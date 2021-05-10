Мифы и правда о "забугорных"

Ажиотаж, вызванный комментариями Расула Тавдирякова о деле Асламбека Эжаева, к концу прошлой недели, казалось бы, спал. По крайней мере, есть ощущение, что теперь уже скорее сам инициатор всей этой истории заинтересован в поддержании к ней интереса, тогда как те, кого он им спровоцировал на бурную реакцию, уже благополучно переключились на другие темы, благо, они есть.

Однако есть одна тема, всплывшая в этом обсуждении, мимо которой мы не можем пройти. И не только потому, что она затрагивает нас, а в силу ее объективной важности для российского мусульманского сообщества. Так, вставший на защиту Тавдирякова комментатор заявил в частности следующее: "Многие из тех кто сейчас активно пишут в соцсетях в защиту Эжаева находятся за границей или пишут с "левых" аккаунтов под никами ибн фулян абу фулян и не понимают что это настолько опасная тема что из публичных людей в РФ никто не может никак повлиять на это. А те которые дают "газ" издалека они в безопасности и в комфорте! ...Статья (Тавдирякова - ГИ) написана грубовато особенно последние абзацы, но она нейтрализовала тот "газ" который шёл из за бугра с призывом "встать на защиту" нашего брата Эжаева которому кроме Аллагьа никто не сможет помочь". В целом с подобного рода комментариями приходилось сталкиваться не раз, в частности, на нашем сайте, мол, легко "забугорным" писать такие смелые статьи и гнать волну, зная, что им за это ничего не будет. Что ж, давайте об этом поговорим начистоту.

Прежде всего, а кто такие эти таинственные "забугорные" и откуда они взялись? Возможно, за последние годы появилось новое поколение мусульман, которые либо в силу своего возраста недавно включились в активную исламскую жизнь, либо недавно приехали в Россию, не застав эту историю, и поэтому их теперь можно кошмарить этими таинственными "забугорными", которые непонятно откуда взялись, но зато понятно, что они издалека гонят волну, преследуя свои мутные цели, а то и вовсе работая на тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране и т.д., и т.п.

Меж тем, каждый, кто участвует в исламской жизни России уже относительно давно, в курсе, что эти т.н. "забугорные" это никто иные, как активные российские мусульмане, которые были вынуждены покинуть свою страну в последние годы и уже даже десятилетия из-за репрессий в отношении них. Среди этих "забугорных" известные имамы, проповедники, исламские студенты, журналисты, правозащитники, общественные деятели, издатели, бизнесмены-меценаты и т.д. Общая численность таких "забугорных" мусульман уже исчисляется тысячами, и среди них десятки известных имен, которые еще относительно недавно были в авангарде религиозной и общественной жизни мусульман в России. Всех их, пожалуй, перечислять смысла нет, тем более, что многие из них, либо не хотят раскрывать свое положение, либо находятся в промежуточном положении, например, постоянно живя за границей, но периодически приезжая в Россию. Но так или иначе факт заключается в том, что таких людей от общей массы активных и известных российских мусульман уже очень много, и скорее всего будет, чем дальше, тем больше, потому что даже многие из тех, кто сегодня дистанцируются от "забугорных", могут завтра оказаться в их числе и сами об этом задумываются или задумывались.

Является ли это явление новым в истории мусульман России? Нет, волны мусульманских эмиграций из нее имели место не раз. Чаще всего они были региональными и связанными с завоеванием тех или иных мусульманских земель и их присоединением к России. Но уже начиная с конца XIX века было несколько волн эмиграций, которые можно считать эмиграциями уже собственно российских мусульман, то есть, мусульман территорий, давно включенных в состав России, а не спасавшихся от присоединения к ней. Уже в конце XIX века появляются мусульмане Поволжья, уезжающие из-за новых ужесточений государственной религиозной политики и пика эта волна достигает в начале XX века на фоне подъема в России шовинистических настроений, с одной стороны, и солидарности активных мусульман России с Османским халифатом, с другой стороны. И в целом это можно считать одной волной мусульманской эмиграции из России - предреволюционной в отличие от следующей - послереволюционной волны, вызванной приходом к власти коммунистов.

В последние десятилетия коммунистической власти эмигрировать из СССР мусульманам было почти невозможно, а после ликвидации коммунизма в 90-е годы прошлого века и вовсе отпала необходимость в этом. Поэтому для позднесоветских и постсоветских мусульман такое явление как мусульманская эмиграция было в диковинку. Исключением был разве что исход беженцев из Чечни в результате войны, но эта волна повторяла историю волн исхода мусульман из конкретных регионов в ходе их завоевания Россией. Для мусульман же остальной России все 90-е годы прошлого века и даже начало нулевых годов наступившего века еще были временем беспрецедентных для нее как страны религиозных свобод, которыми активно пользовались.

Новая историческая волна мусульманской эмиграции из России возникает в конце нулевых годов наступившего века и далее по нарастающей. Если перед революцией мусульмане уезжали от православного шовинизма, а после - из-за коммунизма-чекизма, то с укреплением власти Путина происходит соединение православного шовинизма с возрождающимся советизмом и вернувшим себе власть чекизмом, одной из первых жертв которого становится исламское сообщество России (https://golosislama.com/news.php?id=31080). Но на мусульманах эти репрессии не останавливаются, постепенно охватывая другие религиозные и самые разные политические группы, как это было и в советский, особенно в сталинский период. В итоге, после двух десятилетий правления Владимира Путина Россию в общей сложности покинуло больше людей, чем в первые годы после прихода к власти коммунистов. Причем, впервые за многие десятилетия в России снова возникла мусульманская эмиграция - как из конкретных регионов, откуда мусульмане бежали, чтобы не попасть под российскую власть (в Чечне во время двух войн или в Крыму после 2014 года), так и общероссийская, подобная описанной выше.

Поэтому, если вы хотите понять, кто же такие эти "забугорные", прежде всего задайтесь себе вопросом - а нормально ли вообще, что в России появилась новая волна мусульманской эмиграции и что в ней оказались многие люди, которые не собирались этого делать и которые вели деятельность в легальном поле, пытаясь использовать те религиозные и политические права, которые возникли с падением коммунизма?

Еще один неприятный вопрос, на который придется ответить - почему одним активным мусульманам России пришлось стать "забугорными", чтобы не быть убитыми или посаженными за свою деятельность, а другим удалось этого избежать? Конечно, обобщающий ответ давать будет неправильно и наверняка и до сих пор есть отдельные смельчаки, которым по милости Аллаха удается оставаться на свободе в России, не поступаясь своими принципами. Однако будем откровенными - это скорее исключение, чем правило. А правило заключается в том, что остались те, кто приняли правила игры, установившиеся в России на рубеже первых двух десятилетий нового века, в то время как не захотевшие или не сумевшие их принять стали жертвами репрессий или уехали, чтобы ими не стать. О чем и говорится в нашумевшей статье Расула Тавдирякова, сильной стороной которой является ее откровенность (https://golosislama.com/news.php?id=39765).

Легко ли "забугорным" говорить то, что они позволяют себе говорить, по сравнению с теми, кто выбрал путь остаться в путинской России, приняв ее правила игры? Говорить, да - в сравнении с ними легко. Но вот оказаться в этом положении и многим до сих пор нести его издержки совсем нелегко. Ведь все эти люди это не какие-то миллионеры, которые могут позволить себе жить где угодно и заниматься чем угодно. У всех них в России были свои профессии и занятия и немало из них были весьма перспективны в них. И от всего этого им пришлось отказаться, оказавшись в неизвестности, перед необходимостью заново обустраивать свою жизнь и во многих случаях бороться за выживание с понижением привычного уровня доходов и возможностей. И это уже не говоря о том, что им пришлось оставить родные места, родственников, друзей, что многие из них не могли приехать попрощаться к своим умирающим близким, а те, кто все таки решались, нередко платили за это высокую цену. Далеко не всем, кто хотел оказаться "забугорным", все это оказалось по силам - некоторые из таких людей были вынуждены возвращаться, так как не могли или не хотели платить цену в виде таких лишений, причем, за последние годы два известнейших случая расправ в отношении видных представителей российских мусульман были связаны именно с такой ситуацией.

Находятся ли "забугорные" в безопасности по сравнению с теми, кто остался в России? Только в том смысле, что в любой момент, когда это придет в голову товарищу майору, к ним не могут выехать с обыском или арестом за какие-то выступления или репост. Но в остальном ни о какой абсолютной безопасности говорить не приходится. Многим из этих людей пришлось переселяться несколько раз, в частности, главному редактору нашего сайта пришлось повторно, с семьей уезжать из Турции из-за давления российских спецслужб на турецкие, вынудившие его к этому, и таких историй многие сотни. Ну а о том, то, в какой "безопасности" в принципе находятся "забугорные", должно быть понятно по многочисленным случаям убийств и покушений на территории Европы, уже не говоря о Турции. И именно поэтому далеко не все "забугорные" позволяют себе говорить то, что думают, а некоторые даже и думать себе такое запрещают.

Таким образом, если мы посмотрим на положение дел реально, то увидим, что "забугорными" оказались те российские мусульмане, которые не захотели или не смогли вписаться в реалии путинизма, как и немалая часть остального российского общества. Да, проблема этих людей заключается в том, что физически они оказались изолированными от основной массы российских мусульман, которую составляют оставшиеся, поэтому их призывы или советы не всегда могут восприниматься как адекватные. С другой стороны, надо понимать, что те, кому позволяют что-то говорить, находясь в России, заведомо могут делать это только в рамках очень узкого отведенного им коридора. Поэтому самые совестливые из них просто молчат, чтобы не говорить то, что противоречит их принципам, а те, у кого не хватает духу хотя бы на это, из опасений, что они уже в свое время наговорили лишнее и им это могут припомнить, теперь пытаются оправдываться, дистанцируясь от "забугорных" и прочих "неблагонадежных".

Так все же, является ли нормальной такая ситуация, когда остающиеся не могут говорить то, о чем говорить нужно, а на тех, кто купил себе возможность это делать немалой ценой, вешаются ярлыки с целью отвратить от них людей? И что нужно делать в такой ситуации - добиваться того, чтобы все замолчали, как оставшиеся, или чтобы для того, чтобы иметь возможность говорить, не надо было становится "забугорным"?