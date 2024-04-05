Агония: "русский мир" трещит по швам

Усугубление всех законсервированных внутренних противоречий под уже ритуальные разговоры о нерушимом единстве, многонациональности и многоконфессиональности - очевидный тренд "русского мира".

Резать уши таджикам, пытать на камеру током задержанных, забивать насмерть в отделении полиции чеченцев, выставляя это потом за самоубийство, демонстративно депортировать унижаемых при этом мигрантов целыми составами и охотиться за получившими гражданство с целью их отправки на фронт, и все это под непрекращающиеся разговоры о том, какая в России дружба народов, как нельзя допустить ксенофобии и исламофобии и так далее, и тому подобное.

Рекорд шизофрении на этот раз поставил сам главпахан русского мира (урусбаши), заявивший, что внутренняя и внешняя политика России такова, что "исламский фундаментализм" не может ее атаковать.

Наверное поэтому он начал свое правление с бойни в Чечне, с ковровыми бомбардировками, фильтрационными лагерями, внедрением коллективной ответственности мирного населения за действия партизан.

Наверное поэтому после 11 сентября 2001 года он пытался продать свою борьбу с "международным терроризмом" как часть глобального крестового похода, развернутого тогда сионо-крестоносцами. И даже предоставил тогда США военную базу на территории России - для борьбы с теми талибами, с которыми сейчас хочет дружить.

Наверное поэтому с середины нулевых годов борьба с исламским сопротивлением на Кавказе распространяется на всю Россию, уже на т.н. "мирный ислам", включая запреты просветительских исламских организаций, издательств, литературы и т.д.

Наверное поэтому в рамках этой борьбы с исламским сообществом в России были безсудно убиты, пропали без вести, арестованы, выдавлены за границу десятки и десятки известных имамов, проповедников, книгоиздателей, журналистов, правозащитников, благотворителей, общественников, а тысячи активных мусульман, понявших, что происходит, отправились в эмиграцию еще задолго до последних войн релокантов.

Наверное поэтому он потом пришел топить в крови восстание суннитов в Сирии, чтобы сохранить "светский" (по факту сектантский) режим, стирая при этом с лица земли целые города, беря их блокаду и т.д. А также взаимодействуя в этом с тем самым ИГ(ИЛ), синхронно с которым режим Асада нередко атаковал суннитских повстанцев.

Наконец, наверное поэтому в борьбе против Украины использовался тот факт, что она де является прибежищем "террористов", причем, не ИГ(ИЛ), одним из главным поставщиком кадров в который была путинская Россия при участии ее спецслужб, а как раз нормальных исламских организаций, запрещенных в России, но разрешенных в Украине и на Западе: "братьев-мусульман", нурсистов и т.п.

Путин и его русский мир пролили реки крови мусульман и десятилетиями пытались продать Западу свой образ главных борцов с "исламизмом", напротив, представляя крайне правой аудитории на Западе таких его политиков как Меркель, Обама и т.п. как "пособников исламизации".

Но потом что-то пошло не так. А точнее, то, что Запад не захотел покупать это ценой предоставления Путину права рвать на части целые страны в центре послевоенной Европы или права практиковать террор на территории западных стран, как это было с убийством Литвиненко и попыткой убийства Скрипаля.

И вот уже Путин пытается представить себя чуть ли не как союзника "исламского фундаментализма", одновременно с этим держа в застенках исламских просветителей и книгоиздателей, сохраняя силой исламофобские режимы в мусульманских странах, поощряя внутри своей страны охоту на ведьм, проявлением которой неизбежно становиться и исламофобия.

Отдельный сюжет этих спекуляций - это попытки продавать теперь уже Исламскому миру якобы противостояние России с Израилем.

Цена ей стала в очередной раз видна на примере истории с израильским гражданином Ювалем Ланцманом, арестованным в Краснодаре за попытки присоединиться к Вооруженным силам Украины и - внимание - просто высланным в Израиль. Предельно очевидно, что не только любой россиянин за то же был бы сейчас упакован на двузначный срок, но и с любым гражданином действительно недружественной западный страны сделали бы то же с целью обменять его потом на очередного российского террориста вроде Красикова. Но тут особый случай - израильтянин, то есть, свой человек, и его просто отпускают в Израиль, попутно помахав ему пальчиком, то есть, зачитав предостережение о недопустимости поддержки терроризма.

Путинский русский мир это сплошной клубок противоречий, шизофрения от и до. Он не мир, и не русский, учитывая его стремление затащить в русские всех, кого можно. Он не происламский и не прозападный, не мультикультурный, но и не честно-националистический, потому что вместо того, чтобы ввести визовый режим, он запускает к себе толпы мигрантов, а потом отыгрывается на них за растущую ксенофобию.

Все это было бы смешно, если б не было так грустно, а точнее трагично. Ведь следствием этого кидания из стороны в сторону и стремления совместить взаимоисключающее является нарастание агрессии, параноя, а в последние годы и явно суициидальные признаки, отнюдь не безопасные для окружающих с учетом наличия у этих безумцев всех видов оружия массового уничтожения, включая ядерное.

И тем не менее, агония этого злокачественного новообразования под названием "русский мир" налицо. А значит, появляются шансы отцепиться от него тем, кто не позволит слить себя с ним на уровне организмов и проникнуть его метастазам в свои клетки.