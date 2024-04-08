Дагестан это не Россия

Последнее время Дагестан бурлит в связи с разоблачениями местного муфтията и устроенной тем в ответ кампанией мобилизации своих сторонников.

Об этой истории уже сказано и написано достаточно, и вряд ли кто-то это сделает лучше самих компетентных дагестанцев. Поэтому, тем, кто еще не в курсе, советуем просмотреть данный эфир Али Чаринского и Гасана Гаджиева, в котором все разобрано досконально https://www.youtube.com/watch?v=f194PjXigdA

Однако мы хотим обратить внимание на другое - несколько со стороны, потому что иногда бывает полезен взгляд не только изнутри, но и извне.

Не так давно Дагестан оказался в центре внимания чуть ли не всего мира протестными акциями против сионизма в Махачкале.

До этого люди там выходили на митинги против могилизации, а также против отключений воды и электричества.

Можно сказать, что это все это разные истории. И уж тем более нет никакого смысла облагораживать тех, кто сейчас выходит на митинги за "муфтия" (ранее осудившего митинги в принципе).

Но тут показательно другое, а именно то, что по тем или иным поводам, с той или иной позицией, но Дагестан продолжает бурлить, продолжает кипеть страстями тогда, когда Россия уже давно погружена в какой-то летаргический сон.

И вот что получается - российская власть потратила много лет и много усилий для того, чтобы бурлящий еще с девяностых годов Дагестан превратить в обычный, покорный и спящий российский регион.

Для этого были убиты братья Хачилаевы, отравлен Ахмат-кади Ахтаев, выдавлен Мухаммад Багаутдин и в то же время, как сейчас становится понятно, организовано убийство даже Саида Чиркейского и ряда харизматичных имамов из самого муфтията. Для этого "каленным железом" был выжжен новый салафитский призыв уже нулевых, убивались и сажались журналисты, правозащитники, благотворители.

И тем не менее, несмотря на все это, несмотря на убийство или исход из Дагестана его ярких представителей, сама структура ДНК дагестанского общества остается такой, что снова и снова порождает картины, совершенно не характерные для спящего российского "общества".

Ну нельзя себе представить, чтобы в каком-то условно русском регионе села или спортивные клубы выходили на митинги пусть даже за заблудшего, допустим не муфтия, а архиепископа. Равно как никто особо не выходил и против могилизации, уже не говоря об отключениях электричества и воды. А в Дагестане это норма, это свой, отличающийся от российского социокультурный код, который проявляет себя даже через тех, кто бьет себя кулаками в грудь, доказывая, что он(а) россиянин.

С этой точки зрения, общественная культура Дагестана куда ближе той, что есть в Турции, Ливане и в чем-то даже в южноевропейских странах вроде Греции, Италии и т.п. И в российский формат она абсолютно не вписывается - это для нее противоестественно, этого удается добиться только насилием, и даже тогда при первом же удобно случае она проявляет себя совершенно иначе.

Поэтому, будем надеяться, что когда-нибудь это содержание примет подходящую для него форму и Дагестан станет страной, в которой его политический темперамент и его потенциал смогут проявлять себя в рамках естественной для него общественной и политической системы, а не так, как сейчас, когда в условиях российских оккупации и террора этот пар выходит в свисток конфликтов "муфтиев" и российских депутатов.