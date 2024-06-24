Посеявший ветер пожинает бурю

В России начался курортный сезон. Но, похоже, не так, как рассчитывало ее начальство, убеждавшее своих подданных в том, что "отечественный туризм" сможет стать альтернативой зарубежному отдыху, все менее доступному "дорогим россиянам". И в недавно оккупированном Крыму, и в относительно давно оккупированном Дагестане, как выясняется, неспокойно и небезопасно.

А что случилось? Ведь еще недавно непросыхающий зампред Совбеза и бывший зиц-президент Медведев обещал, что земля будет гореть под ногами у всего мира, осмеливающегося противостоять агрессивной политике Кремля, а выясняется, что происходит наоборот.

Если бы у сдавшего свою страну Китаю российского начальства было бы чуточку ума, они бы поучились у него китайского мудрости - сидящий в стекляном доме не должен кидаться в прохожих камнями.

А то, что их дом стекляный, очевидно любому, кто наблюдает за настроениями жителей этой страны (о гражданах там говорить не приходится). Это лоскутная империя, которая трещит по швам, и которая вместо того, чтобы налаживать у себя диалог и решать свои сложные проблемы, решила просто покрыть их асфальтом репрессий и влезть в войну с 40-миллионным соседом и поддерживающими его экономически и военно развитыми странами.

Год назад это чуть не обрушило ее в хаос после пригожинского мятежа, а вчерашний день показал, что противоречий и болевых точек в этой стране меньше не стало. Дальше будет больше, и это неизбежно с такой властью и такой политикой.

Со своей стороны мы осуждаем целенаправленное насилие как против гражданского населения, так и против религиозных лиц, прямо не замешанных в войне и военной пропаганде. Даже если это представители РПЦ, являющейся террористической организацией, которая должна быть запрещена. И призываем мусульман взвешивать последствия своих действий для своих единоверцев и образа Ислама.

Впрочем, тут надо отметить, что Ислам и мусульмане уже давно превратились в очередной объект ненависти русского мира, который несет с собой что угодно, кроме мира и который имеет свойство находить новых врагов, даже не разобравшись со старыми. А значит, посеявший ветер, пожнет бурю. И тем, кто не может ее остановить, советуем подумать о том, как оказаться от нее подальше.