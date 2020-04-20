Репрессии против мусульман заставили заговорить даже Шамиля Аляутдинова

Новость об аресте Габдрахмана (Альберта) Наумова, о которой мы сегодня писали, всколыхнула не только мусульманскую общественность, но и мусульманский официоз РФ.

Крайне жестко о произошедшем высказался глава Совета улемов Духовного Управления Мусульман РФ Шамиль Аляутдинов (видео на русском с татарскими титрами).

https://www.youtube.com/watch?v=2DPZg8uPVro

Высоко охарактеризовав образование и богословский уровень арестованного имама, Шамиль Аляутдинов сравнил репрессии против таких людей в наши дни с репрессиями против религиозной элиты мусульман СССР в 30-е годы, заявив, что у них одни и те же цели.

Дежурно оговорившись что он "любит свою страну, любит свою родину", не выдержав он добавил, что "как татарин и как россиянин" он говорит: "позор, позор и позор" тем, кто осуществляет такие репрессии.

Это выступление действительно тянет на сенсацию не столько тем, что в нем говорится, но тем, кто все это сказал. А сказал все это человек, многие годы не просто выступавший с лоялистских позиций, но и критиковавший тех мусульман, которые настроены против власти, тем самым мешая "конструктивному сотрудничеству" с ней мусульманского официоза. И вот сегодня он прямым текстом говорит, что "любому человеку могут подкинуть, за любым могут придти".

Но что же изменилось теперь, почему такой резкий тон? Разве и раньше, когда Шамиль Алуятдинов поддерживал эту власть, она не арестовывала пачками мусульман, не запрешала сотнями наименований мусульманскую литературу, не закрывала мусульманские центры и организации? (https://golosislama.com/news.php?id=31080)

Из выступления Шамиля Аляутдинова можно сделать вывод, что эта резкость объясняется тем фактом, что они с арестованным вместе учились в "Аль Азхаре". Но возможно сказывается еще и то, что Габдрахман Наумов, как и он член Совета улемов ДУМ РФ, а также преподаватель Российского Исламского Университета. Словом, представитель самого что ни на есть официального "мусульманского духовенства", которое в результате таких репрессий тоже перестает быть неприкосновенным.

Что ж, как говорится, у каждого человека свой болевой порог и свой порог терпения. Поэтому по какой бы причине Шамиля Аляутдинова ни прорвало сейчас, хотелось бы надеяться на то, что его неуместный в условиях неосталинизма благостный тон предыдущих лет останется в прошлом и он использует свою известность и аудиторию для того, чтобы громко говорить о том, о чем сказал в этом своем эмоциональном выступлении.

Почти четыре года назад мы писали о том, почему был арестован единственный московский имам, критиковавший власти за репрессии против мусульман - Махмуд Велитов (https://golosislama.com/news.php?id=29937).

"...никого из мусульман, которые в курсе исламской жизни в Москве, не удивило, что пришли за имамом Махмудом. Ведь в Москве он, пожалуй, оставался последним из имамов официальных мечетей, который открыто критиковал власти за их исламофобскую политику, не присоединялся к травле преследуемых мусульман, не оправдывался по каждому поводу и не выражал верноподданнических чувств, а публично защищал Ислам и мусульман от их недругов.

Понятно, что в современной России такому человеку не позволят долго оставаться на свободе, а если и позволят, то уж точно не в качестве имама одной из легальных мечетей Москвы" - говорилось в той статье.

И что мы видим сегодня? Вслед за немногими, не боявшимися обличать власти, с которыми расправлялись при молчании довольных своим положением и восхваляющих власть имамов, приходить стали и за теми, кто тогда молчал. И вот, уже им приходится выступать в качестве тех обличителей власти, которых они еще недавно осуждали.