Азербайджан набирает вес, а Европе нужна последовательность

События, происходящие сейчас в Новой Каледонии, где французские власти обвинили в причастности к идущим там беспорядкам Азербайджан, подтверждают наше предположение о переходе Баку из обороны в наступление и его превращение в фактор мировой политики https://golosislama.com/news.php?id=41761

Напомним, что ранее в ответ на постоянные "арцахские" провокации Парижа Баку начал взаимодействие с африканскими странами и народами, желающими выйти из под влияния Франции.

Что касается Новой Каледонии, то там сложная ситуация, потому что номинально Франция уже проводила в ней референдумы о независимости, на которых большинство участников голосовало против. Кроме того в местном парламенте присутствуют партии сторонников независимости. Согласитесь, сложно представить себе подобное, например, в том же Татарстане.

Сейчас же Париж заявляет, что ввел войска для противодействия именно насильственным действиям и обвиняет Баку в подстрекательстве к ним. Однако МИД Азербайджана решительно отвергает такие обвинения.

По самой же ситуации надо отметить не только то, что Азербайджан из "failed state", которым он мог показаться в начале 90-х, превратился в страну, не просто решившую главный для нее Карабахский вопрос, но и способную влиять на происходящее в Африке.

Надо отметить, что действия Франции отличаются даже не столько моральной непоследовательностью, так как в политике говорить о морали вообще сложно, но и непоследовательностью политической. И не только потому, что пресекая свой сепаратизм, Франция решила играть в игры с Арцахом, с которым Азербайджан уже покончил.

Дело в том, что Франция последнее время пытается вести более активную политику в Восточной Европе и в том числе в противодействии с Россией. Что рано или поздно может поставить перед ней, как и перед всей Европой вопрос о поддержке деколонизационных движений оккупированных Россией народов. Тем более, что Европарламент недавно принял соответствующую резолюцию, содержащую недвусмысленные положения на сей счет https://golosislama.com/news.php?id=42215

Однако невозможно выступать за деколонизацию России и сохранять свои колонии, выставляя дело так, что "это другое". Причем, одно дело, когда на референдумах за сохранение в составе Франции выступает местное население, а другое дело, когда как в данном случае принимается закон, позволяющий голосовать по таким вопросам французам, живущим в Новой Каледонии свыше 10 лет, что и стало поводом для беспорядков местного населения.

В целом же, если Европа хочет расширяться на восток, то ей следует быть последовательной в отношении своих народов. Недавно новые власти Шотландии заявили о том, что их целью является достижение независимости от Великобритании через 5 лет. Поддержат ее шотландцы или нет (в прошлый раз они проголосовали против) дело их свободного выбора, но важно, чтобы он у них был. Как и у Каталонии и других подобных народов.

Тем более, что в случае с объединенной Европой принципиально ничего не изменится, если допустим завтра Каталония отделится от Испании и войдет в состав ЕС. Границы, валюта и т.п. в таком случае у них все равно останутся едиными, а в культурно-языковом отношении Каталония максимально автономна и сейчас. Если проводить аналогии, это все равно, что в свое время Татарская и иные автономные республики вышли бы из состава РСФСР, но остались бы в СССР. Кстати, такие идеи тогда обсуждались и это возможно могло бы помочь сохранить обновленный Союз (нужно ли это было делать - другой вопрос...), но именно российское руководство из своих имперских амбиций не позволило этого.

Поэтому, если Европа собирается ставить на повестку дня вопрос о свободе народов России, нельзя давать последней аргументы говорить, что ее государства тоже такой свободы своим народам не дают. При том, что, конечно, прав гражданина и народов в европейских странах сейчас несравненно больше, чем в т.н. РФ.

И уж тем более это касается стран Африки, наличие колониальных владений в которых вроде Новой Каледонии, по определению подрывает морально-политические позиции той же Франции как европейской страны. В этом смысле, конечно, лучшие позиции в постановке вопроса о самоопределении наций у стран Центрально-Восточной Европы. Ведь они не только не имеют подобных колоний, но и сами веками боролись за освобождение от соседних империй.