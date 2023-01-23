Кто и что стоит за сожжением в Швеции копии Корана?

Сожжение датским ублюдком Расмусом Палуданом копии Корана у турецкого посольства в Швеции - одна из самых резонансных новостей Уммы последнего времени.

Прежде всего, хотим подчеркнуть, что мы говорим о сожжении не самого Корана, который не по силам ни сжечь, ни уничтожить никому. Аллах сказал в Коране (перевод смыслов): "Мы ниспослали этот Коран и мы его оберегаем" (сура 15, аят 9). Коран это Слово Божье, содержащееся в миллионах его копий (мусхафов), а также умах и сердцах сотен миллионов людей, включая миллионы его хранителей - Коран-хафизов. Поэтому только слабоумный может думать, что уничтожив одну из копий Корана он сжег сам Коран - нет, он обрек на вечный огонь себя, если только Всемогущий Аллах не приведет его к Истине и покаянию.

Тем не менее, само это деяние - величайшая мерзость, которому не может быть оправдания. И какими бы соображениями не объяснялось разрешение властей того или иного государства на подобные акции, которые мы рассмотрим дальше, это нельзя оправдать и это то, с чем мусульмане никогда не смирятся.

Все это даже не обсуждается. А теперь то, что нужно обсудить...

Кому выгодно?

Акция состоялась накануне запланированного визита министра обороны Турции Хулуси Акара в Швецию с целью обсуждения двусторонних проблем, препятствующих согласию Турции на вступление Швеции в НАТО. В результате чего визит был отменен.

Риторический вопрос - есть хоть кто-нибудь, кто считает, что именно в такой момент и именно с такими последствиями подобная акция могла пройти случайно? Если же нет, то кто был заинтересован в подобной акции с подобными последствиями? Наверное, те, кто не заинтересован в принятии Швеции в НАТО, не так ли? И кто же это такие?

Вопросы тоже риторические, но чтобы ответ на них не вызывал никаких сомнений, достаточно внимательнее рассмотреть организаторов этой акции.

Итак, Расмус Палудан - черт, к которому еще вернемся, у всех на слуху. Но достаточно посмотреть на его олигофреническое лицо, чтобы понять - это действительно бес, одержимый борьбой с Исламом, а не кто-то, способный на рассчетливое планирование акций с подобными последствиями.

Чего не скажешь о человеке, который оплатил пошлину за ходатайство Паладана о разрешении на сожжение (копии) Корана - Чанге Фрике (https://www.svt.se/kultur/chang-frick-betalade-rasmus-paludans-demonstration-ansokan-for-koranbranning). То есть, петрушка Паладан даже не способен оплатить пошлину ходатайства о проведении подобной акции. А кто же это делает за него?

А делает это бывший журналист Russia Today, который оправдывал захват Крыма, войну Путина в Сирии (на фото скрин одной из его публикаций), восхваляет российскую "демократию" и выступает с постоянными нападками на США и НАТО. К слову, одна из публикаций, свидетельствующая о его взглядах, есть и в русскоязычном интернете https://russian.rt.com/inotv/2017-09-18/ZHurnalist-Nyheter-Idag-nashyol-chemu (или тут - https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gmEFbug6W-MJ:https://russian.rt.com/inotv/2017-09-18/ZHurnalist-Nyheter-Idag-nashyol-chemu&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=uk)

Кто виноват?

Поэтому тем, "кремлевским мусульманам", которые сейчас метают словесные стрелы в адрес "сатанинского НАТО", хотим сказать - конкретно эта сатанинская акция оплачена деньгами человека, получавшего их от российского государственного информационного агентства, то есть, из ваших налогов. И явно не во имя расширения "сатанинского НАТО", а как раз наоборот - с целью его предотвратить.

А также, надо сказать, что ни для кого не секрет, что те силы на Западе, которые враждуют против Ислама, в том числе требуя его запрета, а также вот такими мерзкими способами, чаще всего являются противниками НАТО и ЕС и сплошь и рядом получали или получают поддержку Кремля - от прямого финансирования, до благосклонного освещения их деятельности Russia Today. О чем неоднократно писалось, в том числе и нами.

А вот материал, конкретно о том, благодаря кому подобные силы поднялись конкретно в Швеции https://meduza.io/feature/2019/08/12/kogda-to-shvetsiya-byla-samoy-tolerantnoy-v-evrope-teper-ultrapravye-tretya-po-populyarnosti-politicheskaya-sila-v-etoy-strane-im-pomogla-rossiya

О свободе слова и ее границах

Наше отношение к шведскому закону, позволяющему совершать подобные акции, мы выразили в самом начале и выражали его по отношению к подобному не раз, в том числе во время скандала с "Шарли Эбдо" и т.д.

Швеция здесь одна из стран, отличающихся в худшую сторону. Но помимо таких стран в НАТО (хотя Швеция пока не в нем) есть и те, где этот вопрос регулируется иначе.

Так, например, в Великобритании неоднократно арестовывались люди за сожжение копии Корана

https://www.businessinsider.com/british-man-arrested-for-allegedly-burning-the-quran-2014-12?r=US&IR=T

https://www.theguardian.com/world/2010/nov/25/girl-arrested-allegedly-burning-quran

А сам Палудан арестовывался за попытку сожжения Корана даже во Франции и выдворялся за такие попытки с территории Дании и Германии.

Увы, Швеция - страна пока еще не член НАТО - является одной из тех стран, которые декларируют неограниченную свободу слова в этом вопросе. Многие братья и сестры спрашивают, а можно ли там сжечь флаг лгбт или Израиля и будет ли распространяться свобода слова и на это тоже? Мы задали этот вопрос нашим шведским братьям, которые исследовали его и получили такой ответ - формально в Швеции можно сжигать даже ее собственный флаг, а также можно критиковать любые идеи, уничтожать любые святыни, символы и т.д. Но при этом сделавший это человек может подвергнуться судебному преследованию за призывы к насилию и оскорбление в отношении не идей, а людей или их коллективов, затронутых подобным. И кстати, Паладан уже подвергался судебному преследованию именно с такой формулировкой.

А теперь что касается вопрошания Рамзана Кадырова в его телеграм-канале о том, почему Палудана не покарают "евроичкерийцы". Хотим напомнить, что Швеция это страна, в которой было совершено покушение на критика Рамзана Кадырова Абдурахмана Тумсо. Тогда ему сперва внедрили агента, к нему в жилье проник киллер, то есть, была проведена сложная, опасная операция, к счастью, сорванная. Однако Тумсо никогда не оскорблял Ислам, будучи благочестивым мусульманином, а только лично Рамзана Кадырова и его подопечных. Почему же для расправы с ним в Швеции такую операцию можно было запланировать и провести, а для расправы с ублюдком, который несколько лет назад уже один раз сжигал копию Книги Аллаха, нет? Мы не "евроичкерийцы", но можем предположить, что проведи Рамзан Кадыров такую операцию, это стало быть тем исключением, когда они бы его за это не стали осуждать...

Что делать?

Отвечая на этот вопрос, стоит проанализировать и дать себе отчет в том, что действия буквально нескольких отщепенцев, манипулируемых агентами спецслужб, способны серьезно осложнить межгосударственные отношения и привести в негодование миллионы людей, которые совершат действия, способные еще больше ухудшить ситуацию.

Надо понимать, что Палудан считается в той же Швеции придурком и при всех пороках шведской общественно-политической системы его действия большинством шведов не поддерживаются. Прямо скажем, конкретно мы бы, мягко говоря, не расстроились, если бы завтра кто-то наказал его за эти действия по заслугам, однако, в результате этого он бы скорее всего приобрел у шведов репутацию мученика свободы слова. А чем больше будет таких "мучеников", тем популярнее будут их идеи.

Поэтому при всей критике турецкой политики по ряду вопросов в последнее время, нельзя не отметить, что она в данном случае представляется адекватной. Отменить визит министра из-за такого - правильно. Вполне адекватно в ответ сжечь и шведский флаг - если сожжение чужих святынь является частью свободы слова в этой стране, то по логике вещей и сожжение ее символа входит в подобную свободу слова. Наконец, призыв турецких имамов в ответ на нападки на Коран мусульманам придти на утренний намаз в мечети, а также усиленно читать Коран в них - это тоже удар по шайтанам всех разновидностей, война с которыми ведется прежде всего на духовном уровне.

Но также мусульманам, живущим в Швеции и подобных ей странах, стоит овладевать глубоким пониманием их общественной и правовой системы и тем, как в ней адекватно действовать. Еще раз - если кто-нибудь завтра воздаст этой мрази по заслугам, никто из искренне верующих не будет плакать, однако, в шведском обществе реакция будет другой. А нам пора научиться действовать, просчитывая последствия наших действий и стараясь достигать нужного нам результата, а не наоборот. И Турции, как и другим мусульманским странам, которые тоже хотят этого, в этом отношении стоило бы сделать ставку на выращивание подобных кадров в этих странах, поддержку соответствующих исследований, продвижение подобных программ и т.д. Одними лозунгами и эмоциональными мобилизациями тут ничего не добьешься, если конечно речь не идет об усилении электоральных позиций и отработке пропаганды внутри своей страны. Для того же, чтобы защищать Ислам и мусульман в подобных непростых условиях надо научиться работать основательно и вдолгую.