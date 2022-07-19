Египетский фехтовальщик победил израильского и попал под шквал критики дома

Победа египтянина над своим израильским соперником в отборочном матче по фехтованию на чемпионате мира в Каире в минувшие выходные вызвало возмущение в сети, а некоторые активисты заявили, что ему следовало бойкотировать поединок.

Ахмед Эль-Сайед обыграл своего соперника со счетом 15:12 в субботу в ходе боя на соревнованиях, начавшихся в столице Египта 15 июля.

В видеороликах, размещенных в Интернете, видно, как египетский фехтовальщик неохотно пожимает руку своему коллеге, но не смотрит ему в глаза, празднуя свою победу.

После победы египетского фехтовальщика активисты обратились в социальные сети, чтобы выразить разочарование тем, что арабский спортсмен решил соревноваться с израильтянином.

Хотя Израиль и Египет поддерживают дипломатические отношения, палестинские и пропалестинские активисты призывают к культурному бойкоту Израиля.

Многие спортсмены из стран, у которых отношения с Израилем нормализовались, например, из Иордании, отказались соревноваться с израильскими коллегами.

Некоторые пользователи социальных сетей заявили, что соревнование с израильским спортсменом способствует нормализации.

Один пользователь, Ахмед, сказал: «При всем уважении, это не победа. Это игра… это нормализация», а другой пользователь сказал, что выход из игры «сделал бы сердца египтян счастливее».

Удивительно, что такие настроения царят после победы египтянина. Можно представить, что было бы, если бы он проиграл.

Во время летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро дзюдоист Ислам аль-Шехаби отказался поклониться в качестве приветствия израильтянину Ору Сассону после их боя, что побудило Международный олимпийский комитет (МОК) объявить ему выговор и отправить спортсмена домой.

Другой египетский дзюдоист, Рамадан Дарвиш, также отказался пожать руку израильскому спортсмену во время той же Олимпиады.

Также в том же году Футбольная ассоциация Египта отклонила запрос на проведение товарищеского матча против сборной Израиля.