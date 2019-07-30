Подробный доклад об убийстве Орхана Джемаля и его коллег

Тела в дальнейшем были переправлены в морг больницы Hopital de I’Amitie в Банги.

4 августа тела убитых были отправлены из Банги в Париж, а в ночь с 4 на 5 августа — доставлены в Москву. Личные вещи убитых были доставлены в отделение жандармерии. По заявлению следователя по особо важным делам Управления расследования преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СК РФ Игоря Золотова, три чемодана, принадлежавшие Джемалю, Расторгуеву и Радченко, с марта 2019 года хранятся в посольстве РФ в ЦАР, «однако возможности переправить их в Москву нет».

Судебно-медицинская экспертиза тел Джемаля, Радченко и Расторгуева позволила определить, что смерть наступила в результате многочисленных пулевых ранений. Определение точной дистанции, с которой производились выстрелы, невозможно, тем не менее, экспертиза установила, что выстрелы были произведены не в упор, но с близкого расстояния, так как в некоторых ранах были обнаружены частицы пороха. Баллистическая экспертиза пуль, извлеченных из тел Радченко и Джемаля, показала их идентичность. Такие пули применяются для стрельбы из 7,62 мм автомата Калашникова и его модификаций. На пуле, извлеченной из тела Радченко, есть следы, пригодные для идентификации конкретного экземпляра оружия. По мнению опрошенных Центром «Досье» экспертов, Орхан Джемаль мог находиться на переднем сидении автомобиля рядом с водителем. Александр Расторгуев, вероятно, сидел справа на заднем сидении, а Кирилл Радченко — слева. Это предположение строится на том, что тела Джемаля и Расторгуева были обнаружены рядом друг с другом в высокой траве с правой стороны от дороги.

Анализ направления выстрелов, позволяет сделать вывод о том, что Джемаль мог попытаться скрыться в траве, поэтому все выстрелы были совершены в спину. Кирилла Радченко, предположительно, вывели с левой стороны автомобиля, поэтому его тело было обнаружено в нескольких метрах от тел Джемаля и Расторгуева.

Эксперты, проинтервьюированные Центром «Досье», также предполагают, что при подобной ситуации нападавших могло быть около четырех — шести человек. При этом один или двое преступников могли контролировать водителя, и двое или трое — совершать расправу над пассажирами. Эксперты подчеркивают, что одним из первых действий бандитов должно было стать изъятие ключа зажигания автомобиля, либо физическое устранение водителя.

https://youtu.be/1Pg-2ggpNzo

То, что водитель не только не был убит, но и, с его слов, смог беспрепятственно уехать, также вызывает вопросы и ставит под серьезные сомнения достоверность его показаний. Следует отметить, что в своих показаниях от 1 августа 2018 года, данных в жандармерии, водитель дает очень путанные и слабо детализированные показания — он не описывает место нападения, внешность журналиста, в которого, согласно его показаниям, был произведен первый выстрел, а также практически не говорит о действиях бандитов.

Специалисты Центра «Досье» создали 3D-реконструкцию по фотографиям, полученным с места убийства.

https://sketchfab.com/3d-models/5c5a1ab0284f45c491a72b8245222f5a

На модели представлены направление и количество произведенных выстрелов и вероятное местонахождение Джемаля, Расторгуева и Радченко в момент нападения. Траектории выстрелов восстановлены на основе анализа судмедэкспертиз. Автомобиль располагается по направлению движения журналистов из Сибю в Декоа.

2.2. Несостоятельность официальных версий

31 июля 2018 года официальный представитель Следственного Комитета РФ С. Петренко сообщила, что по факту убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Она отметила, что «в рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, в том числе направлены запросы о правовой помощи. Кроме того, Следственный комитет готов оказать помощь правоохранителям Центральноафриканской Республики в расследовании особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов».

Расследование Центра «Досье» выявило многочисленные расхождения между официально озвученными версиями и фактическими обстоятельствами преступления. Версия следственных органов ЦАР основывается на свидетельствах водителя Бьенвеню, которые, как будет показано далее, вызывают многочисленные вопросы и не подтверждаются другими источниками.

Водитель — единственный, кто остался в живых после нападения. Как именно ему это удалось, и каким образом он успел скрыться с места происшествия, остается до конца невыясненным.

По информации следственных органов ЦАР, полное имя водителя — Бьенвеню Дувокама (Bienvenue Douvokama). Многочисленные попытки Центра «Досье» установить личность Бьенвеню и получить его фотографии оказались безуспешны. Из различных источников Центр «Досье» получил несколько разнящихся фотографий «Бьенвеню», но установить их подлинность не представляется возможным. По показаниям отдельных источников Центра «Досье», ранее Бьенвеню служил в жандармерии или был военнослужащим.

Достоверно известно, что после происшествия Бьенвеню был помещен в следственный изолятор (La section de Recherches et d’Investigations, SRI), но впоследствии был отпущен. Его официальный статус в российском уголовном деле — свидетель.

По данным газеты «Московский Комсомолец», цитирующей дипломатическую почту посольства РФ в ЦАР, Бьенвеню был допрошен только спустя 37 часов после убийства — 1 августа 2018 года в 09:58. Далее приведен фрагмент протокола допроса (полный текст документа, оказавшийся в распоряжении Центра «Досье», — в приложениях B2 и B3): «На дороге появились два человека, поднявшие вперед руки, как знак остановиться. Я затормозил, поскольку шел дождь, я также хотел поставить машину на ручной тормоз; когда машина остановилась, появились еще несколько вооруженных бандитов, у них на головах были маски, и они говорили только по-арабски. Они взяли нас на прицел, открыли двери автомобиля и велели выходить; было уже темно; один из них выстрелил в одного из журналистов, другие тем временем стали доставать вещи из автомобиля. Я держал руки за головой. Двое из россиян попытались оказать сопротивление нападавшим, я воспользовался моментом и вскочил обратно в машину, мотор которой еще оставался включенным, и немедленно уехал».

Согласно опубликованному «Московским Комсомольцем» письмувременного поверенного в делах России в ЦАР В. Г. Токмакова, которое он отправил в МИД РФ 8 августа 2018 года, на допросе водитель «отвечал спутанно и невнятно, постоянно повторяя, что не помнит, с кем общались журналисты в течение поездки (по телефону или лично), к кому конкретно они ехали».

Многочисленные несоответствия в словах водителя обнаруживаются при сравнении показаний Бьенвеню, предоставленных в жандармерии 1 августа 2018 года (см. приложение B2), со свидетельствами, которые он дал в феврале 2019 года в интервью частному детективу Евгению Гвоздеву, нанятому РИА ФАН.

Так, в допросе от 1 августа Бьенвеню указал, что использует два телефонных номера (+23670043220 и +23672117329), при этом он не упомянул номер, по которому общался с журналистами (+23675378291). Также в показаниях не был указан и номер телефона +23675465314, который, как удалось установить Центру «Досье», был зарегистрирован на имя Бьенвеню и ежедневно использовался в июне-июле 2018 года (приложение A2). Спустя полгода в интервью Гвоздеву Бьенвеню Дувокама подтвердил, что номер +23675378291 принадлежит ему.

В своих показаниях от 1 августа 2018 года Бьенвеню умалчивает и о том, что его контакты были переданы журналистам еще до их приезда в ЦАР. То, что договоренности с Бьенвеню были заключены заранее, подтверждается перепиской Родиона Чепеля с фиксером «Мартином» (см. приложения C.26.a, C.26.b, C.26.c, C.26.d, C.26.e, C.26.f, C.26.g, C.26.h, C.26.i, C.26.j, C.26.k, C.26.l, C.26.m, C.26.n).

В интервью Гвоздеву Бьенвеню также отмечает, что работу водителем у русских ему предложил некий человек, передавший телефон с номером +23675378291. Однако в своих показаниях, данных в жандармерии, Бьенвеню скрыл это обстоятельство и свою встречу с журналистами описал как случайную: «Я встретился с журналистами из России 28 июля 2018 г., примерно в 17 часов 45 минут в кондитерской ГРАН-КАФЕ (GRAND CAFE), и поскольку они говорили только по-английски и я тоже неплохо говорю на этом языке, они спросили меня о возможности предоставления услуг водителя со знанием английского языка и аренды пикапа для различных поездок; по результатам беседы мы договорились об упомянутых услугах и назначили встречу возле отеля НАЦИОНАЛЬ (NATIONAL HOTEL), после чего я отправился домой» (см. приложения B2и B3).