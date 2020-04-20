В Татарстане известный исламский деятель обвиняется в создании отделения «Нурджулар»

В Татарстане известный исламский деятель и преподаватель Российского Исламского университета Габдрахман Наумов был арестован по обвинению в создании татарстанского отделения "Нурджулар"*. Об этом сообщает издание Idel.Реалии со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

— Габдрахман (Альберт) Наумов — уважаемый человек в Татарстане — член совета Улемов, преподаватель Российского исламского университета, имам много лет в прошлом (имам-хатыб мусульманской религиозной организации "Аль-Иман" мухтасибата Советского и Приволжского районов Казани — ГИ). Это стало большим удивлением, многие исламские религиозные и татарские деятели выступают в защиту Наумова, никто не верит в то, что он организатор какого-то экстремистского сообщества, — рассказал Нагиев.

Габдрахмана Наумова арестовали почти месяц назад. Вину по предъявленному обвинению, как рассказал его защитник, он отрицает. Ему вменяют статью 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества").

— Если его обвиняют в том, что он организатор, то по делу мы сейчас видим, что нет ни одного члена. Если есть организация, то и члены тогда должны быть, должна быть иерархия, — пояснил адвокат.

Кроме того, он отметил, что в 2018 году Европейский суд по правам человека реабилитировал книги Саида Нурси, которые в России признаны экстремистскими.

Как рассказал Руслан Нагиев, Наумова уже внесли в список экстремистов, хотя суда ещё не было.

Напомним, что "Нурджулар" это по сути собирательное название для сообщества читателей и последователей известного турецкого шейха курдского происхождения Саида Нурси (1876-1960 г.г.). Для Турции Саид Нурси является пожалуй ключевым религиозным мыслителем ХХ столетия, а его наследие официально уважается и защищается государством.

Впервые в Татарстане дело против "Нурджулар" возбудили в марте 2005 года по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), однако уже в 2006 году расследование приостановили, как как не смогли найти виновных.

В августе 2005-го УФСБ по республике Татарстан заявило о ликвидации ячейки "Нурджулар". В квартирах сторонников нашли литературу радикального толка; но даже спустя многие годы остается неизвестным, что это за книги. Главным идеологом «Нурджулар» в Татарстане был назван гражданин Турции Аджар Тахсин, которого выдворили из России как незаконного мигранта.

В 2006 году прокуратура Татарстана обратилась в Коптевский районный суд Москвы и добилась признания книг Саида Нурси экстремистской литературой. В 2008 году Верховный суд РФ, удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры, признал экстремистской деятельность религиозной организации "Нурджулар" и запретил ее на территории России.

* - запрещены в РФ