Европарламент: Российская империя должна исчезнуть

Европарламент после выступления вдовы Алексея Навального принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство оппозиционера лично на Владимира Путина, поставил под вопрос его легитимность, потребовал освобождения всех российских политзаключенных и призвал к поддержке граждан РФ, противостоящих путинскому режиму.

Об этом с удовольствием написали многие сторонники Навального. Однако кое что они в этой резолюции не заметили, как раньше не замечали выступлений своего лидера в защиту мусульман в колонии.

Так, в рассматриваемой резолюции Европарламента говорится не только о том, что лучшим ответом на злодеяния Путина должна стать помощь в достижении Украиной победы над путинской Россией, но и что результатом этой победы станет "деимпериализация, деколонизация и рефедерализация" России как необходимое условие ее демократизации.

Итак, на уровне высшего представительного органа Европейского Союза зафиксировано важное понимание. Россия сегодня не является настоящей федерацией, а является империей, обладающей колониями. И никакие перемены к лучшему в ней будут невозможны, если Россия не перестанет быть империей, отпустит колонии и станет настоящей федерацией тех территорий и народов, которые добровольно захотят в ней остаться и иметь голос при принятии в ней решений.

Почему же многие сторонники Навального и другие российские либералы умолчали об этом объективно важнейшем пункте резолюции Европарламента? Должно быть, потому же, почему они умолчали и о выступлении Навального в защиту мусульман в колониях.

Очевидно, что немало российских либералов видят демократизацию России как смену фашистской российской власти на либеральную российскую власть и переход от противостояния с Западом к дружбе с ним, условием чего является отказ от Украины, на который они ради этого готовы пойти. Но так уже не получится, и сама Европа теперь дает это понять российским либералам.

"Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы", - говорил один российский деятель, потом сам забывший про свои слова. Однако на этот раз мир должен позаботиться о том, чтобы желающие улучшений в России помнили про это и борясь с нынешней властью, и после того, как возможно сами станут властью.

А прежде всего, это должны понять угнетенные народы этой империи, постоянно указывая на это всем, кто желает изменений в России к лучшему.