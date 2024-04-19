Снос мечетей и падение роZийских муZульман

То, что не в Уйгуристане или Палестине, а в Московии за одну неделю снесли две мечети подряд: в Новой Москве и в Лобне (https://www.youtube.com/watch?v=rOBjjT06luc), не должно удивлять никого, кто понимает, как в России по-настоящему относятся к Исламу.

По идее, не должна удивлять и реакция на это видных роZийских муZульман, взявшихся оправдывать действия властей и тушить недовольство единоверцев. Ведь после всего, что они сказали и сделали, иллюзий на их счет уже оставаться не должно. И все же, тем, кто помнит этих людей как тех, кто в свое время отстаивал права и интересы Ислама и мусульман, наверное трудно не удивляться каждый раз, когда они пробивают очередное дно. Хотя, конечно, пора бы уже к этому привыкнуть и просто исходить из того, что дна у них просто нет.

Так, нам предлагают не возмущаться произошедшему, потому что мечети были построены с нарушением закона. Но давайте зададимся несколькими вопросами.

1) Покрывают ли существующие, "построенные по закону" мечети в Московской агломерации потребности ее мусульман?

2) Если нет, то как обстоят дела со строительством новых, необходимых для мусульман мечетей "по закону"?

3) Как бы отреагировали те же самые роZийские муZульмане, если бы завтра за одну неделю, например, Израиль разрушил две мечети, построенные не по его закону? Входили бы они в положение израильских властей так же и призывали бы мусульман так же не возмущаться этому?

4) Наконец, что происходит с российским законом о культовых сооружениях, когда он нарушается в пользу господствующей в России религии и церкви?

Напомним совсем свежую историю - осенью 2023 года возмущенные мусульмане Башкортостана демонтировали огромный православный крест, самовольно установленный на башкирской земле на скале Кахарманская.

Крест этот точно так же был сооружен не по закону, никак не был оформлен в качестве культового сооружения и так же, как москвичам по их словам мешали эти две снесенные мечети, так же и отдыхающим на Павловском водохранилище мешал отдыхать этот огромный крест, демонстрирующий господство колонизаторов на мусульманской земле.

Как же отреагировали на это власти? Они подвергли репрессиям ребят, которые демонтировали это незаконно установленное и никак не оформленное культовое сооружение и восстановили этот крест по окрику православной церкви.

А теперь главный вопрос - где были тогда все эти поборники российской законности из числа "мусульманских общественников" и адвокатов, оправдывающие сегодня этой законностью снос мечетей? И если они ответят, что их, например, в Казани не касалось происходящее в Башкортостане, то автоматически возникнет вопрос - почему тогда их касается происходящее в Москве? И почему, когда надо было вступиться за мусульман, протестующих против строительства на мусульманской земле крестов не по закону, они не вступались, хотя это было в соседнем Башкортостане, а когда надо обосновать действия тех, кто сносит в Московии мечети, построенные не по закону, они тут как тут?

В заключение подчеркнем один момент. Мы прекрасно знаем, что в ответ начнется нытье, что де мы такие "смелые", потому что "за бугром" и что если мы хотим продемонстрировать свою смелость, то можем вернуться в Россию и сделать это, а не требовать этого от них.

Но дело в том, что от них уже даже не требуют вступаться за мусульман. Однако известный хадис гласит, что лучшее это воспротивиться злу рукой, если этого не получается, то словом, а если не получается и этого, то в своем сердце, после чего уже не остается имана. Но эти "товарищи" снова и снова не могут хотя бы промолчать, вместо этого в подобных ситуациях оправдывая репрессии против исламских книгоиздателей тем, что те играли не по правилам, или снос мечетей тем, что те построены не по правилам.

Что же с вами произошло в так восхваляемой вами России, что вы уже неспособны на самую малость - промолчать, воспротивившись злу в собственном сердце, вместо чего вы усердно оправдываете антиисламские мерзости?