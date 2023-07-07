Азербайджан - Франция: Баку переходит в контрнаступление

Мировые геополитические реалии продолжают изменяться, а т.н. постсоветские государства, многими воспринимающиеся как придаток России, все чаще становятся фактором не только региональной, но и мировой политики.

О том, что в центре мировой политики сейчас оказалась Украина и ее президент, никому рассказывать не надо. Но все более амбициозным в хорошем смысле этого слова становится и Азербайджан. Успех во Второй Карабахской войне стал переломом в фактическом положении дел и баллансе сил, однако, чтобы закрепить этот успех Азербайджану сегодня приходится бросать открытый вызов уже не Армении, а действительно серьезным мировым игрокам.

Нет, сейчас речь идет не о России, противостоять которой Азербайджану приходится главным образом подковерно, публично демонстрируя дружественные отношения Ильхама Алиева и Владимира Путина. Сейчас речь идет о Франции, которая не скрывает своей проармянской позиции, но при этом пытается непонятно на какой основании перетендовать на роль посредника в окончательном решении комплекса азербайджано-армянских проблем, включая доурегулирование карабахского вопроса.

И вот, эти провокационные действия Парижа вызвали не просто протест Баку (их уже было немало), но побудили его перейти в настоящее политическое наступление. Речь идет о заявленном на этой неделе создании Бакинской инициативы, поддержанной странами - противниками французского колониализма в Африке. На состоявшемся в Баку учредительном мероприятии об участии в ней помимо Азербайджана заявили представители Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии, Французской Полинезии, Уоллиса и Футуны, Соломоновых Островов.

С программной речью к ним обратился лично президент Ильхам Алиев, кратко рассказавший о мрачной истории французского колониализма и заявивший о том, что Франция должна покаяться за него и отказаться от этой политики. "Управляемые Францией за пределами Европы территории являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий", - заявил Ильхам Алиев.

Таким образом, если Париж думал, что он будет выступать с позиций арбитра в регионе за тридевять земель и выступать в нем в качестве защитника интересов "Арцаха", то официальный Баку дает ему понять, что обсуждать он с ним будет проблемы Майотты, Коморских островов или Новой Каледонии, а не свои внутренние проблемы, в решении которых помощь Франции ему не требуется.

Очень грамотный шаг.