они вернутся и поедут в Бамбари. Староста, с его слов, также проинформировал о случившемся жандармерию (см. приложения B.21.a, B.21.b, B.21.c, C.24).
https://www.youtube.com/watch?v=kkWfIvvmXqQ
Согласно отчету MINUSCA, около 06:00 бурундийский батальон обнаружил три тела в четырех метрах справа от дороги, ведущей в сторону Декоа (приблизительно 23 км от Сибю), между деревнями Кене и Кпаку.
В отчете утверждается, что убийство произошло 30 июля около 20:45. Отчет MINUSCA также содержит фотографии с места преступления, на которых запечатлены тела погибших, и автомобиль Mitsubishi L200 с транзитным регистрационным номером Камеруна 033723 (см. приложение B4).
Центр «Досье» предпринимал многочисленные попытки получить дополнительную информацию об автомобиле, однако сделать это не удалось в силу того, что на границе Камерун–ЦАР учет транспортных средств ведется непоследовательно. В связи с тем, что погибшие не являлись сотрудниками ООН, дальнейшие действия по расследованию инцидента были переданы жандармерии и местной администрации. Они и осуществили транспортировку тел в госпиталь Сибю. Интервью Центра «Досье» с гигиенистом больницы Сибю, осматривавшим тела, представлено в приложении В6.
Мобильный телефон Кирилла Радченко Xiaomi Redmi 3 Android SDK 22 последний раз был активен 31 июля в 13:19 по Банги. В это время была зарегистрирована активная сессия Telegram c IP адреса 41.223.184.151, следовательно мобильный телефон не покидал пределов ЦАР (см. приложение C.25).
После осмотра в Сибю тела были перевезены в Банги в больницу Hôpital Communautaire, где были проведены освидетельствования смерти (см. приложение B5).
Тела в дальнейшем были переправлены в морг больницы Hopital de I’Amitie в Банги.
4 августа тела убитых были отправлены из Банги в Париж, а в ночь с 4 на 5 августа — доставлены в Москву. Личные вещи убитых были доставлены в отделение жандармерии. По заявлению следователя по особо важным делам Управления расследования преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СК РФ Игоря Золотова, три чемодана, принадлежавшие Джемалю, Расторгуеву и Радченко, с марта 2019 года хранятся в посольстве РФ в ЦАР, «однако возможности переправить их в Москву нет».
Судебно-медицинская экспертиза тел Джемаля, Радченко и Расторгуева позволила определить, что смерть наступила в результате многочисленных пулевых ранений. Определение точной дистанции, с которой производились выстрелы, невозможно, тем не менее, экспертиза установила, что выстрелы были произведены не в упор, но с близкого расстояния, так как в некоторых ранах были обнаружены частицы пороха. Баллистическая экспертиза пуль, извлеченных из тел Радченко и Джемаля, показала их идентичность. Такие пули применяются для стрельбы из 7,62 мм автомата Калашникова и его модификаций. На пуле, извлеченной из тела Радченко, есть следы, пригодные для идентификации конкретного экземпляра оружия. По мнению опрошенных Центром «Досье» экспертов, Орхан Джемаль мог находиться на переднем сидении автомобиля рядом с водителем. Александр Расторгуев, вероятно, сидел справа на заднем сидении, а Кирилл Радченко — слева. Это предположение строится на том, что тела Джемаля и Расторгуева были обнаружены рядом друг с другом в высокой траве с правой стороны от дороги.
Анализ направления выстрелов, позволяет сделать вывод о том, что Джемаль мог попытаться скрыться в траве, поэтому все выстрелы были совершены в спину. Кирилла Радченко, предположительно, вывели с левой стороны автомобиля, поэтому его тело было обнаружено в нескольких метрах от тел Джемаля и Расторгуева.
Эксперты, проинтервьюированные Центром «Досье», также предполагают, что при подобной ситуации нападавших могло быть около четырех — шести человек. При этом один или двое преступников могли контролировать водителя, и двое или трое — совершать расправу над пассажирами. Эксперты подчеркивают, что одним из первых действий бандитов должно было стать изъятие ключа зажигания автомобиля, либо физическое устранение водителя.
https://youtu.be/1Pg-2ggpNzo
То, что водитель не только не был убит, но и, с его слов, смог беспрепятственно уехать, также вызывает вопросы и ставит под серьезные сомнения достоверность его показаний. Следует отметить, что в своих показаниях от 1 августа 2018 года, данных в жандармерии, водитель дает очень путанные и слабо детализированные показания — он не описывает место нападения, внешность журналиста, в которого, согласно его показаниям, был произведен первый выстрел, а также практически не говорит о действиях бандитов.
Специалисты Центра «Досье» создали 3D-реконструкцию по фотографиям, полученным с места убийства.
https://sketchfab.com/3d-models/5c5a1ab0284f45c491a72b8245222f5a
На модели представлены направление и количество произведенных выстрелов и вероятное местонахождение Джемаля, Расторгуева и Радченко в момент нападения. Траектории выстрелов восстановлены на основе анализа судмедэкспертиз. Автомобиль располагается по направлению движения журналистов из Сибю в Декоа.
2.2. Несостоятельность официальных версий
31 июля 2018 года официальный представитель Следственного Комитета РФ С. Петренко сообщила, что по факту убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Она отметила, что «в рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи. Кроме того, Следственный комитет готов оказать помощь правоохранителям Центральноафриканской Республики в расследовании особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов».
Расследование Центра «Досье» выявило многочисленные расхождения между официально озвученными версиями и фактическими обстоятельствами преступления. Версия следственных органов ЦАР основывается на свидетельствах водителя Бьенвеню, которые, как будет показано далее, вызывают многочисленные вопросы и не подтверждаются другими источниками.
Водитель — единственный, кто остался в живых после нападения. Как именно ему это удалось, и каким образом он успел скрыться с места происшествия, остается до конца невыясненным.
По информации следственных органов ЦАР, полное имя водителя — Бьенвеню Дувокама (Bienvenue Douvokama). Многочисленные попытки Центра «Досье» установить личность Бьенвеню и получить его фотографии оказались безуспешны. Из различных источников Центр «Досье» получил несколько разнящихся фотографий «Бьенвеню», но установить их подлинность не представляется возможным. По показаниям отдельных источников Центра «Досье», ранее Бьенвеню служил в жандармерии или был военнослужащим.
Достоверно известно, что после происшествия Бьенвеню был помещен в следственный изолятор (La section de Recherches et d’Investigations, SRI), но впоследствии был отпущен. Его официальный статус в российском уголовном деле — свидетель.
По данным газеты «Московский Комсомолец», цитирующей дипломатическую почту посольства РФ в ЦАР, Бьенвеню был допрошен только спустя 37 часов после убийства — 1 августа 2018 года в 09:58. Далее приведен фрагмент протокола допроса (полный текст документа, оказавшийся в распоряжении Центра «Досье», — в приложениях B2 и B3): «На дороге появились два человека, поднявшие вперед руки, как знак остановиться. Я затормозил, поскольку шел дождь, я также хотел поставить машину на ручной тормоз; когда машина остановилась, появились еще несколько вооруженных бандитов, у них на головах были маски, и они говорили только по-арабски. Они взяли нас на прицел, открыли двери автомобиля и велели выходить; было уже темно; один из них выстрелил в одного из журналистов, другие тем временем стали доставать вещи из автомобиля. Я держал руки за головой. Двое из россиян попытались оказать сопротивление нападавшим, я воспользовался моментом и вскочил обратно в машину, мотор которой еще оставался включенным, и немедленно уехал».
Согласно опубликованному «Московским Комсомольцем» письмувременного поверенного в делах России в ЦАР В. Г. Токмакова, которое он отправил в МИД РФ 8 августа 2018 года, на допросе водитель «отвечал спутанно и невнятно, постоянно повторяя, что не помнит, с кем общались журналисты в течение поездки (по телефону или лично), к кому конкретно они ехали».
Многочисленные несоответствия в словах водителя обнаруживаются при сравнении показаний Бьенвеню, предоставленных в жандармерии 1 августа 2018 года (см. приложение B2), со свидетельствами, которые он дал в феврале 2019 года в интервью частному детективу Евгению Гвоздеву, нанятому РИА ФАН.
Так, в допросе от 1 августа Бьенвеню указал, что использует два телефонных номера (+23670043220 и +23672117329), при этом он не упомянул номер, по которому общался с журналистами (+23675378291). Также в показаниях не был указан и номер телефона +23675465314, который, как удалось установить Центру «Досье», был зарегистрирован на имя Бьенвеню и ежедневно использовался в июне-июле 2018 года (приложение A2). Спустя полгода в интервью Гвоздеву Бьенвеню Дувокама подтвердил, что номер +23675378291 принадлежит ему.
В своих показаниях от 1 августа 2018 года Бьенвеню умалчивает и о том, что его контакты были переданы журналистам еще до их приезда в ЦАР. То, что договоренности с Бьенвеню были заключены заранее, подтверждается перепиской Родиона Чепеля с фиксером «Мартином» (см. приложения C.26.a, C.26.b, C.26.c, C.26.d, C.26.e, C.26.f, C.26.g, C.26.h, C.26.i, C.26.j, C.26.k, C.26.l, C.26.m, C.26.n).
В интервью Гвоздеву Бьенвеню также отмечает, что работу водителем у русских ему предложил некий человек, передавший телефон с номером +23675378291. Однако в своих показаниях, данных в жандармерии, Бьенвеню скрыл это обстоятельство и свою встречу с журналистами описал как случайную: «Я встретился с журналистами из России 28 июля 2018 г., примерно в 17 часов 45 минут в кондитерской ГРАН-КАФЕ (GRAND CAFE), и поскольку они говорили только по-английски и я тоже неплохо говорю на этом языке, они спросили меня о возможности предоставления услуг водителя со знанием английского языка и аренды пикапа для различных поездок; по результатам беседы мы договорились об упомянутых услугах и назначили встречу возле отеля НАЦИОНАЛЬ (NATIONAL HOTEL), после чего я отправился домой» (см. приложения B2и B3).
Обращает на себя внимание также расхождение между показаниями Бьенвеню в жандармерии и свидетельствами старосты деревни Кпаку Тундужуля Эми, в доме которого укрылся водитель после нападения. Во время официального допроса Бьенвеню утверждал, что один из журналистов был ранен: «Они взяли нас на прицел, открыли двери автомобиля и велели выходить; было уже темно; бандиты выстрелили в одного из журналистов, другие тем временем стали доставать вещи из автомобиля», при этом он ничего не упоминал о своем ранении. Напротив, по свидетельствам старосты, Бьенвеню умолчал о том, что журналисты были ранены, а об их убийстве староста узнал только утром 31 июля в Сибю. При, этом по утверждению Тундужуля Эми, сам водитель был ранен в живот (см. приложения B.21.a, B.21.b, B.21.c).
Согласно заявлениям властей ЦАР, журналисты были похищены приблизительно 10 мужчинами в тюрбанах, говорящими по-арабски. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты «подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления, и при попытке оказать сопротивление были убиты». На пресс-конференции в декабре 2018 года Владимир Путин повторил те же слова. Следует отметить, что в официальном протоколе от 1 августа водитель не называл количество нападавших на автомобиль журналистов людей (см. приложения B2 и B3).
Центр «Досье» получил доказательства того, что версия о 10 напавших арабоговорящих бандитах была озвучена сотрудниками Пригожина во внутреннем чате «Компании» 31 июля 2018 года до 19:25 по Банги — до каких-либо сообщений о личностях и количестве нападавших в СМИ (см. подробнее гл. 2.6). Остается непонятной причина, по которой информация о «десяти бандитах» была взята за основу официального комментария властей ЦАР от 30 июля 2018 года еще до допроса водителя, и впоследствии не отразилась в его показаниях в жандармерии от 1 августа.
Обращает на себя внимание формулировка, использованная 11 января 2019 года представителем Следственного Комитета РФ для характеристики совершенного преступления, — «убили бандиты во время попытки ограбления». Для сотрудника следственного органа подобная формулировка в высшей степени юридически некорректна. Ограбление, т. е. грабеж — это открытое хищение чужого имущества, совершенное без применения насилия, либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Таким образом, грабеж — это преступление против собственности, объектом преступного посягательства в этом случае является чужое имущество. Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 — убийство двух и более лиц. Это совершенно иной состав преступления с другим объектом преступного посягательства и с гораздо более высокой степенью общественной опасности. Официальный представитель Следственного комитета не может не понимать разницы между преступлением против личности и преступлением против собственности. Очевидно, что объектом преступного посягательства были жизни Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, а не принадлежавшее им имущество и денежные средства.
В показаниях водитель утверждал, что ему удалось скрыться с места убийства на своей машине, на которой он доехал до ближайшей деревни Кпаку. Остается неясным, почему убийцы позволили водителю скрыться, таким образом, оставив ключевого свидетеля в живых. Несмотря на профессионально выполненные выстрелы в Расторгуева и Радченко, убийцы даже не пытались остановить автомобиль выстрелами по колесам (см. фотографии машины, сделанные на месте убийства, приложение B2). Известно, что в машине находились ценные вещи журналистов (ноутбук Орхана Джемаля и другая техника команды), однако, можно предположить, что нападавшие были заинтересованы в физической расправе над погибшими, а не в их имуществе. Также следует отметить, что в автомобиле журналистов был установлен видеорегистратор модели ParkCity DVR HD 900, привезенный командой из России, который пропал в неустановленное время после убийства (см. приложение C.27).
Из фотографий сотрудников MINUSCA, прибывших около 06:00 31 июля на место преступления между деревнями Кене и Кпаку, следует, что в машине остались три канистры с бензином, представляющих высокую ценность для местного населения. Необходимо отметить, что в июле 2018 года этом районе, а также в Банги не хватало бензина из-за перебоев с поставками, вызванными низким уровнем воды в реке Убанги.
На фотографиях машина находилась рядом с местом, где были обнаружены тела журналистов. В случае, если она не была перевезена из деревни Кпаку обратно на место преступления, а все это время находилась там (о чем ни в отчете MINUSCA, ни в показаниях водителя не сказано), это обстоятельство может являться еще одним свидетельством недостоверности показаний Бьенвеню (см. приложение B4).
В результате расследования Центру «Досье» удалось обнаружить также ряд других принципиально значимых для анализа преступления фактических обстоятельств, которые ставят под сомнение ранее опубликованные официальные версии убийства, но по неизвестной причине игнорируются следствием.
Убийства белых людей не характерны для ЦАР. За последние несколько лет в стране произошло только одно громкое убийство представителя СМИ, когда в мае 2014 года была убита французская журналистка Камиль Лепаж. Достоверно известно, что ее смерть не была связана с покушением на ее имущество.
Заявления о причастности группировки «экс-Селека» к убийству и ограблению Джемаля, Расторгуева и Радченко выглядят необоснованными. Так, место преступления находится на территории, контролируемой не «экс-Селекой», а сторонниками правительства Туадеры. Во внутренних документах сотрудников Евгения Пригожина территория, на которой произошел инцидент, обозначена как подконтрольная Максиму Мокома, лидеру группировки «Антибалака» и министру по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации. Также необходимо отметить, что в непосредственной близости от места убийства находится база солдат FACA с российскими инструкторами (Сибю).
Более того, как следует из актов вскрытия тел убитых журналистов, с которыми ознакомился Центр «Досье», характер полученных ранений свидетельствует о том, что убийство было преднамеренным и профессионально исполненным. Так, согласно данным судебно-медицинской экспертизы, на теле Расторгуева были обнаружены множественные ранения, в том числе два, полученных от прицельных выстрелов в область сердца.
По заключению экспертов Центра «Досье», выстрелы были совершены людьми, прошедшими профессиональную подготовку. Выстрелы были произведены точно, несмотря на то что убийство было совершено в ночное время суток в условиях затрудненной видимости и пересеченной местности, а погибшие не были связаны во время убийства и могли относительно свободно перемещаться.
Баллистическая экспертиза установила, что выстрелы были произведены из огнестрельного оружия, использующего патрон образца 1943 года калибра 7,62 мм. Такой патрон применяется в автоматах АК-47, АКМ и их модификациях.
Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места преступления ненадлежащим образом. Так, несмотря на большое количество выстрелов, на месте преступления были обнаружены всего две гильзы. Через несколько дней после убийства неустановленные лица сожгли траву на месте, где были обнаружены тела — предположительно, с целью сокрытия улик.
2.3. Слежка, организованная за журналистами
Центру «Досье» удалось установить множественные факты, подтверждающие, что убийству предшествовала тщательно продуманная и спланированная слежка, осуществлявшаяся силами правоохранительных органов ЦАР.
Данные телефонной компании Telecel, оказавшиеся в распоряжении Центра «Досье», свидетельствуют о том, что предоставленный журналистам номер водителя Бьенвеню (+23675378291) был зарегистрирован на вымышленное имя TOMA MARIANA 27 июля 2018 года. Активность номера, согласно распечатке, была зафиксирована исключительно в период с 13:10 28 июля по 12:01 30 июля (см. приложение A.1).
Центр «Досье» выяснил, что у водителя Бьенвеню был еще один номер телефона (+23675465314), зарегистрированный на имя DOUVOKAMA BIENVENU 5 июля 2017 года, последняя активность номера была зафиксирована в 17:41 31 июля 2018 года (см. приложение A.2).
Для связи с журналистами Бьенвеню использовал не только новый номер, но и новый телефонный аппарат. Метаданные распечаток телефонных переговоров свидетельствуют о том, что на протяжении всего июля SIM-карта номера +23675465314 была вставлена в телефонный аппарат с IMEI 357456048557971, за исключением периода с 09:21 до 11:19 28 июля, когда она была помещена в другой телефонный аппарат с IMEI 354000095482481. В 13:30 28 июля в телефонный аппарат с IMEI 354000095482481 была помещена SIM-карта с номером телефона +23675378291, которая и использовалась с этим аппаратом вплоть до 30 июля (см. приложения A.1 и A.2). Есть все основания полагать, что 28 июля Бьенвеню получил новую SIM-карту (+23675378291) и новый телефонный аппарат (IMEI 354000095482481) специально для связи с командой журналистов (см. приложение A.1). Старая SIM-карта (+23675465314), очевидно, была вставлена в новый телефонный аппарат для проверки его работы.
Из распечаток телефонных переговоров Бьенвеню выяснилось, что водитель журналистов поддерживал постоянную связь с представителем жандармерии Эммануэлем Туагенде Котофио (номер телефона +23675717428) во время их поездки в ЦАР (см. приложения A.1 и A.3). Как было отмечено ранее, Котофио, был опознан солдатами на КПП в Сибю, утверждающими, что он находился в непосредственной близости от места убийства незадолго до совершения преступления. Номер +23675717428 связан с аккаунтом Facebook на имя Emmanuel Touagende Kotofio (https://www.facebook.com/emmanuel.touaguendekotofio). Копия удостоверения личности Котофио, предъявленная при регистрации SIM-карты, представлена в приложении.
Анализ распечаток телефонных переговоров водителя Бьенвеню и Эммануэля Котофио, свидетельствует о том, что с 28 по 30 июля Котофио (+23675717428) и Бьенвеню (+23675378291) 47 раз общались по телефону (включая звонки и текстовые сообщения) (см. приложения A.1 и A.3). Регулярные короткие звонки, которыми обменивались Бьенвеню и Котофио, предположительно, свидетельствуют об оперативной связи (например, для сообщения о местонахождении журналистов). Полученные данные дают основания сделать вывод о том, что Бьенвеню координировал свои действия с Котофио. Кроме того, несколько местных источников подтвердили Центру «Досье» информацию о том, что водитель Бьенвеню был агентом жандармерии.
Заявление Бьенвеню о том, что он пользовался телефоном +23675378291 для звонков по личным вопросам для общения со своим другом Котофио, не выдерживает критики. Так, анализ телефонных звонков второго номера Бьенвеню (+23675465314) и еще пяти телефонных номеров Котофио , которые удалось установить Центру «Досье», свидетельствует о том, что в июле 2018 года первый телефонный разговор между ними состоялся 21 числа в 18:46 (см. приложения A.2 и A.3). Интенсивность их общения стремительно возрастает 28 июля в день приезда журналистов.
1–20 июля — 0 звонков
21 июля — 2 звонка
23 июля — 6 звонков
24 июля — 11 звонков
25 июля — 4 звонка
26 июля — 5 звонков
27 июля — 5 звонков
28 июля — 36 звонков
29 июля — 5 звонков
30 июля — 12 звонков
Следует отметить, что журналисты получили визы в ЦАР 11 июля, соответственно, по крайней мере, с этого времени власти страны были проинформированы об их скором прибытии в Банги.
Метаданные телефонных переговоров Котофио подтверждают, что во время поездки журналистов в ЦАР, он постоянно находился в непосредственной близости от них. 28 и 29 июля Котофио находился в центре Банги, рядом с отелем National, в котором поселились Джемаль, Расторгуев и Радченко. Данные о звонках 30 июля указывают на то, что в этот день Котофио, как и журналисты, был в городах Дамара и Сибю. Как удалось установить, около 15:00 команда журналистов находилась в Дамаре, в 14:56 в Google-аккаунте Радченко была зафиксирована активность камеры OSMO. Метаданные телефонных переговоров Эммануэля Котофио свидетельствуют, что в 13:28 сигнал с его номера +23675717428 был зафиксирован вышкой DAMARA_1, а в 16:07 — вышкой SIBUT_1.
Согласно распечаткам звонков, последний входящий вызов Котофио зафиксирован в 16:07 30 июля, когда жандарм находился в Сибю. С этого момента вплоть до 12 августа 2018 года номер Котофио +23675717428 был вне зоны доступа. С 12 августа номер Котофио заработал и остается активным до сих пор. Пять других телефонных номеров Котофио продолжали быть активными в период с 1 по 12 августа (см. приложение A.3).
Центр «Досье» установил ряд значимых деталей биографии Котофио. Так, выяснилось, что ранее он проходил военную переподготовку в Судане (лагерь в Ам-Дафуке), организованную российскими инструкторами «Компании». Источники Центра «Досье» также сообщили, что через некоторое время после убийства, Котофио получил повышение в должности.
Из распечаток телефонных переговоров Котофио следует, что он был в постоянном контакте с несколькими жандармами и офицерами FACA, личности которых были установлены Центром «Досье». По информации местных источников, Эммануэль Котофио поддерживает тесную связь с российскими инструкторами в ЦАР, через некоторое время после убийства Котофио был замечен в качестве водителя российских военных.
В материалах уголовного дела, возбужденного Следственным Комитетом РФ, Котофио проходит в качестве свидетеля.
2.4 Связь жандарма Эммануэля Котофио
с российскими инструкторами в ЦАР
В течение июля и августа 2018 года Эммануэль Котофио, используя три разных телефонных номера, 108 раз контактировал с номером +23675742579 (включая звонки и SMS-сообщения), который был зарегистрирован на имя Hammond Barret Travis (см. приложение А4).
Согласно данным, полученным от мобильного оператора Telecel, при регистрации номера было представлено удостоверение личности, идентифицированное Центром «Досье» как недействительный паспорт гражданина США (см. приложение C.28). Этот же документ был использован при регистрации еще одного номера телефона компании Telecel (+236 75742582).
Как удалось выяснить, последний номер телефона был привязан к аккаунту WhatsApp (см. приложения C.29.a, C.29.b, C.29.c, C.29.d). Анализ фотографий профиля WhatsApp позволил установить принадлежность аккаунта Александру Сотову (см. профили Сотова в соцсетях VK.com и OK.ru в приложении C.30.a, C.30.b).
Расследование Центра «Досье» установило, что Александр Сотов является бывшим офицером Внутренних войск МВД РФ, проживающим в Санкт-Петербурге. В июле и августе 2018 года, включая день убийства журналистов, он находился в ЦАР, о чем свидетельствуют зарплатные ведомости «Компании»(см. приложения B7 и B8), полученные «Досье», а также заявка на билеты из Банги в Санкт-Петербург (см. приложение B9). Из документов также следует, что Сотову присвоен личный номер сотрудника «ЧВК Вагнера» М-5661. В штатном расписании компании Сотов значится в качестве «Инструктора по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе».
Анализ данных телефонных переговоров двух номеров, зарегистрированных на имя Hammond Barret Travis (приложения А4 и А5), показал наличие 34 общих контактов, включая номера, зарегистрированные на следующих лиц: ZAKHAROV VALERY (+23675387607); ZAKHARO VALERI (+23675633893); ZAKHAROV VALERY (+23675633909); +23675205108 (ZAKHARO VALERIE), +23675633925 (ZAKHARO VALERI); EVSTIGNEEV KIRILL (+23675189068); BARILOVICH ANZHELIKA (+23675597751); ZAKHAR PANOV (+23675217352); 5) ZHUKOV ROMAN (+23675334681); 6) MAKOVSKIY ARTHUR (+23675517841). Согласно внутренним документам «М-Финанс» и «М Инвест», все вышеперечисленные лица являются сотрудниками этих компаний, аффилированных с Евгением Пригожиным (см. приложение B10).
Валерий Захаров (официальный советник по безопасности президента ЦАР) значится в ведомостях «Компании» в качестве «руководителя группы инструкторов», рядом с его фамилией указан личный номер сотрудника «ЧВК Вагнера» М-5658. Также удалось установить, что Захаров имеет двойное гражданство — РФ и ЦАРа (об этом свидетельствует копия визовой анкеты посольства РФ в ЦАР (см. приложение B11).
В общей сложности в июле–августе 2018 года владелец SIM-карты, зарегистрированной на имя Hammond Barret Travis, по обоим номерам контактировал с Валерием Захаровым 167 раз, включая звонки и текстовые сообщения.
В результате изучения метаданных телефонных разговоров Hammond Barret Travis (+23675742579) и Валерия Захарова (+23675633909) было установлено, что в разное время в июле 2018 года они использовали один и тот же телефонный аппарат марки Motorola с IMEI 355645081443791. Телефон использовался в одном и том же месте (OUANGO, Bangui) (см. приложения А4 и А6). В январе 2019 года «Би-би-си» удалось установить место, откуда Александр Сотов мог отправлять фотографии своей супруге Ольге Сидоренко. Журналисты сообщили, что здание у реки Убанги примыкает к военной базе Генштаба ЦАР (лагерь Ру) и находится в 500 м от российского посольства. Эта локация совпадает с местом использования телефона Hammond Barret Travis (+23675742579) и Валерия Захарова (+23675633909). Согласно копии доверенности Александра Сотова, полученной Центром «Досье», Валерий Захаров является его непосредственным руководителем (см. приложение C.31).
Как следует из комментария Захарова изданию «Фонтанка», Сотов и Котофио могли контактировать в формате взаимоотношений «учитель — ученик», он также заявил, что Сотов действительно работал инструктором в ЦАР, а Котофио является сотрудником жандармерии.
2.5. Предоставление ложной информации журналистом РИА ФАН Кириллом Романовским
После появления 31 июля 2018 года первых сообщений о происшествии команда ЦУР в Москве безуспешно пыталась выйти на связь с «Мартином», однако его телефон оказался недоступен, а сообщения в мессенджерах не были прочитаны (см. приложение C.32).